SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desata día de furia de Jiles (PDG)

Este martes los diputados de oposición y el oficialismo revalidaron un pacto para rotarse en la presidencia de la Comisión de Constitución, con el fin de bloquear las iniciativas, como los retiros previsionales, que promueve la legisladora.

Por 
Nicolás Quiñones
 
José Miguel Wilson
La diputada Pamela Jiles. Dedvi Missene

La ira de la diputada Pamela Jiles (PDG) se lograba ver a metros de distancia.

Una vez que terminó la sesión de sala que tuvo la Cámara de Diputados el martes, a pocos minutos de haber rechazado el proyecto que regula la dieta y asignaciones de expresidentes -de autoría de la legisladora, junto a otros diputados-, ella abandonó el hemiciclo.

Esta iniciativa -a la que el gobierno apuró su tramitación al advertir que no reuniría los 87 votos necesarios- se había convertido en una bandera de lucha de la diputada y por la cual tuvo ásperas discusiones en la Comisión de Constitución, espacio legislativo donde se discutió este cambio a la Carta Fundamental.

Durante los meses de tramitación en esta instancia -que en paralelo discutió reformas como la del sistema político y el fortalecimiento del Ministerio Público- Jiles arremetió en varias oportunidades contra el presidente de la comisión, Jorge Alessandri (UDI), por priorizar esos otros proyectos por sobre que el regula los dineros que entrega el Fisco para la “dignidad” de los exmandatarios, según dice la Constitución.

La molestia de Jiles no terminó tras la sesión. El martes en la tarde llegó a la Comisión de Constitución con un evidente ánimo de protagonizar un último round con el gremialista, quien presentó su renuncia a la instancia legislativa con el fin de cumplir un acuerdo con el oficialismo.

Ese acuerdo había surgido de un diagnóstico compartido entre los diputados de gobierno y de derecha, que evaluaron negativamente el papel dirimente y el poder que había adquirido Jiles en la comisión aprovechando el nulo entendimiento que había entre ambos bloques.

Con ese rol de bisagra, la legisladora PDG había ayudado elegir a presidentes de la Comisión Constitución que se comprometían a discutir reformas de su interés como los retiros previsionales y ahora la dietas. Por ello, el oficialismo y la oposición acordaron terminar con su disputa por el control de la instancia -una de las más estratégicas del Congreso- para rotarse en la presidencia por los próximos meses.

Para ceñirse a ese entendimiento, Alessandri renunció este martes para dar paso a que el 30 de septiembre sea elegida la diputada Javiera Morales (Frente Amplio), como nueva titular de la comisión.

No obstante, como esa renuncia debía votarse primero, Jiles al fundamentar su voto aprovechó de hacer un severo reproche contra el legislador gremialista.

“Quiero recordar que esta renuncia al presidente se produce en virtud de un acuerdo entre Chile Vamos y el oficialismo para que, una vez renunciado, esto pase a manos de sus aliados principales de Chile Vamos al oficialismo”, comenzó diciendo la legisladora PDG, quien, con un cuidadoso manejo escénico, en vez de ubicarse en el extremo de la mesa, como lo hace habitualmente, se sentó al lado del parlamentario UDI para que las cámaras siempre tuvieran la imagen de ambos.

“Siendo el diputado Alessandri, a mi juicio, un diputado con dos períodos, de bastante experiencia, durante su presidencia no hizo absolutamente nada relevante; salvo aquello por lo que se recordará, que lo hizo en conjunto con el diputado (Andrés) Longton, que fue dejar al Presidente de la República, en virtud de una maniobra legislativa exitosa, que tuvo su último paso hoy día en la sala, con una renta millonaria, fuero y asignaciones, desde marzo próximo”.

Con una evidente molestia, Alessandri la interrumpió para dirigirse al secretario de la comisión. “Secretario, ¿puede aclarar una duda? ¿Ya tenían los expresidentes pensión vitalicia o se aprobó en esta comisión?”.

La interrupción generó un áspero intercambio entre ambos.

Perdón, presidente, ¿pero en virtud de qué precepto reglamentario está interrumpiendo mi intervención?”, le reclamó Jiles.

Es que no mienta solamente, o que no se equivoque en la apreciación”, le respondió Alessandri.

Presidente, usted no puede, bajo ningún precepto, y menos el diputado Raúl Leiva (PS), que hace como de intérprete suyo permanentemente”, insistió la diputada.

¿Cuál es su voto? ¿Cuál es su voto?”, insistió el gremialista, evidentemente irritado.

“No ha hecho nada relevante durante su presidencia, que se produjo en virtud de un acuerdo político entre Chile Vamos y el oficialismo, entre otras cosas, para darle una dieta millonaria, asignaciones y dejar con fuero al señor Boric desde el próximo marzo en adelante. Cuestión por la que estoy segura que el oficialismo le estará tremendamente agradecido -y eso lo expresará de una forma que desconocemos- tanto al diputado Alessandri como al diputado Longton”, continuó la legisladora, quien terminó votando a favor de la renuncia.

Luego de sus palabras, la legisladora se puso de pie y mientras Alessandri dirigía sus últimas palabras de agradecimiento a quienes valoraron su gestión, comenzó a recorrer la sala para saludar de beso en la mejilla, uno por uno, a todos los invitados y espectadores de la sesión, lo que obviamente distrajo la atención del discurso.

Tras la votación Jiles se retiró y Alessandri le cuestionó que abandonara la comisión cuando iba a comenzar la “pega” legislativa tras el preámbulo de su renuncia.

El aislamiento a Jiles

En mayo pasado la Comisión de Constitución había elegido a Alessandri como su nuevo presidente, quien sucedió a Miguel Ángel Calisto (independiente Demócratas).

La elección tenía una particularidad. A pesar del triunfo de Alessandri, el período restante lo va a compartir con Javiera Morales (FA), la candidata que presentó el oficialismo. Es decir, del tiempo que queda hasta el 11 de marzo de 2026, cada legislador conducirá la comisión cinco meses.

La solución salomónica se logró tras intensas conversaciones entre ambos bloques políticos.

Si bien Alessandri y Morales son representantes de sectores opuestos, tenían un objetivo en común: frenar la discusión de un nuevo retiro previsional e intentar reducir la influencia de Jiles, quien integra la comisión y ha sido la principal promotora de estas iniciativas.

Más sobre:PolíticaCámara de DiputadosCongreso NacionalLa Tercera PMPamela JilesRetirosJorge AlessandriDieta de expresidentes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón
Chile

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

Za-Salmón
Negocios

Za-Salmón

Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

Dominga: CPC dice que fallo de la Suprema es “una clara confirmación” de que el proyecto cumple con la exigencia ambiental

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo
El Deportivo

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante
Cultura y entretención

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Teatro Camilo Henríquez estrena obra sobre los monumentos post estallido social

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores
Mundo

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada