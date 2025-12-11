Por un puñado de 88 votos: UDI reclama errores en conteo electoral y busca quitarle un diputado al PDG

Mesas con más del doble de votos que los electores que podían sufragar, errores en las actas y en la calificación de votos nulos, son algunas de las pruebas que presentó la UDI para tratar de corregir el resultado de la pasada elección parlamentaria que dejó fuera del Congreso al diputado Felipe Donoso (UDI).

Donoso, exgobernador provincial y pieza clave de la bancada en la Comisión de Hacienda (un espacio legislativo complejo, que demanda años de aprendizaje), hoy es representante del distrito 17 (Talca y Curicó, entre otras comunas del norte del Maule), pero en el escrutinio del domingo 16 de noviembre no pudo lograr su reelección.

Por ese territorio electoral salieron elegidos preliminarmente tres diputados del oficialismo (Roberto Celedón, Priscila Castillo y Javier Muñoz), dos del Partido Republicano (Benjamín Moreno y Germán Verdugo), uno de Evópoli (Jorge Guzmán) y otro del PDG (Guillermo Valdés).

De acuerdo a ese conteo, por solo 88 votos la lista de los partidos Chile Vamos y Demócratas (lista J) no alcanzó a doblar la lista de la colectividad del economista y excandidato presidencial Franco Parisi.

Con 97.471 votos, la lista J, llamada Chile Grande y Unido, solo obtuvo un cupo que fue asignado al diputado Guzmán (Evópoli), mientras que la lista I, del Partido de la Gente, sumó 48.823 votos e igualmente alcanzó un escaño.

“Si la lista J, Chile Grande y Unido, hubiere sumado 88 votos más le hubieren correspondido dos cupos y ningún cupo a la lista I, del Partido de la Gente. Lo que en la práctica ocurrió, y es por ello que presentamos esta reclamación, para que se restaure el imperio del derecho”, dice el escrito de la UDI presentado al Tribunal Electoral Regional del Maule, patrocinado por el abogado gremialista y exconstituyente Pablo Toloza.

25 mesas

La apuesta de la reclamación de la UDI es reabrir algunas urnas para repetir el escrutinio en determinadas mesas. Dada la estrecha diferencia de 88 votos, la posibilidad de dar vuelta el resultado está al alcance de la mano. Para ello se presentan pruebas en alrededor de 25 mesas, en las que votan aproximadamente 350 personas; por lo tanto, se trata de cerca de 8.750 sufragios los que están en la mira.

Como antecedente, es común que en los procesos electorales haya errores o inconsistencias, pero suelen ser muy marginales.

Frente a eso, por lo general, los abogados expertos en legislación política y los mismos tribunales electorales no se desgastan en acciones que no tengan efecto en el resultado final, aun cuando el conteo no sea exacto o fidedigno.

Uno de los errores habituales es contabilizar como nulo o blanco un voto que simplemente está objetado, pero que manifiesta una clara preferencia, por ejemplo, poner una consigna o un símbolo distinto a la raya vertical.

Errores

A juicio de la presentación gremialista, hubo una calificación errada de algunos votos válidos, marcados, objetados, nulos o en blanco por parte de algunas mesas. “De la simple lectura de lo expresado en las actas queda de manifiesto la incongruencia de la calificación, lo que impide determinar fehacientemente si los votos son válidamente emitidos y calificados en forma errónea o efectivamente nulos. En consecuencia, de acuerdo con lo indicado, existiría un evidente error en la calificación de los votos que, de acuerdo a la tendencia de votación, correspondería a nuestra lista J y en especial al candidato Felipe Donoso Castro, los cuales se le deberían asignar en el escrutinio final. Por lo mismo se hace imprescindible la revisión de dicho escrutinio”, dice el texto.

Además, se alegan “errores en las actas de escrutinios, en sus sumas totales”. “El Servicio Electoral indicó, en su página web, que existen una serie de mesas descuadradas en el distrito 17, Región de Maule”.

También reclaman resultados mal imputados. “Algunos colegios escrutadores asumieron resultados copiándolos de la página web del Servicio Electoral al no contar físicamente con las actas del proceso. Este procedimiento erróneo burla el control que efectivamente debe realizar el colegio escrutador, cual es, contrastar los resultados de las actas de escrutinio precisamente con los resultados emitidos por el Servel”, señala el escrito.

La presentación añade que hay “notables e infundadas diferencias entre mesas receptoras de sufragios de un mismo local”.

Sin embargo, la aseveración más grave que hace la reclamación de la UDI es que hay “mesas con más votos que electores”.

“Alguna de ellas llegando a tener 800 votos, en circunstancias que no deben superar los 400, que corresponde al número máximo de electores por mesa de sufragio”, agrega el texto, y pone de ejemplo la mesa N° 72 Liceo Bicentenario, de la comuna de Molina, que tendría un número de 834 votantes, según la suma de acta publicada por Servel y 749 votos en la urna según el acta".

“Esto denota un número extraordinario de errores, ya que el máximo, como señalé, puede ser 400 electores que posee esa mesa”, dice el escrito que presenta pruebas y testimonios de apoderados que hacen alusión a anomalías en 25 mesas.

A un paso de la mayoría

Según el escrutinio preliminar del 16 de noviembre, la UDI obtuvo 18 diputados, cinco escaños menos en la Cámara que en 2021.

El PDG, por su parte, tuvo un alza explosiva con 14 diputados, versus los seis que logró cuatro años atrás.

Si prospera la reclamación de la UDI, las fuerzas de derecha que hoy están detrás de la candidatura de José Antonio Kast llegarían a 77 diputados. Es decir, quedarían a un voto de lograr la mayoría absoluta de la Cámara.