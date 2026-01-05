SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ramírez señala que próximo canciller chileno debería entender “la importancia del comercio internacional” ante nuevo escenario

    El timonel de la UDI afirmó que en la administración de Kast se debería contar con un ministro de Relaciones Exteriores que maneje temas económicos, esto ante el control que ejercerá Trump sobre la industria petrolera en Venezuela.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Andres Perez

    Continúan los análisis internacionales, luego que las fuerzas militares estadounidenses, comandadas por el gobierno de Donald Trump capturaran la madrugada del sábado al líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro. Según los últimos reportes, Maduro debería comparecer cerca del mediodía ante la Corte Federal de EE.UU.

    En Chile el gobierno rechazó la captura del líder chavista y manifestó “preocupación” por las acciones militares desarrolladas por Estados Unidos. Desde la oposición, en tanto, han instando a la administración de Gabriel Boric ha tomar una postura “clara, firme y sin ambigüedades” sobre la situación.

    En ese escenario, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en diálogo con Radio Duna, aseguró que “lo que ocurrió es única y exclusivamente responsabilidad de Maduro”.

    “Esta es la oportunidad para que en Venezuela vuelva a reinar la democracia, para que sean los venezolanos los que se den a sí mismos un gobierno, que es el país con seguridad más rico en términos de recursos naturales de toda Latinoamérica vuelva a ser lo que alguna vez fue”, sostuvo.

    Precisamente, uno de los temas que ha estado en discusión tiene relación con el abundante petróleo presente en Venezuela. Horas después de la captura, Trump realizó una conferencia de prensa donde manifestó su intención de administrar esta riqueza del país.

    En ese sentido, Ramírez planteó que en la próxima administración de José Antonio Kast, se debería contar con un ministro de Relaciones Exteriores que maneje temas económicos.

    “Él (Trump) hizo mucho hincapié en la necesidad de que durante esta transición se vuelva a transformar Venezuela en una potencia petrolífera, entonces en este hito importante y polémico de Donald Trump vuelve a surgir con mucha fuerza la parte económica y el comercio”, sostuvo.

    El timonel de la UDI señaló que, en base a ese análisis, Chile debería contar con “un canciller chileno que entienda la importancia del comercio internacional, que sepa de economía, lo que le permita entender las lógicas con las cuales Estados Unidos toma decisiones en materia internacional, yo creo que puede ser algo muy importante”.

    “Pensando en Estados Unidos, yo creo que ese es el perfil correcto porque claramente es así como Donald Trump toma sus decisiones en materia internacional”, sostuvo.

    En cuanto a materia migratoria, destacó que Kast ya estaría tomando acciones. “Viajó a Argentina, viajó a Ecuador, viaja ahora a Perú, y el tema número uno en la agenda es este corredor humanitario para que los venezolanos puedan volver a Venezuela", aseveró.

    Más sobre:Guillermo RamírezVenezuelaEE.UU.Estado UnidosDonald TrumpNicolás Maduro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputada Yeomans (FA) critica declaración de Kast sobre captura de Maduro: “Aplaudir todo lo que diga Trump no es digno de un presidente”

    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”

    Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas

    Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias

    Gobierno de Cuba confirma muerte de 32 connacionales que prestaban servicio en guardia de Maduro en Venezuela

    Valor de la droga incautada en Antofagasta en 2025 equivale a casi el total del presupuesto anual del Ministerio Público

    Lo más leído

    1.
    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Diputada Yeomans (FA) critica declaración de Kast sobre captura de Maduro: “Aplaudir todo lo que diga Trump no es digno de un presidente”
    Chile

    Diputada Yeomans (FA) critica declaración de Kast sobre captura de Maduro: “Aplaudir todo lo que diga Trump no es digno de un presidente”

    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias
    Negocios

    Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias

    Acciones de las grandes petroleras se disparan tras caída de Nicolás Maduro

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado
    Tendencias

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    José Ignacio Cornejo sigue como el mejor chileno y se ubica octavo tras la segunda etapa del Dakar
    El Deportivo

    José Ignacio Cornejo sigue como el mejor chileno y se ubica octavo tras la segunda etapa del Dakar

    Novak Djokovic sorprende y abandona el sindicato de tenistas que impulsó en 2020

    Fin de ciclo en el Manchester United: Ruben Amorim es despedido por malos resultados en la Premier League

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas
    Mundo

    Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas

    Gobierno de Cuba confirma muerte de 32 connacionales que prestaban servicio en guardia de Maduro en Venezuela

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso