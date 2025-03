Por qué el empresariado está dejando caer a Kast

Hasta la casona de Presidente Errázuriz no ha llegado ninguna invitación este año a nombre de José Antonio Kast, presidenciable del Partido Republicano, para participar en seminarios sobre política económica o empresarial.

En los tres últimos espacios -el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025 en Panamá, “La ruta para el crecimiento” de BanChile Inversiones y el del CEP sobre regulación- ha sido la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, la panelista estrella.

Evelyn Matthei ha participado este año en tres foros del área económica. Foto: Mario Tellez/La Tercera.

Un despliegue que viene desde agosto del año pasado, cuando fue invitada al seminario “Chile, la vigencia de actuar”, del Grupo Security, y que es mirado con atención por los seguidores del líder republicano. Esto, porque la economía ingresó de lleno a la agenda electoral y porque el empresariado empezó a tomar posiciones a favor de la exalcaldesa, desplazando a Kast, quien en la última elección presidencial y constitucional había sido el centro de atención.

La línea rectora -admiten en el establishment económico- es el pragmatismo. Tal como lo graficó Luis Felipe Gazitúa, presidente de CMPC y de Bicecorp, en un seminario realizado el lunes por el Diario Financiero, al sentenciar que eran “agnósticos frente a la ideología” y que -en su plan de expansión de mercados- “si el gobierno es de color verde, amarillo o rojo, poco importa”, porque ellos van donde las inversiones son favorables.

Basados en esa pragmática visión, en el mundo empresarial se admite que Matthei es hoy -frente a los números que arrojan los distintos sondeos de opinión- la única opción viable de la derecha para llegar a La Moneda. Un análisis que incluso comparten quienes tienen cercanía con Kast, quienes reconocen que después de dos incursiones fallidas -en 2017 y 2021-, esta vez al fundador del Partido Republicano lo ven con escasas posibilidades de llegar a puerto.

José Antonio Kast junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

La evaluación es que el escenario cambió. Que ya no representa una novedad; que Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, irrumpió en el mapa arrebatándole no solo el discurso más duro, sino que hasta parte de sus bases; que ha quedado constatado que tiene techo electoral y, lo que es peor, que ha quedado prácticamente sin vías hacia dónde crecer, como sí las tiene -a su juicio- Matthei hacia el centro político.

El devenir -en todo caso- no lo ven fácil para nadie. Tampoco para la exedil. Tanto así que en distintas conversaciones informales con integrantes del equipo de la exalcaldesa -las que se mantienen en reserva- han socializado que no descartan que en un próximo periodo exista conflictividad social. Y que el diagnóstico es que -para ellos- Matthei tiene más muñeca que Kast para manejar las demandas ciudadanas y acceder a un centro político que le permitiría contar con más estabilidad.

El punto de inflexión con Kast -relatan distintas voces del mundo empresarial- lo marcó la reforma previsional, pues no le perdonan que se haya opuesto a esa enmienda que al final terminó por la vía de los acuerdos consolidando el sistema de AFP. Una vía que fue defendida en distintas vitrinas por la CPC y la Sofofa, junto a relevantes figuras, entre ellas, el vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Óscar Hasbún, quien en la última milla para la aprobación del texto sentenció a Pulso: “Es importante que se apruebe en este gobierno una reforma de pensiones”. Y hasta por el expresidente de la Asociación Gremial de AFP Rodrigo Pérez-Mackenna, quien planteó -en julio del año pasado- que “el problema radica en que llevamos más de 10 años intentando llegar a un acuerdo para una reforma de pensiones que es necesaria”.

Ese consenso sigue siendo valorado. Incluso, en el reciente panel del Diario Financiero, en el que participaron, además de Gazitúa, Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, y Patricio Parodi, presidente de Consorcio Financiero. Este último fue el más explícito.

“Los dos lados están dolidos y eso siempre es bueno en una negociación, aunque algunos bailen cumbia y otros estén amurrados”, dijo, al hacer ver que -de acuerdo a sus cálculos- las AFP y las compañías de seguros manejan actualmente unos 250 mil millones de dólares, y que “con la reforma, en 10 años más, eso va a ser el doble”, lo que fortalece el mercado de capitales.

En ese acuerdo -dicen- no está la firma de Kast. Una postura que -junto al rechazo a primarias y a conformar una lista parlamentaria conjunta de las derechas- tiene costos y está inclinando la balanza en esta presidencial.

Marcaje de posiciones

Matthei no está dispuesta a ceder espacios. En su equipo se confidencia que sin dejar de presionar la tecla de seguridad -una de sus prioridades-, la estrategia de la exalcaldesa -quien es economista- apunta a marcar posiciones y visibilizar sus propuestas en la carrera presidencial. Con ese propósito llegó el viernes 21 al seminario del CEP sobre desregulación, ante un auditorio compuesto básicamente por empresarios, economistas y ejecutivos financieros y de la industria.

Evelyn Matthei junto a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, en seminario del CEP Foto: Andrés Pérez.

“A todos los que quieran colaborar les pido desde ya: no paper, no bullet. Just do it”, sostuvo al cierre de su intervención.

La frase no era propia. La había formulado -en otros términos- minutos antes Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del gobierno de Javier Milei, al relatar que -para no perder tiempo en reuniones y lecturas de documentos- les exigieron a los equipos que llegaran con los proyectos redactados.

Pero fue lo único que acogió de su compañero de panel, ya que fue categórica en desmarcarse de la estrategia de la motosierra aplicada por la administración transandina para reducir el Estado, eliminar la burocracia y ajustar sus cuentas. Un punto que fue valorado por los presentes, ante el riesgo de conflictividad social que podrían acarrear medidas más drásticas.

