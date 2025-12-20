Presidenta del Frente Amplio responde a Quintana y descarta falta de autocrítica tras la derrota en presidenciales

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, reaccionó a las declaraciones del senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, quien en una entrevista abordó la derrota electoral del oficialismo y cuestionó la falta de autocrítica del Frente Amplio.

En la conversación con La Tercera Sábado, Quintana sostuvo que el gobierno sí fue un factor incidente en el resultado, afirmación que, según señaló, no ha sido suficientemente asumida por el FA.

Asimismo, planteó la necesidad de una reflexión profunda del sector, proponiendo incluso una cumbre progresista, y alertó que una evaluación “facilista” podría provocar un “daño irreversible” a la centroizquierda.

Jaime Quintana. Presidenta del Frente Amplio responde a Quintana y descarta falta de autocrítica tras la derrota en presidenciales SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Frente a esos cuestionamientos, Martínez marcó distancia de los emplazamientos del senador. Por medio de un post en la red social “X”, Martínez señaló que “apuntar al otro siempre es una forma fácil de salida, pero no suma”, afirmó, subrayando que “la derrota debe hacernos reflexionar”.

La dirigente sostuvo que ese proceso ya se encuentra en desarrollo al interior del Frente Amplio. “En eso hemos estado como Frente Amplio: debatiendo y analizando, pero sobre todo proyectando con mirada de futuro”, señaló, en respuesta a las críticas sobre una supuesta ausencia de autocrítica tras el revés electoral.

Finalmente, Martínez puso el foco en el escenario político que se abre tras la victoria de José Antonio Kast, enfatizando el rol que deberá asumir la oposición en el próximo período. “Ante lo que significa un gobierno de Kast, tenemos que construir puentes para tener una oposición que defienda a las mayorías de Chile”, concluyó.

Constanza Martínez. Presidenta del Frente Amplio responde a Quintana y descarta falta de autocrítica tras la derrota en presidenciales MARIO TELLEZ

En tanto, el diputado Diego Ibáñez también reaccionó a lo planteado por Quintana. A través de “X” el parlamentario comentó: "Con mucho cariño senador Quintana; como Frente Amplio insistimos por la unidad en el segundo proceso constituyente y el PPD dividió las listas , no eligieron a ningún convencional, minaron el quórum mínimo y vuestra presidenta tuvo que dar un paso al costado".

“Para salir adelante en unidad, necesitamos reflexión de todas las partes”, cerró.