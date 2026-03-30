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    PS logra dos asientos en la estratégica Comisión de Hacienda y RN se alza con la mayor cantidad de cupos en el Senado

    Renovación Nacional tendrá 90 cupos en las comisiones, considerando los cuatro años del período parlamentario. La bancada socialista tendrá otros 81. La cifra responde a que ambas tiendas formaron parte del acuerdo que derivó en el mapa actual que tiene la Cámara Alta.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    KARIN POZO

    La semana pasada, en medio de una prolongada sesión de sala en el Senado, comenzó la constitución de comisiones legislativas, espacio crucial para controlar la velocidad de la tramitación de proyectos de ley.

    Luego de varias semanas de negociación, los senadores presentaron sus propuestas a la Mesa. Acto seguido, el mapa fue aprobado sin discusión y se procedió a la formación de la mayoría de las instancias.

    Al hacer un zoom en la cantidad de cupos por partidos, existen dos claros ganadores del acuerdo: Renovación Nacional y el Partido Socialista.

    Para los cuatro años de legislatura -2026 a 2039- la tienda oficialista ostenta 90 cupos en las comisiones.

    Para el primer año destacan las presidencias de Manuel José Ossandón en Relaciones Exteriores, María José Gatica en Obras Públicas, Camila Flores en Transportes, Carlos Kuschel en Pesca y Rojo Edwards en la de Futuro.

    Por el lado del PS, esta bancada tiene 81 cupos para los cuatro años.

    En el caso de las presidencias para el primer año -2026 a 2027-, los socialistas tienen algunos espacios clave: Gobierno Interior, con Danisa Astudillo; Economía, de la mano de Gastón Saavedra, y Salud con Juan Luis Castro.

    Sin embargo, este no es el único triunfo del PS, pues en la Comisión de Hacienda, la tienda liderada por la senadora Paulina Vodanovic, logró dos cupos. Uno de ellos será ocupado por la misma timonel socialista y el otro asiento lo tendrá por este año Daniella Cicardini. Para el tercer año, en 2028, Vodanovic será la presidenta de esta instancia, que tiene un alto valor estratégico ya que es la encargada de revisar toda iniciativa económica o que incida en el gasto fiscal, por ejemplo, reformas tributarias o previsionales.

    En 2028, simultáneamente, Vodanovic también encabezará la Comisión de Constitución, la otra instancia más codiciada de la Cámara Alta, debido a su incidencia en la legislación judicial, penal y en cambios de la Carta Fundamental, además de nombramientos para Corte Suprema.

    Quiénes le siguen en la tabla

    Detrás de RN y el PS, quien está en la parte alta de la tabla en materia de cupos es el PPD, que tiene 69 asientos durante los cuatro años.

    Para el primer año tendrán dos presidencias: la de la estratégica instancia de Constitución, de la mano de Pedro Araya, y en la Comisión de Mujer que presidirá Loreto Carvajal.

    Luego aparece la bancada del Partido Republicano, que tiene 47 cupos.

    Más atrás se posiciona la UDI, con 34 asientos en las comisiones. Si bien se ubican en el quinto lugar, este primer año presiden tres comisiones: Medioambiente (Sergio Gahona), Educación (Gustavo Sanhueza) y el codiciado espacio de Hacienda (Javier Macaya).

    La tensión en la oposición

    La negociación que se fraguó al interior de los dos comités de oposición -por un lado el que agrupa al PS, PPD y al Partido Liberal, y por otro en el que está la DC, el FA, el PC y la FRVS- estuvo permanentemente marcada por tensiones.

    La primera señal de molestia que se hizo pública vino de la mano de la DC. Un día antes de que se asumiera el nuevo Congreso, el senador Iván Flores advirtió que "este escenario está demasiado revuelto y confuso. Y nosotros, la Democracia Cristiana, nos estamos sintiendo como el jamón del sándwich, pero finalmente un jamón que está saliendo del sándwich. Y eso no lo vamos a aceptar".

    Del lado del comité del PS, PPD y el PL estas molestias fueron leídas como un desmarque del bloque que lidera la DC. Pese a ello, el grupo encabezado por los socialistas siguió negociando con la derecha, lo que les permitió acceder a mayores cuotas de poder en la Cámara Alta en desmedro de otros partidos.

    De hecho, al comité de la DC, el FA, PC y la FRVS le correspondió un total de 78 cupos, tres menos de los que tiene solo el Partido Socialista.

    Sin embargo, desde el comité que lidera esta última tienda reprochan que la DC y sus socios de bloque no podían apostar a tener un importante número de cupos, dado que se habían bajado del acuerdo.

    Más sobre:PolíticaSenadoComisiones

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