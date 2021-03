Presidente Piñera encabeza reunión con senadores de La Araucanía y se comprometen a trabajar en una “agenda en conjunto”

Esta jornada el Presidente Sebastián Piñera, encabezó una reunión con los cinco senadores de La Araucanía para abordar el conflicto que se vive en la región y avanzar en puntos en común.

Es así como llegaron este mediodía a La Moneda los senadores Felipe Kast (Evópoli), José García Ruminot (RN), Jaime Quintana (PPD) y Carmen Gloria Aravena (Ind. pro RN), además del DC Francisco Huenchumilla, quién participó de la cita vía telemática.

Este encuentro se enmarca en la serie de reuniones y conversaciones que el Mandatario ha estado sosteniendo durante el último tiempo para buscar una solución para la violencia que se vive en La Araucanía y para lo cual convocó a un gran acuerdo nacional.

Una vez terminado el encuentro los cuatro parlamentarios que estuvieron presentes de forma presencial realizaron un punto de prensa, donde valoraron la cita y aseguraron que se acordó trabajar en una “agenda en conjunto”.

“Nos vamos contentos y esperanzados de llegar a acuerdo, en un trabajo que va a continuar, ya nos comprometimos a seguir dialogando en temas vinculado a desarrollo, seguridad, pero también a proyectos de ley que tengan vinculación con temas institucionales, a deudas que tenemos hoy con los pueblos indígenas, pero también con la ciudadanía de La Araucanía”, sostuvo la senadora Aravena.

Y agregó que “me voy esperanzada, con una agenda en conjunto y un trabajo en equipo para poder, desde el mundo legislativo político, sacar adelante una región tan importante para el país”.

Su par, García Ruminot aseguró, en tanto que “hemos analizado las distintas circunstancias que nos ha tocado vivir ya desde hace muchos años. Y hemos concordado con el Presidente un trabajo conjunto, un trabajo legislativo, un trabajo de políticas públicas, de seguridad, un trabajo en el que se ha sumado el obispo de La Araucanía. Y todos estamos comprometidos en poner lo mejor de nosotros para superar las dificultades que nos ha tocado vivir ya desde hace varios años, y con tanta fuerza y violencia en los últimos meses”.

Es así como complementó que “nos vamos esperanzados en que vamos a ser capaces, en este trabajo conjunto, de por lo menos, aminorar las grandes dificultades que tenemos y de poder devolver la paz, la tranquilidad, el bienestar y el progreso para todos los habitantes de La Araucanía”.

El senador de oposición, Jaime Quintana, por su parte, también valoró la instancia y aseguró que le realizaron una serie de propuestas al Mandatario.

“Vine porque nunca me he restado a la instancias de diálogo, aunque los hechos muestran que tantas reuniones en La Moneda, a veces van en una dirección inversamente proporcional a la efectividad de un gobierno en La Araucanía. Sin embargo, un diálogo como el que aquí se ha planteado es un diálogo que no ha sido habitual. Quisiera reconocer que el propio presidente le ha asignado importancia a ir a las causas históricas de este conflicto, algo que no habíamos visto por parte de este gobierno en todos estos años”, indicó.

Añadió que “esta reunión nos deja a todos con varias tareas. Aquí se requiere reponer una instancia de diálogo. Le hemos propuesto al Presidente una comisión de alto nivel, como probablemente no ha existido en el pasado, que se haga cargo de los temas de reparación, de las causas históricas subyacentes en este conflicto, con organismos internacionales que puedan ser garantes en este proceso. Y algo esencial, tiene que ser un diálogo sin exclusiones”.

“Hemos manifestado al Presidente la necesidad de escaños reservados en el Congreso, pero también en todas las instancias colegiadas, ya sea consejos regionales con alta presencia indígena, consejos comunales con alta presencia indígena. Y le hemos entregado al Presidente una propuesta formal y se ha comprometido a estudiarla”, cerró el parlamentario.

Finalmente, el senador Kast aseguró que “tenemos grupos en la región que lucran de la violencia, que no tienen problema en dispararle a una niña de 9 años, que no tienen problema en asesinar a un camionero vivo en su camión, que no tienen problema en utilizar la violencia para su negocio, el narcotráfico, el robo de madera. Por lo mismo, el desafío, de los cinco senadores de La Araucanía, es construir una agenda, de futuro, en ambas dimensiones y poder avanzar en una solución integral al desafío que hoy tenemos”.

Y concluyó que “la única forma de salir adelante es que aquellos que se radican en los extremos, que se polarizan, que buscan lucrar del conflicto, los aislemos. Y que todos aquellos que queremos vivir en paz, tener inclusión, podamos trabajar en paz”.

Aprueban proyecto de resolución sobre La Araucanía

Por otro lado, en la Cámara de Diputados se aprobó esta jornada por 61 votos a favor, 32 en contra y 26 abstenciones, un proyecto de resolución que le pide al Presidente Piñera adoptar una serie de medidas sobre La Araucanía.

En concreto se propone al Mandatario que “la deducción de las acciones penales por delitos terrorista en los casos que las circunstancias lo ameriten y disposición de un Estado de Excepción Constitucional diverso al vigente, que permita que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad hacer frente al poder de fuego y la sofisticación que muestran los grupos violentistas que siembran el temor en la macrozona sur”.

La iniciativa contó con el apoyo de los diputados DC Miguel Ángel Calisto, José Miguel Ortiz, Joanna Pérez y Jorge Sabag; además de los independientes opositores Fernando Meza, René Saffirio y Pedro Velásquez.