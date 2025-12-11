VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Por un puñado de 88 votos: UDI reclama errores en conteo electoral y busca quitarle un diputado al PDG

    La apuesta de la reclamación gremialista es reabrir algunas urnas para repetir el escrutinio en determinados lugares. Dada la estrecha diferencia de 88 votos, la posibilidad de dar vuelta el resultado está al alcance de la mano. Para ello se presentan pruebas en alrededor de 25 mesas. Por lo tanto, se trata de cerca de 8.750 sufragios los que están en la mira.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    El diputado Felipe Donoso, acompañado por sus pares.

    Mesas con más del doble de votos que los electores que podían sufragar, errores en las actas y en la calificación de votos nulos, son algunas de las pruebas que presentó la UDI para tratar de corregir el resultado de la pasada elección parlamentaria que dejó fuera del Congreso al diputado Felipe Donoso (UDI).

    Donoso, exgobernador provincial y pieza clave de la bancada en la Comisión de Hacienda (un espacio legislativo complejo, que demanda años de aprendizaje), hoy es representante del distrito 17 (Talca y Curicó, entre otras comunas del norte del Maule), pero en el escrutinio del domingo 16 de noviembre no pudo lograr su reelección.

    Por ese territorio electoral salieron elegidos preliminarmente tres diputados del oficialismo (Roberto Celedón, Priscila Castillo y Javier Muñoz), dos del Partido Republicano (Benjamín Moreno y Germán Verdugo), uno de Evópoli (Jorge Guzmán) y otro del PDG (Guillermo Valdés).

    De acuerdo a ese conteo, por solo 88 votos la lista de los partidos Chile Vamos y Demócratas (lista J) no alcanzó a doblar la lista de la colectividad del economista y excandidato presidencial Franco Parisi.

    Con 97.471 votos, la lista J, llamada Chile Grande y Unido, solo obtuvo un cupo que fue asignado al diputado Guzmán (Evópoli), mientras que la lista I, del Partido de la Gente, sumó 48.823 votos e igualmente alcanzó un escaño.

    “Si la lista J, Chile Grande y Unido, hubiere sumado 88 votos más le hubieren correspondido dos cupos y ningún cupo a la lista I, del Partido de la Gente. Lo que en la práctica ocurrió, y es por ello que presentamos esta reclamación, para que se restaure el imperio del derecho”, dice el escrito de la UDI presentado al Tribunal Electoral Regional del Maule, patrocinado por el abogado gremialista y exconstituyente Pablo Toloza.

    25 mesas

    La apuesta de la reclamación de la UDI es reabrir algunas urnas para repetir el escrutinio en determinadas mesas. Dada la estrecha diferencia de 88 votos, la posibilidad de dar vuelta el resultado está al alcance de la mano. Para ello se presentan pruebas en alrededor de 25 mesas, en las que votan aproximadamente 350 personas; por lo tanto, se trata de cerca de 8.750 sufragios los que están en la mira.

    Como antecedente, es común que en los procesos electorales haya errores o inconsistencias, pero suelen ser muy marginales.

    Frente a eso, por lo general, los abogados expertos en legislación política y los mismos tribunales electorales no se desgastan en acciones que no tengan efecto en el resultado final, aun cuando el conteo no sea exacto o fidedigno.

    Uno de los errores habituales es contabilizar como nulo o blanco un voto que simplemente está objetado, pero que manifiesta una clara preferencia, por ejemplo, poner una consigna o un símbolo distinto a la raya vertical.

    Errores

    A juicio de la presentación gremialista, hubo una calificación errada de algunos votos válidos, marcados, objetados, nulos o en blanco por parte de algunas mesas. “De la simple lectura de lo expresado en las actas queda de manifiesto la incongruencia de la calificación, lo que impide determinar fehacientemente si los votos son válidamente emitidos y calificados en forma errónea o efectivamente nulos. En consecuencia, de acuerdo con lo indicado, existiría un evidente error en la calificación de los votos que, de acuerdo a la tendencia de votación, correspondería a nuestra lista J y en especial al candidato Felipe Donoso Castro, los cuales se le deberían asignar en el escrutinio final. Por lo mismo se hace imprescindible la revisión de dicho escrutinio”, dice el texto.

