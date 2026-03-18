Raúl Leiva (PS): “El acuerdo de la Cámara fue un error, la derecha quedó con una mayoría abrumadora en las comisiones”

La conformación de comisiones en la Cámara de Diputados dejó un gusto amargo en la bancada del Partido Socialista (PS).

El jefe de la instancia, Raúl Leiva, recrimina a la derecha que, de forma inédita, haya discriminado nombres para evitar que fueran la contraparte del oficialismo en algunas de las instancias legislativas. Pero también lanza dardos a su sector. En particular, al PPD, por haber alcanzando un pacto administrativo que, cree, derivó en que hoy la izquierda tenga poca incidencia.

La oposición quedó en desventaja en la integración de comisiones. El PS quedó fuera de Hacienda. ¿Qué tan complejo es?

En la elección de la presidencia de la Cámara queda de manifiesto que la diferencia que existe entre el oficialismo y las oposiciones es solo de dos o tres votos. Ese es un aliciente para seguir trabajando y coordinando el trabajo para ser el contrapeso adecuado. Lo que sí nos llamó profundamente la atención es que el oficialismo, de forma inédita, en algo muy grave, ha establecido quiénes van a ser sus contrapartes en cada una de las comisiones. En Hacienda selecciona y discrimina cuál va a ser su contraparte.

La derecha vetó a Daniel Manouchehri en Hacienda. ¿Responde a la postura que ha tenido el diputado como opositor? Hace unos días quiso llevar a la primera dama a la Contraloría por servir el almuerzo.

Es un factor determinante, pero tanto o más que eso es la capacidad de articulación que tiene el PS, la responsabilidad y seriedad que siempre ha tenido en esa comisión.

¿Cómo proyecta al PS como opositor? Por un lado, la presidenta del partido llama a ser una izquierda responsable y pacta con el oficialismo en el Senado, pero en la Cámara no existe el mismo ánimo.

Existe siempre el mismo ánimo constructivo. Esa es una definición que ha hecho la mesa directiva. Lo importante pueden ser a veces formas, pero la fiscalización es una función inherente a nuestro partido y a la Cámara de Diputados.

Las formas importan en política. ¿No hay un disenso en ese sentido?

En caso alguno, porque la facultad de fiscalización está reservada de manera exclusiva en la Cámara. Existen distintas formas de hacerlo: a través de impugnaciones jurídicas, informes en derecho, trabas reglamentarias.

Pero una cosa es eso y otra es llevar a la primera dama a la Contraloría por servir el almuerzo...

Es que el que nadie hace, nada teme. Si existe un error, no de mala fe, pero si transgrede una norma, es legítimo que un parlamentario pueda recurrir al órgano contralor. Puede ser una falta mayor o menor, pero es falta al fin y al cabo. Y la facultad que tienen los parlamentarios es fiscalizar. ¿O tengo que fiscalizar solo las grandes fallas?

No se equivoca Manouchehri, entonces.

No, no se equivoca. El escrutinio de las más altas autoridades es mucho más exigente.

La discusión sobre qué oposición ser pasa por qué alianzas tener. ¿Es de los que creen que el PS debe estar más cerca del Socialismo Democrático que del FA-PC?

Cuando se ejerce oposición, tiene que ser lo más fuerte y robusta posible. Eso conlleva que sea lo más amplia posible. Existen diferencias con el Socialismo Democrático, también con el FA y el PC, pero tenemos que coordinarnos para que los derechos y avances sociales no retrocedan. Se requiere unidad. De formas distintas, diversas, pero coordinadas.

No privilegia ninguna alianza por sobre otra, entonces.

Ningún partido por sí mismo es capaz de ejercer una oposición efectiva. De manera aislada, nos perdemos. Este miércoles hubo una reunión de coordinación en el PS con todos los partidos de la oposición. De esa manera, logramos coordinación. Hay que entender cómo trabajar de manera conjunta.

¿Le inquieta que sectores de la oposición de forma desarticulada hayan llegado a acuerdos con la derecha en el Congreso? El PS y el PPD, en el Senado; y la DC y el PPD, en la Cámara.

Sí. Esa negociación fue un error. Si uno ve el balance que vamos a tener en las comisiones y en el desarrollo de la Cámara, no fue un buen acuerdo. En todas las comisiones más importantes tiene mayoría la derecha de manera abrumadora. Esa negociación, que les permite ocupar ciertos cargos en la mesa y en ciertas comisiones, es del todo poco efectiva. Al final, no se tiene incidencia.

¿Se sintieron traicionados por el PPD? Es el partido aliado del PS, o eso se supone.

No. Lo que hace el PPD es tomar una opción por pactar con fuerzas de derecha para integrar ciertas comisiones, en desmedro de partidos políticos que tienen una mayor representación parlamentaria. Eso es un error, porque esa negociación no permite generar una adecuada oposición. Si existiera mayor equilibrio en esas mismas comisiones, tal vez hubiese sido más efectivo. Lamentablemente, no lo fue.

¿Intentó que la derecha considerara al PS en el acuerdo?

No. Hubo una definición de nuestra bancada de no pactar ni llegar a una negociación con la derecha.

¿Cómo ha visto el actuar de Kast en su primera semana como presidente?

Dicen que es un gobierno de emergencia. Si no existen urgencias en materia legislativa en la Comisión de Seguridad de la Cámara, si no existen nombramientos de autoridades regionales, si se habla de indultos y no de las prioridades que tiene el país, no se entiende el concepto. Yo creo que es una apuesta mediática.