La propuesta de la exedil fue aplicar “una buena tijera de podar grande y rápida”, para recortar tres mil millones de dólares este año y seis mil millones de dólares para 2026, con el objetivo de poner freno al endeudamiento fiscal. Una medida que causó polémica, pero que terminó siendo avalada hace una semana por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

“Esto demuestra que Matthei está recibiendo asesoría económica de alto nivel, que le permite hacer propuestas serias, que son ratificadas por un órgano autónomo como el CFA, lo que le da tranquilidad a un empresariado que quiere estabilidad”, dice una fuente del ámbito económico.

También marcó un punto con su propuesta de rebaja del impuesto corporativo a un 18%, contra el 24% que plantea el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con quien ha tenido públicas reyertas, entre ellas, por las cifras de contrataciones durante esta administración, que el jefe de la billetera fiscal refuta.

“Esto es cortar grasa. Cuando uno ve que en este gobierno han entrado 100 mil nuevos funcionarios, esos son por lo menos 1.000 millones de dólares al año. Entonces, hay mucho donde cortar”, dijo en una entrevista del 2 de marzo con La Tercera Domingo.

Su equipo programático en esta área es amplio. Y se ha encargado de visibilizarlo. En él figuran Ignacio Briones, Cecilia Cifuentes, Francisca Duseillant, María José Abud, Soledad Hormazábal, José Ignacio Llodrá, Jorge Fantuzzi, Juan Ramón Larraín, Pablo Correa, Ricardo Ruiz e Ingrid Jones. Además, cuenta con la asesoría permanente de reconocidas figuras en el ámbito de la economía, como Vittorio Corbo, Alejandro Weber, Rodrigo Vergara, Sergio Urzúa y Ricardo Caballero.

Como un hombre clave en algunos contactos con el mundo empresarial tiene, además, al excanciller Alfredo Moreno.

En este grupo relatan que en las conversaciones que han tenido con representantes del empresariado, estos les han planteado que para ellos es clave la gobernabilidad y quién puede garantizarla. Pero no solo eso. También han pedido medidas ambiciosas, audaces, ancladas en buenos acuerdos, para recuperar el crecimiento económico -que alcanzó en un momento el 7% en los mejores años de la ex Concertación-, y que hoy está en un rango entre el 1,75% y el 2,75% para este año, según la última previsión del Banco Central.

“No quieren voladores de luces ni una derecha atrincherada. Quieren soluciones que nos saquen del estancamiento”, sostiene uno de los economistas que han participado en esos encuentros.

Cambio de timón

En los gremios -independientemente de las distintas visiones políticas- no se oculta que las expectativas están en un giro, en un cambio de timón, que permita recuperar la ruta de crecimiento.

Juan Sutil, expresidente de la CPC. Foto: Mario Tellez/La Tercera.

El expresidente de la CPC, Juan Sutil, es categórico: “Mi postura es con Matthei, porque creo que posiciones más vociferantes o extremas, o más bien duras, no son el camino para lograr los grandes acuerdos que Chile necesita para salir del estancamiento, de la crisis en educación, de la crisis en salud. Esta tarea, que no es menor, requiere de acuerdos amplios, de unidad nacional y de gobernabilidad”, plantea. Y no oculta, en este sentido, que Kast se encuentra en esta presidencial en una incómoda posición, porque “la aparición de Kaiser debilitó su proyecto”.

“Las fichas están puestas en caballo conocido”, resume una fuente de la CPC.

La preocupación de fondo -al interior de los gremios- está en que la división de las derechas, en su pugna por la hegemonía del sector, termine afectando un factor clave: las mayorías parlamentarias.

“A mí me preocupa, porque pienso que hay muchas cosas en común, en seguridad, crecimiento económico, inversiones, gobernanza, salud y educación. Si se logra un acuerdo por ese camino, me parece a mí que se va a lograr un paso sustantivo. Pero si volvemos al egoísmo, a mirarse el ombligo, no va a ser posible un gobierno de derecha o de centroderecha”, advierte Ricardo Mewes, expresidente de la CPC.

Calidad de outsider

En el círculo de Kast se sostiene que tienen una buena relación con empresarios y gremios, que escuchan sus inquietudes y propuestas, pero que todo el crecimiento, proyección y estructuración de republicanos se ha hecho, incluso, con diferencias con ellos.

“Hemos tenido una calidad de outsider, por así decirlo”, dice una fuente, quien para graficar la distancia con los sectores con más poder económico menciona la última versión de la encuesta Panel Ciudadano de la UDD, donde Kast aparece solo con un 15% de apoyo en el ABC1, frente al 53% de Matthei.

El punto más complejo de José Antonio Kast con el empresariado lo marcó la reforma de pensiones.

Desde esa tienda se enfatiza que nunca han temido asumir costos por actuar en coherencia con sus principios.

Más lejos del establishment está Kaiser. Incluso, su hermano Axel, abogado, escritor y columnista, cuestionó a la Sofofa en su cuenta X, por incorporar Midequidad, una herramienta que permite identificar brechas de género en las empresas. “El complejo e ignorancia de los grandes empresarios no tiene límites. La Sofofa comprando a full el wokismo derivado de ideologías totalitarias”, posteó.

Por lo pronto, el enfrentamiento de posiciones ya tiene fecha. La Confederación del Comercio Detallista realizará mañana la primera cumbre de presidenciables, donde Matthei, Kast, Kaiser, Carolina Tohá (PPD), Ximena Rincón (Demócratas) y Alberto Undurraga (DC) medirán fuerzas justamente en el área económica.