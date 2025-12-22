Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

De cara al próximo periodo parlamentario -y pensando en la conformación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados- los partidos de la actual oposición se encuentran en negociaciones para definir la terna que liderará esta corporación.

Si bien ya han surgido nombres desde las bancadas, el gran nudo que deberán resolver los partidos de derecha será negociar con el Partido de la Gente, que, dada la correlación de fuerzas al interior de la futura Cámara, sus 14 diputados asoman como clave.

Por ello, el bloque opositor deberá configurar un diseño que incluya al partido del excandidato presidencial Franco Parisi.

Si bien él ha dicho públicamente -y en más de una ocasión- que su candidata para la presidencia de esta rama del Congreso es Pamela Jiles, ayer recibió un portazo desde la UDI.

El presidente de esta colectividad, el diputado Guillermo Ramírez, le bajó el pulgar a un acuerdo que incluya a la polémica diputada como la carta del PDG para presidir la Cámara Baja.

En Mesa Central de Canal 13, el timonel gremialista dijo que “si llegamos a un acuerdo con el PDG, necesariamente pasa porque el nombre que ellos pongan sobre la mesa sea otro”.

“El primer año es el más importante para aprobar las reformas. Tú necesitas la presidencia de la Cámara, que es el que hace la agenda, el que convoca las sesiones, a alguien que tenga el mismo sentido de urgencia que tienes tú”, argumentó Ramírez.

La respuesta del PDG

Como era de esperar, la respuesta del presidente de la UDI no cayó bien en las filas del PDG.

El jefe de bancada de los diputados de este partido, Juan Marcelo Valenzuela, respondió: “Nosotros somos respetuosos de todas las opiniones, pero las definiciones de las bancada del Partido de la Gente las toma la bancada del PDG”.

“Estamos disponibles para dialogar con todos los sectores, sin vetos previos y con respeto mutuo”, agregó.

Por estos días, el PDG ha estado adoptando definiciones internas para posicionarse ante los demás partidos en la negociación.

Por lo mismo, la elección de Valenzuela como jefe de bancada es una señal que quiso transmitir el PDG de una orgánica más “institucional”, dada la reciente militancia de Jiles, a diferencia del representante por Valparaíso; además de “ordenada”, a raíz del discolaje que caracteriza a la diputada.

Conversaciones preliminares

Desde hace algunas semanas, la danza de nombres ya está activada en los distintos partidos de oposición.

El Partido Republicano, que logró elegir 31 diputados, tenía cierta preferencia para comenzar presidiendo la Cámara. El problema es que en esta tienda surgieron dos aspirantes: Agustín Romero y Juan Irarrázaval.

No obstante, la UDI, la segunda bancada más grande, con 18 escaños, cuya carta para encabezar la corporación es el diputado Jorge Alessandri, planteó un criterio de equilibrio y, en vista de que el futuro Presidente de la República tiene militancia republicana, exigió que alguna de las ramas del Poder Legislativo quedara en manos de la colectividad madre del gremialismo.

Por último, desde RN -tienda que actualmente preside la corporación de la mano de José Miguel Castro- asoman como cartas Diego Schalper y Ximena Ossandón.