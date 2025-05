Reforma política: diputados bajan la cortina para aplicar umbral a partidos en próximas elecciones

Recién el 2 de junio, en el mejor de los escenarios, la Cámara de Diputados podrá iniciar la revisión de la reforma política impulsada por un grupo de senadores del PS, PPD, Evópoli, RN y la UDI.

La votación de esta iniciativa que modifica la Constitución para tratar de reducir la fragmentación del Congreso, sufrió un nuevo retraso en el Senado este miércoles. Por lo tanto, la reforma solo podrá verse el martes 26 o el miércoles 27 de mayo para intentar despacharla esa semana a la otra rama del Congreso.

El problema de este proyecto es que incide en la conformación de alianzas electorales, ya que establece requisitos (un umbral) a los partidos para poder elegir diputados. Debido a ello, lo lógico es que su tramitación culmine antes del 18 de agosto, fecha en que vence el plazo para inscribir los pactos y las candidaturas al Congreso que competirán en los comicios de fin de año.

Si bien el diputado Jorge Alessandri (UDI), nuevo presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara -que a partir de junio tomará la posta de la tramitación- sostiene que aún es posible sacar esta reforma, hay una aplastante mayoría en esta misma instancia que cree que hay que ser realistas, pues los tiempos ya no dan para poner en práctica la iniciativa este año.

De hecho, en el Senado, donde la reforma tiene un respaldo mayoritario -a diferencia de la Cámara donde hay más resistencia que apoyos-, la tramitación se demoró más de cinco meses. Los diputados, por el contrario, solo tendrían un poco más de dos meses para resolver sobre esta materia.

El riesgo de apurar la votación es alto. La UDI, RN, Evópoli, el PS y los republicanos, (bancadas de diputados que podrían aprobar el umbral) no suman más de 72 votos, menos de la mitad de la Cámara. Y esta reforma constitucional requiere necesariamente 87 respaldos.

Incluso, hay un antecedente adicional: el mecanismo del umbral también contaminará las negociaciones de listas parlamentarias que ya se están realizando entre partidos. Cada colectividad negociará de una forma si hay umbral y de una forma distinta si no hay umbral.

“Hay que ser realista reconocer que es bastante difícil o improbable que las mismas fuerzas políticas que contribuyen a la atomización, fragmentación, a la incapacidad de avanzar como país, sean las que hagan un cambio del sistema, perjudicándose ellos mismos desde el punto de vista electoral. Yo aspiraría a que esto se pueda resolver antes del dieciocho de agosto. Pero hay que ser realistas y simplemente avanzar en esta reforma, postergando su aplicación para las elecciones siguientes a las de fin de año (para el 2029)”, dijo el diputado Leonardo Soto (PS), integrante de la estratégica Comisión de Constitución de la Cámara.

“Lo veo muy difícil, yo creo que es prácticamente imposible que esté sancionada y que sea ley de la República o reforma constitucional. Creo que no, el realismo indica que no. Creo que no da el tiempo, salvo que el gobierno le ponga suma urgencia, cosa que no creo. Porque el gobierno no ha estado de acuerdo”, comentó el diputado Jaime Mulet (FREVS), quien asumió esta semana en la instancia.

La diputada Pamela Jiles (independiente), también integrante de la mencionada comisión, coincidió en que la reforma no verá la luz en un plazo breve. “Como se trata de un proyecto absolutamente antidemocrático que nos devuelve al binominal, que fue rechazado en un plebiscito, donde estaba esto mismo, el pueblo le ha gritado a la clase política que no quiere que esto se tramite, yo, representante de mis nietos, voy a hacer todo, todo lo que esté de mi parte para que esto no se tramite y que lleguemos a la fecha en que ya no se puede tramitar”.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) también se declara reacio a debatir este proyecto en un año electoral. “Es un proyecto complejo y el debatir un proyecto de estas características, donde existen modificaciones necesarias del sistema político, no lo puedes llevar adelante previo a elecciones, porque pareciera más bien una cocina política para las elecciones en particular de final de año”.

El diputado Andrés Longton (RN) dijo que una alternativa es que el gobierno le ponga urgencia, pero aún así dijo que es difícil. “Sin ninguna duda que, estando muy encima de la elección, eso siempre complejiza llegar a acuerdos que van a afectar a los mismos involucrados. Es una mala mezcla”.

La postura de Longton es compartida por otros pares de su bancada. Incluso el propio presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN) también dijo que veía difícil que la reforma saliera en agosto, pues estimaba que los diputados iban a tomarse su tiempo. “No voy a correr ni con los tiempos del Ejecutivo ni del Senado”, dijo.

Otro miembro de la comisión de Constitución, Luis Sánchez (republicano), prefirió no pronunciarse si alcanzaban o no a sacar la reforma. “No es nuestro proyecto de ley ideal. A nosotros nos gustaría que una reforma al sistema político incluya una rebaja en la cantidad de diputados. Nosotros de todas maneras queremos que el proyecto de ley avance”, dijo.

Pese a ello, la idea de Alessandri es avanzar en una comisión bicameral con el Senado para poder agilizar la tramitación. Al menos los diputados de Evópoli y la UDI, lo respaldan en esa ofensiva.

“Estos plazos se ven cortos, pero debe existir voluntad para dejar una estabilidad, no solamente al próximo gobierno. Yo sé que el umbral en la Cámara de Diputados se ve como muy difícil, pero fuimos capaces de reinscribir en el pasado la DC en 24 horas”, dijo el diputado Francisco Undurraga (Evópoli).

La reforma en cuestión exige a las colectividades lograr un 5% de los votos en la elección de diputados o bien alcanzar 8 parlamentarios para poder tener escaños en la Cámara. Además, establece la causal de cesación del cargo de aquellos legisladores díscolos que renuncien a sus partidos o se cambien de bancada.