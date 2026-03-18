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    Presidente de Evópoli Juan Manuel Santa Cruz dice que en la oposición “están torpedeando” y “sin ningún ánimo de construir”

    El dirigente oficialista aseguró que en la vereda del frente están "dando manotazos de ahogado para mantener ciertas cuotas de poder", sin coherencia respecto a lo que pretenden defender.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, destacó la gestión del Ejecutivo en su primera semana en La Moneda y la calificó con nota siete.

    “No veo traspié alguno del gobierno en estos días”, aseguró en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, este miércoles.

    Santa Cruz se refirió al rol que tendrá la oposición en estos cuatro años, cuestionando que apoyaran a Pamela Jiles en la definición de la directiva de la Cámara de Diputados, por las opiniones que la militante del Partido de la Gente (PDG) ha expresado sobre el gobierno de Gabriel Boric.

    “Lo único que está haciendo la oposición es dando manotazos de ahogado para mantener ciertas cuotas de poder y no tiene ni una coherencia interna respecto a lo que quiere hacer o defender y es capaz de votar por Pamela Jiles”, comentó.

    En esa línea, advirtió que si en la otra vereda están “operando de esa manera, no le va a ir bien a Chile”.

    “Mientras el Frente Amplio y mientras la oposición en general no actúe con coherencia de principios, con las diferencias legítimas que podemos tener en materia de política pública, va a ser muy difícil que podamos tener una oposición constructiva”, sostuvo.

    Santa Cruz no auguró un cambio respecto al actuar que percibe de las fuerzas opositoras en el Congreso y dijo esperar que esto varíe.

    “Más bien lo que van a estar haciendo y es lo que vemos hasta ahora es que están torpedeando, reclamando respecto de cualquier anuncio que hace el gobierno, pero sin mayor profundidad y sin ningún ánimo de construir y eso, espero, cambie porque los mejores años los que ha tenido Chile es cuando oposición y gobierno han podido ponerse de acuerdo sobre las urgencias que tiene el país”, apuntó.

    Indultos y conmutación de penas

    El dirigente oficialista abordó la voluntad del Presidente José Antonio Kast de indultar a carabineros y militares condenados por su actuar en acciones de resguardo del orden público en la crisis social de octubre de 2019 y recalcó que la seguridad para el gobierno es prioritaria.

    “Es algo que hay que mirar con mucha cautela. Me han explicado que hay casos en donde la justicia falló correctamente según las leyes de ese minuto pero que si tú aplicar a esos casos por ejemplo la Ley Nain Retamal podría haber habido un fallo distinto, entonces, cosas de ese tipo es algo que puede ser razonable de mirar”, opinó.

    El dirigente puntualizó que “el gobierno en esto no ha profundizado” y recalcó que “la prioridad está hoy día en seguridad y está en reactivación económica y así lo ha transmitido el Presidente”.

    “En consecuencia, creo que hoy día hay que ponerle atención a aquellas cosas que son propias de la agenda de seguridad, en primer lugar y segundo de la agenda económica, todo lo que tiene que ver con reactivar nuestra economía y los trabajos, porque son ambas cosas muy sentidas por la ciudadanía y que creo que estaban en el corazón además de las promesas del Presidente casi por las que la ciudadanía lo votó”, dijo.

    Asimismo, se refirió al proyecto de conmutación de penas que favorece a los condenados por violaciones a derechos humanos recluidos en Punta Peuco, explicando que los senadores del partido aprobaron la idea de legislar, consientes de que la iniciativa requiere ajustes.

    “Hay que tener ojo con eso. No es que hayan estado los senadores votando exactamente cómo ese proyecto va a salir, porque lo que viene ahora, justamente, es la discusión en particular, la discusión de detalle, en donde uno entra a modificar lo que corresponda”, puntualizó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRJuan Manuel Santa CruzJosé Antonio KastPresidente José Antonio KastIndultos18-OSeguridadDD.HH.Pamela JilesOposición

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