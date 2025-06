Presentar una candidatura SOS si gana Jara: el plan que trama la DC ante eventual derrota de Tohá en la primaria

Cada día que pasa, en la antesala de la primaria del oficialismo, en la Democracia Cristiana (DC) se hace más presente un escenario que muchos temen: que Jeannette Jara, la carta del Partido Comunista (PC), podría imponerse y derrotar a Carolina Tohá, la candidata que ellos apoyan.

De materializarse, la DC quedaría en una situación incómoda. Ellos se mantuvieron al margen de la primaria del oficialismo y empujaron la candidatura de Alberto Undurraga, la que luego él mismo declinó tras una resolución del tribunal supremo que anuló su postulación. Tras quedar sin abanderado propio, el consejo nacional de la DC acordó respaldar a la exministra del Interior.

En caso de que ella pierda, sin embargo, no es claro cuál es el camino a seguir. Al no ser parte del pacto electoral con el oficialismo, la DC no tiene ninguna obligación de respaldar al ganador de la primaria, en caso de que no se imponga Tohá.

A días de esos comicios, con ese escenario en mente, hay quienes se han puesto a idear un plan. El exdiputado y expresidente DC Juan Carlos Latorre dijo a este medio que “de no ganar Tohá la primaria oficialista, es obvio que debemos intentar una candidatura que reconstituya un centro político progresista, que convoque con propuestas en ámbitos como crecimiento económico y desarrollo social, seguridad, acceso al trabajo y educación; infraestructura y vivienda; y diálogo y acuerdos políticos amplios que garanticen estabilidad democrática y social”.

El exparlamentario también sugirió que esa eventual candidatura debería denunciar “lo inconveniente que resulta para el futuro de Chile la disputa entre sectores políticos extremos, con incapacidad de diálogo y garantías de estabilidad”.

Fotos Hector Retamal Correa Hector Retamal Correa

Latorre no está solo en esto. El jefe de bancada de los diputados de la DC, Héctor Barría, afirmó que, en caso de que gane Jara, “habrá que convocar a nuestra junta nacional -la máxima instancia de decisión partidaria de la DC- con suma urgencia, para buscar a alguien de nuestra filas o un independiente que represente este nuestra ideas de seguridad, crecimiento y justicia social. Por ahora. estamos comprometidos con todo por Tohá“.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El expresidente de la Cámara Ricardo Cifuentes, también diputado democratacristiano, planteó que “yo espero que Carolina Tohá gane la primaria, pero es probable que pierda también (...). Difícilmente la DC va a apoyar institucionalmente a cualquier otro ganador. El escenario se nos complica mucho. Será la junta nacional la que tenga que tomar una decisión”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En esa misma línea, el consejero nacional Nicolás Preuss planteó que “la DC hoy tiene el botón de pánico del mundo de la centroizquierda para buscar una candidatura propia o independiente que pueda representar a los grandes sectores del centro y la centroizquierda en una primaria presidencial”.

Preuss puso un nombre sobre la mesa: “Creo que la figura de Harold Mayne-Nicholls es, por lejos, la que mejor puede graficar esas ideas y ese escenario. Ahora, si el partido define que debe ser un militante (...), bienvenida esa discusión. Lo que no puede pasar es que la DC termine apoyando una candidatura como la de Jeannette Jara en primera vuelta”.

FOTO PABLO VÁSQUEZ R. PABLO VÁSQUEZ R.

Además, el consejero nacional mencionó que se podría levantar una candidatura de “unidad nacional” entre la centroizquierda y la centroderecha. Y, en esa línea, nombró al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien fue militante de DC y ya cuenta con una carrera presidencial en el cuerpo.

De todas formas, hay quienes se alejan de la idea de una nueva candidatura propia, tras la fallida apuesta de Undurraga. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien hoy está con Tohá, sostuvo que “es imperativo que la centroizquierda llegue unida a la elección presidencial, porque está en juego proteger y profundizar los avances que han logrado los trabajadores, las mujeres y la ciudadanía en general. Por eso, creo que todos debemos apoyar a quien resulte ganador o ganadora en estas primarias, sea Carolina Tohá, Gonzalo Winter, Jeannette Jara o Jaime Mulet“.

En esa línea, en el partido hay quienes hacen presente que levantar una candidatura propia complejizaría la conformación de una lista parlamentaria que beneficie al partido. Se trata de un objetivo primordial para la colectividad, pues es en esa elección en la que se juegan su constitución legal.

Esta semana, el senador Francisco Huenchumilla, quien además es vicepresidente DC, envió una carta a la militancia. En ella, sugirió que “a partir de los resultados de las primarias presidenciales, debemos tomar decisiones acordes con nuestra vocación progresista, para tener una coalición de centroizquierda y un pacto parlamentario que nos permitan sortear con realismo la dispersión potencial que pudiera producirse; teniendo siempre presentes, además, los intereses electorales de nuestro partido, nuestra historia, y la lucha permanente por la igualdad, la solidaridad y la justicia social”.