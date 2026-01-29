SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna

    El Jefe de Estado responsabilizó a la UDI y en particular al senador Sanhueza de ejercer maniobras dilatorias para que la iniciativa se estancara en el Congreso.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El senador y presidente de la Comisión de Educación Gustavo Sanhueza (UDI).

    El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI) respondió el emplazamiento que el Presidente Gabriel Boric le hizo a él y a su colectividad por el estancamiento del proyecto de sala cuna universal.

    Desde la Región del Biobío, el Mandatario acusó el miércoles que "la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la Comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile. El senador (Gustavo) Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos.Yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”.

    En conversación con 24 Horas, el senador Sanhueza recogió el guante. “No sé si el presidente no está bien informado respecto a cómo han sido las diferentes conversaciones respecto al proyecto de Sala Cuna y eso habla de una descoordinación a nivel de Gobierno,o no sé si volvió a ser el diputado de hace cuatro años que solo critica sin tener los antecedentes necesarios para hacer una opinión sobre un tema que para nosotros es tremendamente relevante“, sostuvo.

    El Presidente Gabriel Boric. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “(El proyecto) llega recién a la Comisión de Educación en noviembre del 2025, y desde ahí, yo dije desde la primera sesión, que yo no lo iba a colocar en votación hasta que no existiese un acuerdo previo, y ese acuerdo hoy día no existe", relató.

    En esa línea, explicó que la comisión no se realizó porque “no daban los plazos legislativos” y que esa instancia, además, “funciona los días miércoles y el Senado terminó su periodo legislativo el día martes”. “Usar como excusa que por una sesión se cayó el acuerdo de un proyecto, creo que es eludir la responsabilidad política del actual gobierno", apuntó.

    Mismos cuestionamientos tuvo el legislador para la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien le atribuyó a los gremialistas una actitud “mezquina” e “irresponsable” en esta materia. “Los hechos hablan más que las palabras. Yo nunca he visto a la ministra Vallejo siendo parte de un acuerdo, siempre la he escuchado haciendo críticas y normalmente sin fundamento“, mencionó.

    “Para nosotros es una ley que es fundamental, es un proyecto de ley que impulsó el expresidente Sebastián Piñera, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que ojalá durante la primera mitad del Gobierno del presidente José Antonio este proyecto sea ley“, añadió.

    Imagen referencial de sala cuna Getty Images
    Más sobre:Gustavo SanhuezaUDIProyecto de ley de sala cunaSala cuna universalGabriel BoricGobiernoCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil y evalúan pedir más plazo para diligencias

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Detienen a sujeto que vendía licencias de conducir falsas a metros de la municipalidad de Lo Prado

    Presidente Boric destaca baja del desempleo de mujeres: cifra se ubica en el 8,5%

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Alerta en el Aeropuerto de Santiago ante posible presencia de mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla

    Lo más leído

    1.
    Un alto al fuego: llamado de oficina de Kast permitió aprobar dos leyes de educación

    Un alto al fuego: llamado de oficina de Kast permitió aprobar dos leyes de educación

    2.
    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Creo que hubo maniobras dilatorias”

    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Creo que hubo maniobras dilatorias”

    3.
    Gobierno mete presión al Senado y logra sacar reforma de Inteligencia, ley de Incendios y tres proyectos de educación

    Gobierno mete presión al Senado y logra sacar reforma de Inteligencia, ley de Incendios y tres proyectos de educación

    4.
    PC de gira en la isla: Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos se reunieron con Díaz-Canel en Cuba

    PC de gira en la isla: Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos se reunieron con Díaz-Canel en Cuba

    5.
    Bachelet se despliega en España mientras La Moneda prepara su inscripción como candidata a la ONU en los próximos días

    Bachelet se despliega en España mientras La Moneda prepara su inscripción como candidata a la ONU en los próximos días

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Fiscal confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil y evalúan pedir más plazo para diligencias
    Chile

    Fiscal confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil y evalúan pedir más plazo para diligencias

    Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine
    Negocios

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025

    Estado demanda a Minera Montecarlo por “grave daño ambiental” en Puchuncaví

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Con carta al ministro del Interior: la petición del presidente de Limache para recibir hinchada visitante ante Colo Colo
    El Deportivo

    Con carta al ministro del Interior: la petición del presidente de Limache para recibir hinchada visitante ante Colo Colo

    Sabalenka confirma su reinado en Melbourne y se enfrentará a Yelena Rybakina en la final del Abierto de Australia

    Paqui Meneghini define la formación de la U para el debut ante Audax Italiano en la Liga de Primera

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción
    Cultura y entretención

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    El libertino y la Cenicienta: las claves del intenso retorno de Bridgerton

    La misteriosa mirada del flamenco se estrena en marzo en los cines chilenos

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales
    Mundo

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó