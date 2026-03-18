SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Raúl Leiva (PS): “El acuerdo de la Cámara fue un error, la derecha quedó con una mayoría abrumadora en las comisiones”

    El jefe de bancada de los diputados socialistas lamenta que el PPD y otros sectores de la oposición hayan llegado a un acuerdo con el oficialismo que dejó debilitado al sector. Reconoce que la conducta de Manouchehri, quien arremetió contra la primera dama, es un factor que pesó, sin embargo, respalda su actuar.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    La conformación de comisiones en la Cámara de Diputados dejó un gusto amargo en la bancada del Partido Socialista (PS).

    El jefe de la instancia, Raúl Leiva, recrimina a la derecha que, de forma inédita, haya discriminado nombres para evitar que fueran la contraparte del oficialismo en algunas de las instancias legislativas. Pero también lanza dardos a su sector. En particular, al PPD, por haber alcanzando un pacto administrativo que, cree, derivó en que hoy la izquierda tenga poca incidencia.

    La oposición quedó en desventaja en la integración de comisiones. El PS quedó fuera de Hacienda. ¿Qué tan complejo es?

    En la elección de la presidencia de la Cámara queda de manifiesto que la diferencia que existe entre el oficialismo y las oposiciones es solo de dos o tres votos. Ese es un aliciente para seguir trabajando y coordinando el trabajo para ser el contrapeso adecuado. Lo que sí nos llamó profundamente la atención es que el oficialismo, de forma inédita, en algo muy grave, ha establecido quiénes van a ser sus contrapartes en cada una de las comisiones. En Hacienda selecciona y discrimina cuál va a ser su contraparte.

    La derecha vetó a Daniel Manouchehri en Hacienda. ¿Responde a la postura que ha tenido el diputado como opositor? Hace unos días quiso llevar a la primera dama a la Contraloría por servir el almuerzo.

    Es un factor determinante, pero tanto o más que eso es la capacidad de articulación que tiene el PS, la responsabilidad y seriedad que siempre ha tenido en esa comisión.

    ¿Cómo proyecta al PS como opositor? Por un lado, la presidenta del partido llama a ser una izquierda responsable y pacta con el oficialismo en el Senado, pero en la Cámara no existe el mismo ánimo.

    Existe siempre el mismo ánimo constructivo. Esa es una definición que ha hecho la mesa directiva. Lo importante pueden ser a veces formas, pero la fiscalización es una función inherente a nuestro partido y a la Cámara de Diputados.

    Las formas importan en política. ¿No hay un disenso en ese sentido?

    En caso alguno, porque la facultad de fiscalización está reservada de manera exclusiva en la Cámara. Existen distintas formas de hacerlo: a través de impugnaciones jurídicas, informes en derecho, trabas reglamentarias.

    Pero una cosa es eso y otra es llevar a la primera dama a la Contraloría por servir el almuerzo...

    Es que el que nadie hace, nada teme. Si existe un error, no de mala fe, pero si transgrede una norma, es legítimo que un parlamentario pueda recurrir al órgano contralor. Puede ser una falta mayor o menor, pero es falta al fin y al cabo. Y la facultad que tienen los parlamentarios es fiscalizar. ¿O tengo que fiscalizar solo las grandes fallas?

    No se equivoca Manouchehri, entonces.

    No, no se equivoca. El escrutinio de las más altas autoridades es mucho más exigente.

    La discusión sobre qué oposición ser pasa por qué alianzas tener. ¿Es de los que creen que el PS debe estar más cerca del Socialismo Democrático que del FA-PC?

    Cuando se ejerce oposición, tiene que ser lo más fuerte y robusta posible. Eso conlleva que sea lo más amplia posible. Existen diferencias con el Socialismo Democrático, también con el FA y el PC, pero tenemos que coordinarnos para que los derechos y avances sociales no retrocedan. Se requiere unidad. De formas distintas, diversas, pero coordinadas.

    No privilegia ninguna alianza por sobre otra, entonces.

    Ningún partido por sí mismo es capaz de ejercer una oposición efectiva. De manera aislada, nos perdemos. Este miércoles hubo una reunión de coordinación en el PS con todos los partidos de la oposición. De esa manera, logramos coordinación. Hay que entender cómo trabajar de manera conjunta.

    ¿Le inquieta que sectores de la oposición de forma desarticulada hayan llegado a acuerdos con la derecha en el Congreso? El PS y el PPD, en el Senado; y la DC y el PPD, en la Cámara.

