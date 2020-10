Presidenta del Senado: “El gobierno instala el relato de que la centroizquierda está con el vandalismo y la violencia y eso es inaceptable”

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, se refirió esta mañana, entre otras cosas a los hechos de violencia registrados el domingo, en lo que fue el primer aniversario del 18 de octubre.

En conversación con radio Pauta, la senadora sostuvo que “estos hechos de violencia no favorecen a nadie. Ha sido inaceptable lo que hemos visto estos días, estos incendios, destrucción, vandalismo. Es una señal de absoluta anarquía que no puede controlar ni el centro, ni la izquierda, ni la derecha, es un movimiento que está ahí. Hay también lumpen que sale, delincuentes. Hay una situación anómica que nadie está controlando, las policías fallan”.

Sobre esto, además, Muñoz dijo que “este vandalismo tiene un propósito de amedrentar, de descomponer el proceso institucional del plebiscito y la nueva Constitución que hoy día estamos ya muy próximos a iniciar. Tiene un propósito político el vandalismo, estos movimientos anarquistas que no aceptan esta decisión que tuvimos el año pasado transversalmente de iniciar este cause institucional de una nueva Constitución. Espero que el propósito de estos sectores, que han realizado estos hechos tan despreciables, no impacten en la decisión ni en la voluntad de los ciudadanos de ir expresar a través de su voto el plebiscito de una nueva Constitución”.

Consultada sobre la responsabilidad de la “primera línea” en los hechos violentos, dijo que “no sé si los jóvenes de primera línea están en los actos vandálicos. Hay que hacer una investigación. Aquí hay una falla real de quienes son los encargados de mantener el orden público”.

“Yo sé que esos jóvenes están en una movilización, van y enfrentan a Carabineros, tiran piedras, pero no son los instigadores del vandalismo. Me gustaría saber quiénes de la primera línea que están presos son... no sé, yo encuentro que actos vandálicos es incendiar el Metro, destruir los postes de la luz, incendiar iglesias como ayer (el domingo). A eso hay que apuntar. Ahora, si los jóvenes de la primera línea hacen actos violentos de tirar piedras, eso también es mantener el orden público”, agregó sobre este punto.

Asimismo, Muñoz dijo: “no voy aceptar, porque no contribuye a que nos encontremos en este país en el respeto y resguardo de los derechos humanos, cuando levantamos este tipo de acusaciones. ‘Aquí la centroizquierda está con el vandalismo y con la violencia’. Eso es lo que instala el relato del gobierno y eso es realmente inaceptable. Por cierto puede ser visto como, este proceso de plebiscito y nueva Constitución, defender con dientes y muelas la Constitución que existe hoy día, pero le hace un daño muy profundo al reencuentro democrático de los chilenos al instalar estas ‘barricadas’. Decir ‘usted es el que fomenta el vandalismo, la violencia, usted defiende a la primera línea’, ese debate a mí me gustaría que se saliera de esta mirada de país que tenemos que tener, a la responsabilidad de Estado frente a lo que está sucediendo”.