Presidente Boric cierra su visita en Magallanes con firma de 390 mil millones de pesos en obras públicas para la región

Este sábado el Presidente Gabriel Boric dio por finalizada su visita en la Región de Magallanes, luego de recorrer la Antártica Chilena junto al secretario general de la ONU, António Guterres, con el fin de ver “in situ” los efectos del cambio climático y del calentamiento global.

De esta manera encabezó la firma del Convenio de Programación del Ministerio de Obras Públicas (MOP) con el Gobierno Regional de Magallanes, que contempla una inversión de más de 390 mil millones de pesos en obras públicas para la región.

Junto con la presencia la ministra del MOP, Jessica López y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, el Mandatario anunció que la inversión se basa en 60 obras que abarcan a las cuatro provincias de la región y que se considera ejecutar entre el 2023 al 2028.

“Este convenio cumple un anhelo importante de nuestro gobierno con las regiones que es hacer obras que conecten y dignifiquen a Magallanes en el futuro, pero que además tiene la gracia de generar empleo, trabajo digno y dinamizar la economía”, sostuvo el Presidente Boric.

Estas obras tienen 114 etapas de proyecto, de las cuales 43 son ejecución de obras, 35 asesorías de inspección fiscal, 18 son diseños de ingeniería, 6 estudios de pre inversión, 3 estudios básicos y 4 son adquisiciones de maquinaria.

En ese sentido, el Mandatario dijo que “la plata no es solo para que se quede en Santiago, en las grandes urbes, es también para el desarrollo de nuestras regiones extremas”.

Los aportes del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena se efectuarán con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), correspondiendo a 29,71% del total, en tanto los aportes del Ministerio de Obras Públicas con cargo a su respectivo presupuesto corresponden a 70,29% del total.

Además, Boric invitó al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, a destinar parte de la inversión anunciada para “mejorar la fachada del centro de comuna”.

El paso en la Antártica

Luego de que las autoridades llegaron el pasado jueves a la Base Aérea Presidente Frei y tuvieron una agenda centrada en exponer los efectos del calentamiento global, el secretario general de Naciones Unidas agradeció al Presidente Boric por la oportunidad.

De esta manera, señaló: “Quiero agradecer al Presidente Boric y al gobierno chileno, por la oportunidad inolvidable que me han proporcionado no solamente de visitar Antártida pero de constatar en Antártida los dramáticos impactos del cambio climático sobre Antártida, pero no olvidemos que lo que pasa en la Antártida no se queda en Antártida. Los impactos en la Antártida son impactos en todo el mundo y los sistemas de corrientes marítimas de Antártida tienen una influencia sobre el clima de todo el planeta”.

“También quiero rendir homenaje a las científicas y los científicos chilenos que están haciendo una labor muy importante para profundizar el conocimiento sobre lo que pasa en la Antártida en cooperación con muchos otros científicos de otros países. Son un ejemplo de cooperación internacional que debería ser algo que los responsables políticos en un mundo tan dividido y con tantos conflictos deberían saber reconocer”, agregó.

Por su parte, a través de un video publicado en redes sociales, el Jefe de Estado señaló que “desde aquí, en conjunto con el Secretario General de la ONU, hemos querido decirle al mundo la importancia de concentrar nuestros esfuerzos en combatir la crisis climática que como humanidad hemos desarrollado en particular los países más desarrollados con la emisión de gases de efecto invernadero”.

Además, el Presidente sostuvo que han estado recorriendo diferentes bases chilenas y viendo el trabajo científico que se realiza.

Así, manifestó que han conversando “con amigos de otras latitudes que también realizan una tarea importante acá, con justamente el soporte logístico chileno”.