    Sí. Esa negociación fue un error. Si uno ve el balance que vamos a tener en las comisiones y en el desarrollo de la Cámara, no fue un buen acuerdo. En todas las comisiones más importantes tiene mayoría la derecha de manera abrumadora. Esa negociación, que les permite ocupar ciertos cargos en la mesa y en ciertas comisiones, es del todo poco efectiva. Al final, no se tiene incidencia.

    ¿Se sintieron traicionados por el PPD? Es el partido aliado del PS, o eso se supone.

    No. Lo que hace el PPD es tomar una opción por pactar con fuerzas de derecha para integrar ciertas comisiones, en desmedro de partidos políticos que tienen una mayor representación parlamentaria. Eso es un error, porque esa negociación no permite generar una adecuada oposición. Si existiera mayor equilibrio en esas mismas comisiones, tal vez hubiese sido más efectivo. Lamentablemente, no lo fue.

    ¿Intentó que la derecha considerara al PS en el acuerdo?

    No. Hubo una definición de nuestra bancada de no pactar ni llegar a una negociación con la derecha.

    ¿Cómo ha visto el actuar de Kast en su primera semana como presidente?

    Dicen que es un gobierno de emergencia. Si no existen urgencias en materia legislativa en la Comisión de Seguridad de la Cámara, si no existen nombramientos de autoridades regionales, si se habla de indultos y no de las prioridades que tiene el país, no se entiende el concepto. Yo creo que es una apuesta mediática.

    Más sobre:CongresoPartido SocialistaPSPolíticaRaúl LeivaDaniel ManouchehriJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La UE pide el cese de las “operaciones” de Israel en Líbano y advierte de un “conflicto prolongado” en el país

    Argentina ofrece a Estados Unidos enviar apoyo militar al Golfo Pérsico: “Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”

    “Ningún beneficio para crímenes graves”: senadores PS y PPD endurecen postura por indultos y penas alternativas

    Estudiante de 17 años muere tras ser baleado en la vía pública en Cerro Navia

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    Novandino Litio ingresará en junio a trámite ambiental su proyecto Salar Futuro de US$3.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Kast retira veto de Boric a Ley Integral de Personas Mayores y queda en condiciones de ser promulgada

    Gobierno de Kast retira veto de Boric a Ley Integral de Personas Mayores y queda en condiciones de ser promulgada

    2.
    Estrategia de “copamiento” comunicacional de La Moneda levanta primeras alertas en la derecha

    Estrategia de “copamiento” comunicacional de La Moneda levanta primeras alertas en la derecha

    3.
    Matthei por retiro de decretos ambientales: “El progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”

    Matthei por retiro de decretos ambientales: “El progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”

    4.
    De “buscar confundir a las diputadas” al lanzamiento de una moneda: Cámara de Diputados define presidencias de 13 comisiones restantes

    De “buscar confundir a las diputadas” al lanzamiento de una moneda: Cámara de Diputados define presidencias de 13 comisiones restantes

    5.
    Roberto Ampuero a la ONU: Presidente Kast designa nuevos embajadores para organismos internacionales

    Roberto Ampuero a la ONU: Presidente Kast designa nuevos embajadores para organismos internacionales

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    “Ningún beneficio para crímenes graves”: senadores PS y PPD endurecen postura por indultos y penas alternativas
    Chile

    “Ningún beneficio para crímenes graves”: senadores PS y PPD endurecen postura por indultos y penas alternativas

    Estudiante de 17 años muere tras ser baleado en la vía pública en Cerro Navia

    Estudio internacional abre polémica por antigüedad del sitio arqueológico Monte Verde en Puerto Montt

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones
    Negocios

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    Novandino Litio ingresará en junio a trámite ambiental su proyecto Salar Futuro de US$3.000 millones

    FED mantiene las tasas de interés en Estados Unidos y mercados globales reaccionan con fuertes caídas

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado
    Tendencias

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino
    El Deportivo

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino

    Champions League: Barcelona se sale de los márgenes y propina una goleada histórica a Newcastle para meterse en cuartos

    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2
    Cultura y entretención

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2

    U. de Chile entrega importante galardón a José Soza, Diana Sanz y Marco Antonio de la Parra

    En Rapa Nui y con John Malkovich: Wild Horse Nine muestra sus primeras imágenes

    La UE pide el cese de las “operaciones” de Israel en Líbano y advierte de un “conflicto prolongado” en el país
    Mundo

    La UE pide el cese de las “operaciones” de Israel en Líbano y advierte de un “conflicto prolongado” en el país

    Argentina ofrece a Estados Unidos enviar apoyo militar al Golfo Pérsico: “Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”

    Una de las operaciones militares más arriesgadas de la historia moderna de EE.UU.: recuperar o no el material nuclear de Irán

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir