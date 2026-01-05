Ramírez señala que próximo canciller chileno debería entender “la importancia del comercio internacional” ante nuevo escenario

Continúan los análisis internacionales, luego que las fuerzas militares estadounidenses, comandadas por el gobierno de Donald Trump capturaran la madrugada del sábado al líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro. Según los últimos reportes, Maduro debería comparecer cerca del mediodía ante la Corte Federal de EE.UU.

En Chile el gobierno rechazó la captura del líder chavista y manifestó “preocupación” por las acciones militares desarrolladas por Estados Unidos. Desde la oposición, en tanto, han instando a la administración de Gabriel Boric ha tomar una postura “clara, firme y sin ambigüedades” sobre la situación.

En ese escenario, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en diálogo con Radio Duna, aseguró que “lo que ocurrió es única y exclusivamente responsabilidad de Maduro”.

“Esta es la oportunidad para que en Venezuela vuelva a reinar la democracia, para que sean los venezolanos los que se den a sí mismos un gobierno, que es el país con seguridad más rico en términos de recursos naturales de toda Latinoamérica vuelva a ser lo que alguna vez fue”, sostuvo.

Precisamente, uno de los temas que ha estado en discusión tiene relación con el abundante petróleo presente en Venezuela. Horas después de la captura, Trump realizó una conferencia de prensa donde manifestó su intención de administrar esta riqueza del país.

En ese sentido, Ramírez planteó que en la próxima administración de José Antonio Kast, se debería contar con un ministro de Relaciones Exteriores que maneje temas económicos.

“Él (Trump) hizo mucho hincapié en la necesidad de que durante esta transición se vuelva a transformar Venezuela en una potencia petrolífera, entonces en este hito importante y polémico de Donald Trump vuelve a surgir con mucha fuerza la parte económica y el comercio”, sostuvo.

El timonel de la UDI señaló que, en base a ese análisis, Chile debería contar con “un canciller chileno que entienda la importancia del comercio internacional, que sepa de economía, lo que le permita entender las lógicas con las cuales Estados Unidos toma decisiones en materia internacional, yo creo que puede ser algo muy importante”.

“Pensando en Estados Unidos, yo creo que ese es el perfil correcto porque claramente es así como Donald Trump toma sus decisiones en materia internacional”, sostuvo.

En cuanto a materia migratoria, destacó que Kast ya estaría tomando acciones. “Viajó a Argentina, viajó a Ecuador, viaja ahora a Perú, y el tema número uno en la agenda es este corredor humanitario para que los venezolanos puedan volver a Venezuela", aseveró.