Aborto y eutanasia: Ossandón dice que “las iglesias deberían tener una posición más fuerte” tras Te Deum

Santiago 14 de Septiembre 2025. Te Deum Evangélico en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile , en Puente Alto , con la asistencia del presidente de la republica Gabriel Bóric y los candidatos presidenciales , Jeannette Jara , Joannes Kaiser y Evelyn Matthei . Raul Bravo/Aton Chile

Tras la nueva ceremonia del Te Deum evangélico, que se desarrolla por lo general durante los días previos a la celebración de Fiestas Patrias, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón enfatizó que “las iglesias, ya sean católicas o cristianas, deberían tener una posición más fuerte”.

Manuel José Ossandón explicó que “fue un servicio muy bonito y muy bien organizado. A mí me hubiese gustado más firmeza y más claridad con el tema del aborto y de la eutanasia . Por ambos temas nos están presionando y son las banderas del gobierno”.

“Se tocó el tema en forma indirecta pero creo hoy hay posiciones muy antagónicas y nosotros tenemos un aborto con tres causales. Es absolutamente innecesario empezar a discutir un tema que no tiene piso, esto con el aborto libre”, declaró.

Caso Monsalve

Sobre la entrevista que realizó La Tercera a Manuel Monsalve, en donde señaló: “cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”.

Ossandón dijo que “no quiero ser juez. Cuando se termine la investigación se tomarán las decisiones. Yo no puedo juzgarlo, pero su imprudencia y su abuso fueron impresionante. También lo fue el mal manejo del gobierno. Cuando uno tiene un cargo de poder, tiene que ser ultra respetuoso con todas las personas que son subalternas”.

“No tengo ninguna prueba de condenar a alguien por el delito de violación. Pero de que él actuó mal desde el primer minuto como autoridad y que pasó todos los límites de ética y de respeto con las personas que trabajan con él. El resto lo tendrá que decir la justicia”, comentó.