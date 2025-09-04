Presidente de republicanos celebra aniversario del Rechazo y apunta contra Jara: “Formó parte del movimiento matapacos”

El timonel del Partido Republicano Arturo Squella compartió unas palabras para conmemorar el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022, en las que -principalmente- apuntó contra la candidata presidencial del PC, Jeannette Jara.

Desde Valparaíso, señaló: “Si de Jara dependiera, volvería atrás y corregiría las cosas que no les funcionaron bien con esa lógica refundacional. Volvería el 18 de octubre y trataría de hacer, seguramente incluso más violento, la toma de las principales ciudades del país. Trataría de corregir esa cierta estridencia que tuvieron en el proceso constitucional, pero siempre en el mismo norte”.

Luego, lanzó: “Hay que recordar que Jara estuvo detrás de todos los procesos que actuaban en contra de los carabineros y de las principales instituciones del país”.

En esa línea, acusó: “Ella era la que estaba detrás del movimiento ‘No Más Lacrimógena’, que es un arma disuasiva que permite controlar el orden público por parte de las policías. Estuvo detrás de las querellas que se presentaron en contra de carabineros. Formó parte del movimiento ‘Matapaco’. En fin, ella simboliza junto a Jadue junto a Bassa, en otro escenario, y junto a otras personas que nuevamente los tenemos de candidatos en esta elección”.

“Bueno, aunque parezca increíble, año 2025, en noviembre, estos señores están de vuelta tratando de instalar en su lógica refundacional, hoy día quizás con menos estridencia, pero el concepto de fondo es exactamente lo mismo, y creo que los chilenos tienen derecho a saber lo que hay detrás de la candidatura de Jara”, cerró el timonel opositor.