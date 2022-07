Polémica elección en el Partido Radical: presidente de la tienda acusa irregularidades y pide repetir proceso

Este sábado se dio inicio a la elecciones internas del Partido Radical (PR), para renovar su directiva central y también regionales. Entre los candidatos a la presidencia, por primera vez en los 158 años de historia de la colectividad, competirán dos mujeres: Miriam Señoret e Itayreé Acle.

Mientras que los otros aspirantes corresponden a Leonardo Cubillos, Marco Antonio Inostroza y Alberto Robles -actual líder de la tienda-.

Hasta las 02:45 horas de este domingo, se dieron a conocer los resultados preliminares correspondientes al escrutinio de siete regiones, faltando nueve por contabilizar. En tanto, la Junta Electoral Nacional (JEN) decidió dar mañana lunes el comunicado final.

En estos resultados parciales, figuran así: Señoret (137), Acle (124), Cubillos (1.176), Inostroza (52) y Robles (551).

Debido al anuncio de que los resultados estarían disponibles para este lunes, el candidato y ex diputado Robles, acusó una “serie de anomalías en el proceso que, a su juicio, lo hacen inviable y precisan de que los comicios sean repetidos”.

“Lamento profundamente que un proceso eleccionario fuera empañado con las mismas prácticas electorales que nos han llevado a que las personas dejen de creer en los partidos políticos, independiente de los resultados sean o no favorables para mi candidatura, estos actos no se condicen con el espíritu ético de nuestro partido, que a esta hora no sepamos los resultados completos de la elección y haya dudas que se esté incoando un fraude es gravísimo”, afirmó.

Es así que emplaza al Tribunal Supremo del partido por no tener “todas las actas del país a esta hora del día siguiente a la elección”. Y complementó que el “acta de escrutinios tenía un error garrafal de tipeo en los candidatos a la Presidencia Nacional (un candidato que no postulaba a tal cargo); uno de los integrantes titulares de la JEN nunca fue considerado”.

“No se enviaron votos suficientes, por ejemplo, a Atacama y quedaron más de 40 militantes de Huasco sin poder votar; no se quería dejar votar a militantes de Nogales y La Cruz por falta de votos para ellos; no se sufragó en Aysén; actas que aún a esta hora no están, y evidencian una profunda alteración del proceso eleccionario, entre otras”, añadió.

Por último, solicitó que “debiera repetirse con todo lo que significa aquello”, y enfatizó que en “cualquier elección en Chile se conocen los resultados el mismo día, incluyendo la de Presidente de la República, y que en nuestro partido no se conozcan es grave”.