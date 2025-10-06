PSC llama a Matthei a “mantener la compostura” tras críticas por descuelgues hacia Kast

El debate interno en la oposición escaló este lunes luego de que Evelyn Matthei -la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos-criticara los recientes respaldos que figuras de su sector han manifestado hacia José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano.

Las tensiones se producen luego de que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, admitiera en Radio Pauta que mantienen “conversaciones con personas de Demócratas con disposición a sumarse antes de la segunda vuelta”.

“Me da un poquito de pena que tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócratas y Amarillos. Porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”, señaló Matthei desde una actividad en Huechuraba, visiblemente molesta por los llamados de republicanos a sumar apoyos antes de la segunda vuelta.

Sus declaraciones generaron una rápida respuesta desde el bloque opositor más cercano a Kast. Al respecto, la diputada Yovana Ahumada, del Partido Social Cristiano (PSC) -colectividad que integra la alianza con los republicanos-, pidió a Matthei “mantener la compostura” y evitar declaraciones que dividan a la oposición.

“Estamos en campaña y es natural que existan diferencias, pero los rivales están al frente, no a nuestro lado. Comentarios como el de la candidata Evelyn Matthei, más que fortalecer el debate, terminan debilitando la unidad que tanto necesitamos”, sostuvo.

Asimismo, la legisladora apuntó a la aspirante opositora y la “invitó” a “escuchar a quienes la apoyan, como el señor Klaus Schmidt-Hebbel, quien ha dicho con claridad que las dos mejores opciones para ministro de Hacienda son Ignacio Briones y Jorge Quiroz, coordinador económico del equipo de Kast”.

“Comprendo que debe afectar ver descuelgues para apoyar a José Antonio, pero demostremos grandeza, porque un verdadero liderazgo se mide por la altura con la que se enfrenta la contienda, no por la pequeñez de las descalificaciones”, asestó.

Cabe señalar que entre los dirigentes que han migrado hacia el bloque que respalda a Kast figuran nombres de Renovación Nacional, como el diputado Miguel Mellado, el senador Alejandro Kusanovic, el exconvencional Bernardo Fontaine, el exalcalde Germán Codina y –ahora- el gobernador de Arica, Diego Paco, todos exaliados de Matthei.