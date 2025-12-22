SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    “Si llegamos a un acuerdo con el PDG, necesariamente pasa porque el nombre que ellos pongan sobre la mesa sea otro”, advirtió el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    De cara al próximo periodo parlamentario -y pensando en la conformación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados- los partidos de la actual oposición se encuentran en negociaciones para definir la terna que liderará esta corporación.

    Si bien ya han surgido nombres desde las bancadas, el gran nudo que deberán resolver los partidos de derecha será negociar con el Partido de la Gente, que, dada la correlación de fuerzas al interior de la futura Cámara, sus 14 diputados asoman como clave.

    Por ello, el bloque opositor deberá configurar un diseño que incluya al partido del excandidato presidencial Franco Parisi.

    Si bien él ha dicho públicamente -y en más de una ocasión- que su candidata para la presidencia de esta rama del Congreso es Pamela Jiles, ayer recibió un portazo desde la UDI.

    El presidente de esta colectividad, el diputado Guillermo Ramírez, le bajó el pulgar a un acuerdo que incluya a la polémica diputada como la carta del PDG para presidir la Cámara Baja.

    En Mesa Central de Canal 13, el timonel gremialista dijo que “si llegamos a un acuerdo con el PDG, necesariamente pasa porque el nombre que ellos pongan sobre la mesa sea otro”.

    “El primer año es el más importante para aprobar las reformas. Tú necesitas la presidencia de la Cámara, que es el que hace la agenda, el que convoca las sesiones, a alguien que tenga el mismo sentido de urgencia que tienes tú”, argumentó Ramírez.

    La respuesta del PDG

    Como era de esperar, la respuesta del presidente de la UDI no cayó bien en las filas del PDG.

    El jefe de bancada de los diputados de este partido, Juan Marcelo Valenzuela, respondió: “Nosotros somos respetuosos de todas las opiniones, pero las definiciones de las bancada del Partido de la Gente las toma la bancada del PDG”.

    “Estamos disponibles para dialogar con todos los sectores, sin vetos previos y con respeto mutuo”, agregó.

    Por estos días, el PDG ha estado adoptando definiciones internas para posicionarse ante los demás partidos en la negociación.

    Por lo mismo, la elección de Valenzuela como jefe de bancada es una señal que quiso transmitir el PDG de una orgánica más “institucional”, dada la reciente militancia de Jiles, a diferencia del representante por Valparaíso; además de “ordenada”, a raíz del discolaje que caracteriza a la diputada.

    Conversaciones preliminares

    Desde hace algunas semanas, la danza de nombres ya está activada en los distintos partidos de oposición.

    El Partido Republicano, que logró elegir 31 diputados, tenía cierta preferencia para comenzar presidiendo la Cámara. El problema es que en esta tienda surgieron dos aspirantes: Agustín Romero y Juan Irarrázaval.

    No obstante, la UDI, la segunda bancada más grande, con 18 escaños, cuya carta para encabezar la corporación es el diputado Jorge Alessandri, planteó un criterio de equilibrio y, en vista de que el futuro Presidente de la República tiene militancia republicana, exigió que alguna de las ramas del Poder Legislativo quedara en manos de la colectividad madre del gremialismo.

    Por último, desde RN -tienda que actualmente preside la corporación de la mano de José Miguel Castro- asoman como cartas Diego Schalper y Ximena Ossandón.

    Más sobre:PolíticaCongreso NacionalCámara de Diputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    Inmobiliaria Las Salinas: “El año 2026 para nosotros es un año relevante”

    Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

    Lo más leído

    1.
    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

    2.
    Elizalde plantea una oposición “firme y constructiva” y advierte que el progresismo deberá defender los avances sociales

    Elizalde plantea una oposición “firme y constructiva” y advierte que el progresismo deberá defender los avances sociales

    3.
    Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

    Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

    4.
    Ministerio de Seguridad: la arriesgada apuesta de Kast

    Ministerio de Seguridad: la arriesgada apuesta de Kast

    5.
    Antes del viaje a Ecuador: José Antonio Kast se reúne este lunes con Michelle Bachelet

    Antes del viaje a Ecuador: José Antonio Kast se reúne este lunes con Michelle Bachelet

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública
    Chile

    Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública

    Simpertigue niega irregularidades y descarta “estrecha familiaridad” con abogados imputados Lagos y Vargas

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”
    Negocios

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    Monitoreo del gasto público: evidencia para una mejor gestión fiscal

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia
    Tendencias

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    Por qué decir groserías te puede hacer más fuerte físicamente, según un estudio

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia
    El Deportivo

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    Alexis Sánchez no tiene dudas sobre quién debe ser el próximo entrenador de la Roja

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos
    Mundo

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

    Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

    Las primeras medidas económicas de Rodrigo Paz acentúan sus diferencias con su vicepresidente en Bolivia

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar