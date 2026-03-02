Presidente UDI apuesta porque reformas políticas se aprueben antes del 11 de marzo, pero pone lápida a FES y Sala Cuna

Se acerca el fin del periodo legislativo, el término del gobierno de Gabriel Boric y el traspaso de mando, con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda y las aguas políticas están lejos de estar calmas.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, analizó este escenario y planteó ciertas definiciones sobre su colectividad.

Reformas políticas

Sobre las reformas políticas, Ramírez valoró los esfuerzos que ha hecho en los últimos días y aseguro que estas pueden ser aprobadas este miércoles en el Congreso.

Aseguró que se bien le hubiese gustado que las reformas fueran muchas más, se determinó reducirlas para llegar a acuerdos. En lo general, sostuvo que con la aprobación de estas reformas políticas “se van a reducir los partidos” .

FES

“El proyecto del FES la UDI no lo va a aprobar ni en este periodo ni en el siguiente” . Así de tajante fue el timonel gremialista sobre el proyecto que pretende reemplazar al CAE.

Para Ramírez, este es un muy mal proyecto del gobierno de Gabriel Boric y que si se aprobara la iniciativa legal “sería hacerle un daño a la educación superior”.

Sala Cuna

En tanto, sobre el proyecto de Sala Cuna -donde el gobierno de Boric está haciendo un último esfuerzo para que se apruebe-, el líder de la UDI cerró todas opciones de que este vea la luz verde en el Congreso, por una cuestión fundamentalmente de tiempos legislativos.

Si bien valoró las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, sostuvo que antes del 11 de marzo “es imposible que se pueda aprobar, por muy buena voluntad que haya”.

“No estamos haciendo un gallito político, queremos que salga bien”, sostuvo Ramírez, añadiendo que este año, durante la administración de Kast, el proyecto sería aprobado.

Cable submarino

Particularmente fuerte fueron las definiciones de Ramírez sobre la la controversia generada por el proyecto de cable submarino de fibra óptica entre Chile y China.

Al respecto el diputado señaló que “el gobierno de Bopric ha sido opaco” y que todo se ha hecho con “una falta de información y transparencia impresentable”.

Asimismo, señaló que es “evidente que quien está detrás de esta decisión política es el Presidente (...) No creo que el ministro Muñoz se haya mandado solo”. Añadiendo que por este tema se “deja en muy mala posición” al país y al próximo gobierno de José Antonio Kast.

“Acá hay un daño a la reputación chilena gravísimo”, recalcó Ramíirez. Y sobre las repercusiones, sostuvo que “si nos alineamos con China es evidente que Estados Unidos nos va a sacar de la Visa Weiber”.

Además, Guillermo Ramírez manifestó su aprobación por la acción militar de Estados Unidos e Israel en Irán.

