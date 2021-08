Presidenta del PPD cierra la puerta a candidatura senatorial de Peñailillo: “No tendremos candidatos que estén involucrados en delitos de financiamiento ilegal de la política ni con ningún tipo de conflicto ético”

La nueva presidenta del PPD, Natalia Piergentili, le cerró la puerta a una eventual candidatura senatorial del exministro del Interior del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo.

En entrevista con Radio Concierto la timonel aseguró, consultada por una eventual candidatura del exministro, que “ayer tuve mi primera reunión de mesa y casi el consenso general fue que el PPD ni hoy, ni mañana ni nunca más, se puede permitir tener candidatos que estén involucrados en delitos de financiamiento ilegal de la política y tampoco permitir que como partido estemos involucrados en casos que no estén a la altura de la ética de estos tiempos”. Y aseguró que “estos casos particulares los iremos conversando”.

Agregó que “el PPD estableció estándares para seleccionar a sus candidatos, sabemos que hoy el único estándar que vale, digamos, es legal, pero nosotros quisimos poner uno más, y hoy lo que nos dice la militancia es que ese estándar que pusimos no está siendo suficiente para los estándares ciudadanos. Por tanto, mi tarea hoy día es poder tener rápidamente una discusión respecto de cuáles son los estándares con los cuales hoy el PPD ha planteado sus candidaturas y cómo los subimos”.

Pero no fue lo único, ya que Piergentili fue más allá y aseguró que “tengo el mandato de sacar al PPD de la imagen tan dañina que tuvo a partir de estos casos (de financiamiento irregular)”.

Sus palabras se dan a solo días de que se conociera la decisión de la Fiscalía de Valparaíso de no perseverar contra 34 investigados en el marco del caso SQM. Los acusados no llegaron a ser formalizados, pues desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se presentaron querellas por los presuntos delitos tributarios destinados a financiar de forma irregular campañas políticas.

Peñailillo era indagado, junto a algunos integrantes del llamado grupo G-90 del PPD, por su relación con Giorgio Martelli, exrecaudador de campaña de Michelle Bachelet y propietario de la empresa Asesorías y Negocios SpA (AyN), desde donde se emitieron 23 boletas por 245 millones de pesos a SQM, que habrían sido utilizadas para el financiamiento de actividades políticas.

El 3 de julio pasado, en entrevista con La Tercera, Peñailillo afirmó que estaba evaluando postular a la Cámara Alta por la Región del Biobío. “Actores locales de la Región del Biobío, amigos de la política también, pero esencialmente actores locales me han pedido que lo piense y es una decisión que voy a tomar en su momento. Lo estoy evaluando con mi familia y tengo que verlo con calma”, aseguró en aquella oportunidad.