    Además, se alegan “errores en las actas de escrutinios, en sus sumas totales”. “El Servicio Electoral indicó, en su página web, que existen una serie de mesas descuadradas en el distrito 17, Región de Maule”.

    También reclaman resultados mal imputados. “Algunos colegios escrutadores asumieron resultados copiándolos de la página web del Servicio Electoral al no contar físicamente con las actas del proceso. Este procedimiento erróneo burla el control que efectivamente debe realizar el colegio escrutador, cual es, contrastar los resultados de las actas de escrutinio precisamente con los resultados emitidos por el Servel”, señala el escrito.

    La presentación añade que hay “notables e infundadas diferencias entre mesas receptoras de sufragios de un mismo local”.

    Sin embargo, la aseveración más grave que hace la reclamación de la UDI es que hay “mesas con más votos que electores”.

    “Alguna de ellas llegando a tener 800 votos, en circunstancias que no deben superar los 400, que corresponde al número máximo de electores por mesa de sufragio”, agrega el texto, y pone de ejemplo la mesa N° 72 Liceo Bicentenario, de la comuna de Molina, que tendría un número de 834 votantes, según la suma de acta publicada por Servel y 749 votos en la urna según el acta".

    “Esto denota un número extraordinario de errores, ya que el máximo, como señalé, puede ser 400 electores que posee esa mesa”, dice el escrito que presenta pruebas y testimonios de apoderados que hacen alusión a anomalías en 25 mesas.

    A un paso de la mayoría

    Según el escrutinio preliminar del 16 de noviembre, la UDI obtuvo 18 diputados, cinco escaños menos en la Cámara que en 2021.

    El PDG, por su parte, tuvo un alza explosiva con 14 diputados, versus los seis que logró cuatro años atrás.

    Si prospera la reclamación de la UDI, las fuerzas de derecha que hoy están detrás de la candidatura de José Antonio Kast llegarían a 77 diputados. Es decir, quedarían a un voto de lograr la mayoría absoluta de la Cámara.

    Más sobre:PolíticaUDIFelipe DonosoElecciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar cae a mínimos de más de un año en medio de nuevo récord en el precio del cobre y tras señales de la Fed

    Más incendios, pero menos hectáreas quemadas: Elizalde destaca efectos de estrategia preventiva y hace llamado a la responsabilidad

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit

    El seminario en que Grau y Martínez escucharon en primera persona las críticas al FES de Briones, Repetto y Acevedo

    Avanza el proceso de destitución de Orrego en el Tricel: ministra Ravanales toma declaración a testigos del Gore

    Lo más leído

    1.
    División en comando de Kast enreda puesta en escena del 14-D y echa pie atrás celebración en Estadio de La Florida

    División en comando de Kast enreda puesta en escena del 14-D y echa pie atrás celebración en Estadio de La Florida

    2.
    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    3.
    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    4.
    La cólera que acumula el Frente Amplio por el relato crítico de Jara sobre el gobierno

    La cólera que acumula el Frente Amplio por el relato crítico de Jara sobre el gobierno

    5.
    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    Más incendios, pero menos hectáreas quemadas: Elizalde destaca efectos de estrategia preventiva y hace llamado a la responsabilidad
    Chile

    Más incendios, pero menos hectáreas quemadas: Elizalde destaca efectos de estrategia preventiva y hace llamado a la responsabilidad

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia

    El seminario en que Grau y Martínez escucharon en primera persona las críticas al FES de Briones, Repetto y Acevedo

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”
    Negocios

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Tras reparos de Contraloría y el CFA, Hacienda buscará clarificar que FES no debe contabilizarse como gasto público

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini busca mantener su invicto en la Europa League contra Dinamo Zagreb
    El Deportivo

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini busca mantener su invicto en la Europa League contra Dinamo Zagreb

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos

    Coquimbo se alista para recibir en 2026 el primer triatlón 5150 de Chile

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit
    Cultura y entretención

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?
    Mundo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?

    Zelenski da a EE.UU. una nueva versión del plan de paz y defiende un referéndum sobre la soberanía del Donbás

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan