Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA

El Presidente Gabriel Boric recibe en La Moneda al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin.

La mañana de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin.

En la audiencia privada, el Mandatario estuvo acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

marcelo segura

La cita entre el Jefe de Estado y Ramdim se da luego que en junio pasado, Sebastián Kraljevich -exestratega de la campaña de Boric- dejó la embajada en la OEA para asumir como secretario para el Fortalecimiento de la Democracia del organismo.

De hecho, fue una propuesta del secretario general de la entidad con sede en Washington lo que derivó en el paso del sociólogo, de la embajada chilena en la OEA, a las funciones que cumple ahora en la institución.