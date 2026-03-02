SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente UDI apuesta porque reformas políticas se aprueben antes del 11 de marzo, pero pone lápida a FES y Sala Cuna

    En tanto, Guillermo Ramírez -quien pidió asumir como miembro de la comisión de Relaciones Exteriores para el próximo periodo legislativo- sostuvo que Gabriel Boric dejó a José Antonio Kast en una posición incómoda en materia internacional. Sobre el cable submarino sostuvo que: "Si nos alineamos con China es evidente que nos vana sacar de la Visa Waiver.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Se acerca el fin del periodo legislativo, el término del gobierno de Gabriel Boric y el traspaso de mando, con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda y las aguas políticas están lejos de estar calmas.

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, analizó este escenario y planteó ciertas definiciones sobre su colectividad.

    Reformas políticas

    Sobre las reformas políticas, Ramírez valoró los esfuerzos que ha hecho en los últimos días y aseguro que estas pueden ser aprobadas este miércoles en el Congreso.

    Aseguró que se bien le hubiese gustado que las reformas fueran muchas más, se determinó reducirlas para llegar a acuerdos. En lo general, sostuvo que con la aprobación de estas reformas políticas “se van a reducir los partidos”.

    FES

    “El proyecto del FES la UDI no lo va a aprobar ni en este periodo ni en el siguiente”. Así de tajante fue el timonel gremialista sobre el proyecto que pretende reemplazar al CAE.

    Para Ramírez, este es un muy mal proyecto del gobierno de Gabriel Boric y que si se aprobara la iniciativa legal “sería hacerle un daño a la educación superior”.

    Sala Cuna

    En tanto, sobre el proyecto de Sala Cuna -donde el gobierno de Boric está haciendo un último esfuerzo para que se apruebe-, el líder de la UDI cerró todas opciones de que este vea la luz verde en el Congreso, por una cuestión fundamentalmente de tiempos legislativos.

    Si bien valoró las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, sostuvo que antes del 11 de marzo “es imposible que se pueda aprobar, por muy buena voluntad que haya”.

    “No estamos haciendo un gallito político, queremos que salga bien”, sostuvo Ramírez, añadiendo que este año, durante la administración de Kast, el proyecto sería aprobado.

    Cable submarino

    Particularmente fuerte fueron las definiciones de Ramírez sobre la la controversia generada por el proyecto de cable submarino de fibra óptica entre Chile y China.

    Al respecto el diputado señaló que “el gobierno de Bopric ha sido opaco” y que todo se ha hecho con “una falta de información y transparencia impresentable”.

    Asimismo, señaló que es “evidente que quien está detrás de esta decisión política es el Presidente (...) No creo que el ministro Muñoz se haya mandado solo”. Añadiendo que por este tema se “deja en muy mala posición” al país y al próximo gobierno de José Antonio Kast.

    “Acá hay un daño a la reputación chilena gravísimo”, recalcó Ramíirez. Y sobre las repercusiones, sostuvo que “si nos alineamos con China es evidente que Estados Unidos nos va a sacar de la Visa Weiber”.

    Además, Guillermo Ramírez manifestó su aprobación por la acción militar de Estados Unidos e Israel en Irán.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Guillermo RamírezUDIReformas políticasFESSala CunaCable SubmarinoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Corte Suprema acoge reclamo de Larrain Vial, Consorcio y Juan Hurtado y anula multas de TDLC en caso de “interlocking”

    Kaiser por nueva propuesta de sala cuna: “El Presidente está tratando de hacer las tareas a última hora”

    El cobre cae en medio del temor en Medio Oriente y los inventarios saltan en Londres y Shanghái

    Tras cita con Kast por cable chino, Presidente Boric viajará este martes por la tarde a Magallanes

    Lo más leído

    1.
    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    2.
    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    3.
    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    4.
    A días de asumir como Presidente: Kast encabeza comité de seguridad en la OPE

    A días de asumir como Presidente: Kast encabeza comité de seguridad en la OPE

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas
    Chile

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Kaiser por nueva propuesta de sala cuna: “El Presidente está tratando de hacer las tareas a última hora”

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea
    Negocios

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Corte Suprema acoge reclamo de Larrain Vial, Consorcio y Juan Hurtado y anula multas de TDLC en caso de “interlocking”

    El cobre cae en medio del temor en Medio Oriente y los inventarios saltan en Londres y Shanghái

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái
    El Deportivo

    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái

    “¿Quieren un autógrafo?“: la picante reacción de Messi después de anotarle al Orlando City en la MLS

    Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”
    Cultura y entretención

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con Estados Unidos
    Mundo

    Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con Estados Unidos

    La opulenta y “segura” Dubai, golpeada por la guerra en Medio Oriente

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers