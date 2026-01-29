Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI) respondió el emplazamiento que el Presidente Gabriel Boric le hizo a él y a su colectividad por el estancamiento del proyecto de sala cuna universal.

Desde la Región del Biobío, el Mandatario acusó el miércoles que "la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la Comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile. El senador (Gustavo) Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos.Yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”.

En conversación con 24 Horas, el senador Sanhueza recogió el guante. “No sé si el presidente no está bien informado respecto a cómo han sido las diferentes conversaciones respecto al proyecto de Sala Cuna y eso habla de una descoordinación a nivel de Gobierno,o no sé si volvió a ser el diputado de hace cuatro años que solo critica sin tener los antecedentes necesarios para hacer una opinión sobre un tema que para nosotros es tremendamente relevante“, sostuvo.

El Presidente Gabriel Boric. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“(El proyecto) llega recién a la Comisión de Educación en noviembre del 2025, y desde ahí, yo dije desde la primera sesión, que yo no lo iba a colocar en votación hasta que no existiese un acuerdo previo, y ese acuerdo hoy día no existe", relató.

En esa línea, explicó que la comisión no se realizó porque “no daban los plazos legislativos” y que esa instancia, además, “funciona los días miércoles y el Senado terminó su periodo legislativo el día martes”. “Usar como excusa que por una sesión se cayó el acuerdo de un proyecto, creo que es eludir la responsabilidad política del actual gobierno", apuntó.

Mismos cuestionamientos tuvo el legislador para la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien le atribuyó a los gremialistas una actitud “mezquina” e “irresponsable” en esta materia. “Los hechos hablan más que las palabras. Yo nunca he visto a la ministra Vallejo siendo parte de un acuerdo, siempre la he escuchado haciendo críticas y normalmente sin fundamento“, mencionó.

“Para nosotros es una ley que es fundamental, es un proyecto de ley que impulsó el expresidente Sebastián Piñera, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que ojalá durante la primera mitad del Gobierno del presidente José Antonio este proyecto sea ley“, añadió.