SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Ramírez vs. Santa Cruz: el duelo de los presidentes de Chile Vamos por el distrito 9

Ambos timoneles buscarán quedarse con uno de los siete cupos del distrito 9, territorio que en los últimos años ha sido adverso para la derecha, pero que sin Daniel Jadue podría permitirle a la coalición quedarse con dos escaños. La posibilidad de que Felipe Vidal arrastre al líder de Evópoli mantiene en alerta a la UDI.

Por 
Rocío Latorre
 
Pedro Rosas

En Chile Vamos hay una competencia particular. En el distrito 9 -Recoleta, Independencia, Huechuraba, Quinta Normal, Renca, Lo Prado, Cerro Navia y Conchalí-, dos timoneles de la oposición, Guillermo Ramírez (UDI) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), disputan el mismo objetivo: quedarse con uno de los siete cupos a la Cámara de Diputados.

El lugar en los últimos años ha sido esquivo para la derecha, pero el escenario cambió. Hoy, cuatro de los siete escaños pertenecen a la izquierda. Sin embargo, con figuras altamente competitivas fuera de competencia -Daniel Jadue por decisión del Tricel, Karol Cariola, quien busca un cupo en el Senado en Valparaíso y Maite Orsini, sancionada al interior del Frente Amplio-, en la oposición creen que el mapa puede girar a su favor.

De los cuatro escaños que podrían ir para la derecha, Chile Vamos aspira a asegurar dos representantes. En Evópoli sostienen que su dupla, compuesta por Santa Cruz y el presentador de televisión Felipe Vidal, tiene opciones reales de doblar dentro del subpacto, sobre todo por el nivel de conocimiento del exrostro televisivo, quien podría arrastrar al timonel, lo que mantiene en alerta a la UDI.

En ese partido, de todas formas, creen que la experiencia y visibilidad de Ramírez, quien tras dos períodos en el Congreso ha ganado notoriedad como rostro habitual en debates políticos, le juega a su favor.

El terreno donde ambos se mueven está marcado por una variable clave: los alcaldes. La UDI cuenta con dos jefes comunales en el distrito -Agustín Iglesias, en Independencia, y Maximiliano Luksic, en Huechuraba-, ambos con ascendencia en el electorado local. El respaldo de Luksic, en particular, fue una de las primeras piezas que los comandos intentaron asegurar.

El 9 de septiembre, antes del inicio oficial de la campaña, Santa Cruz publicó un video junto al alcalde. Dos semanas más tarde, Ramírez hizo lo mismo. La señal al interior de Chile Vamos fue interpretada como una muestra del “sano equilibrio” que buscan mantener los alcaldes -considerando que si bien fueron electos por un cupo UDI, son independientes- para no inclinarse por uno de los dos presidentes de partido.

En el entorno de Santa Cruz aseguran que ha habido una coordinación tácita para evitar choques entre las campañas. Por ejemplo, en las actividades con Evelyn Matthei en la zona, ambos acuden y dan vocerías.

El líder de Evópoli, sin cargo legislativo, dedica sus jornadas a recorridos en terreno, reuniones vecinales y actividades puerta a puerta. Su campaña, dicen, se financia con recursos del partido (que aportó cerca de nueve millones de pesos), propios y créditos personales.

Ramírez, en tanto, combina el trabajo parlamentario con su despliegue electoral, respaldado por la estructura de su partido y una red de aportantes de recursos más amplia. Por ejemplo, hace algunos días recibió $ 767 mil de parte de la exprimera dama Cecilia Morel.

En privado, en la coalición admiten que la elección será estrecha. En Evópoli calculan que con 10 puntos podrían asegurar un escaño y con 12, incluso, lograr un doblaje dentro del pacto. Pero saben que la presencia territorial y el reconocimiento público de Ramírez pesan. En la UDI, en tanto, creen que su presidente no solo logrará mantener la representación del partido en la zona, sino que podría hacerlo con ventaja sobre su socio de coalición.

Más sobre:Distrito 9LT SábadoPolíticaGuillermo RamírezJuan Manuel Santa Cruz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda

Museos en guardia: cómo se protege el patrimonio chileno

De la absolución a la demanda: las opciones que barajan las defensas del caso SQM para pedir indemnización al Fisco

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”

“Solito”, la terrible travesía de un niño migrante

Lo más leído

1.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

2.
Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda
Chile

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda

Museos en guardia: cómo se protege el patrimonio chileno

De la absolución a la demanda: las opciones que barajan las defensas del caso SQM para pedir indemnización al Fisco

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal
Negocios

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal

Este sábado comienza a regir el IVA a bienes comprados en el exterior por hasta US$500

Balance de mal uso de licencias médicas: casos superan los 25.000 en el gobierno central

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA
Tendencias

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla
El Deportivo

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla

Los kilómetros más disfrutados de la histórica ciclista Paola Muñoz

Entrevista con Juan Tagle: “Nuestra alza coincide con la apertura del Claro Arena; siempre lo supimos”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”
Cultura y entretención

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”

Caramelo de miel: los 40 años de Locura de Virus

Así se gestó la película sobre Bruce Springsteen: “Contó cosas que nunca le había contado a nadie”

“Solito”, la terrible travesía de un niño migrante
Mundo

“Solito”, la terrible travesía de un niño migrante

La disputa por las tierras raras, la nueva moneda de cambio de la geopolítica global

Petro acusa a EE.UU. de “aliarse con la mafia” tras las sanciones de Trump: “Creí que nos podíamos ayudar”

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal