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    Política

    Por retiro de apoyo a postulación de Bachelet a la ONU: Kast pide a la oposición no caer “en un chantaje”

    Sobre el retiro del apoyo a la postulación de la expresidenta, Kast argumentó que "sería muy complejo reunir los votos suficientes para que pudiera ser electa en la ONU".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Tras visitar las obras del Puente Chacao, en la Región de Los Lagos, el Presidente José Antonio Kast se refirió al retiro del apoyo del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), la cual había sido presentada por Gabriel Boric y respaldada por México y Brasil.

    En concreto, el Mandatario reforzó lo señalado por el canciller Francisco Pérez Mackenna, que la determinación respondería a una eventual dispersión de candidatos en la región.

    Tal como se esperaba, la oposición no demoró en activar sus alarmas y arremeter contra el Presidente. Sobre esto, Kast sostuvo que no podrían haber “chantajes”, que hay que poner a las personas “en primer lugar”.

    Yo en lo personal pude conversar con la expresidenta Bachelet el día viernes, donde le anticipé cuál iba a ser nuestra decisión y es una convicción de que fruto de la dispersión de las candidaturas de personas del continente, iba a ser muy complejo tener los votos suficientes para que la presidenta pudiera ser electa en la ONU”, señaló.

    “Frente a esa casi realidad de una competencia que se iba a desarrollar durante meses y que iba a tener un costo importante también para nuestra nación y viendo la situación actual, es que le planteé que no íbamos a respaldar su postulación”, continuó.

    “Uno tiene que tomar decisiones en algún momento, yo había señalado que iba a manifestar mi opinión después del 11 de marzo, también se lo dije a la presidenta, que yo tenía que definir cuál iba a ser la postura de Chile, y frente a la situación actual donde habían embajadas que ya estaban trabajando en esa candidatura, que se estaban desplegando embajadores, que se estaban incurriendo en gastos para esa candidatura, y previendo que el resultado no iba a ser el buscado, tomé la decisión de no seguir avanzando en esa línea, y también se lo comuniqué en su momento al Presidente Boric”, sostuvo.

    Dicho eso, y dado que Bachelet decidió continuar con su candidatura pese a la decisión del gobierno, agregó que, en caso de que optara por poner fin a ese camino, “solicitaría una nueva conversación y, en base a ella, evaluar cuáles son las alternativas hacia adelante”.

    “Haría lo mismo con el presidente Frei, con el presidente Gabriel Boric, y es algo que señalé previo a las elecciones, que me habría gustado mucho que el Presidente Gabriel Boric hubiese sociabilizado con quienes éramos candidatos presidenciales, porque alguno de los candidatos que estábamos en la papeleta iba a tener la responsabilidad de dirigir los destinos de la nación”, añadió.

    Consultado sobre la relación con la oposición ante este nuevo escenario, declaró: “Nosotros seguimos en la misma línea, Chile primero, y esperamos que ellos también pongan a Chile en primer lugar”.

    “Hoy día hay proyectos que son muy necesarios, que requieren una urgencia distinta quizás a otras porque nos hemos enfrentado a esta situación del combustible, y lo que le estamos planteando ahora en concreto son medidas paliativas para el alza de los combustibles, y estoy seguro de que en eso vamos a tener el apoyo de ellos. En otros temas, como el tema de seguridad, espero que también pongan a Chile primero”, afirmó.

    “Son temas que a todos nos interesan, y cada uno tendrá que hacerse responsable de sus votaciones. Lo que no podemos hacer, es decir ‘si no hago esto, la consecuencia es esta’”, añadió.

    “Lo que no podemos hacer, es estar sujetos a una especie de chantaje, de que si uno no hace esto, el resultado va a ser este otro. Yo les pido responsabilidad, seriedad y poner a las personas en el primer lugar”, concluyó el Presidente.

    Más sobre:José Antonio KastMichelle BacheletONU

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