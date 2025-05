Relación Tohá-Marcel puertas adentro: las decisiones que tomó La Moneda

En La Moneda sabían de la relación sentimental entre Carolina Tohá y Mario Marcel hace tiempo, cuando los dos aún estaban en el gobierno, por lo que no fue una sorpresa que la otrora ministra del Interior revelara, en entrevista con La Tercera, que -desde 2022- tiene un vínculo sentimental con el ministro de Hacienda.

El propio Presidente Gabriel Boric estaba al tanto y fue en alguna ocasión motivo de discusión en el comité político. La conclusión, en ese momento, fue que ambos eran “intrasladables” de sus cargos y eran esenciales para el Mandatario.

Pese a eso, sabían que la oposición podría usar el tema y plantear que existe un conflicto de interés.

Una vez que Tohá dejó el Ejecutivo, la decisión fue que esperarían a que ambos dieran a conocer su vínculo sentimental cuando lo estimaran conveniente. Y así lo hicieron.

De hecho, algunos recuerdan que Tohá incluyó a Marcel dentro de su círculo más íntimo, como la jornada en la que decidió renunciar al Ejecutivo para convertirse en candidata presidencial.

Esa fecha, el pasado 4 de marzo, la otrora ministra del Interior se reunió en La Moneda con distintos integrantes de su familia, como su dos hijos, Emilio y Matilde, a quienes les comentó su decisión. Sin embargo, ese día pasó desapercibido que hasta su oficina también llegó Mario Marcel.

Sobre la misma entrevista, algunos en el gobierno tenían conocimiento al menos desde el viernes de lo que diría Tohá. Durante esa jornada se enteró, por ejemplo, el propio Mario Marcel.

Aunque todo el comité político estaba al tanto de la relación entre ambos, en Palacio no precisan si todos sabían del tenor de la entrevista.

Más allá del equipo ministerial, otros inquilinos del Ejecutivo se enteraron por la prensa, cuando los dichos de Tohá se difundieron el sábado en la noche.

Blindaje a Marcel, pero debe contenerse

En total fueron cuatro los ministros del Presidente Gabriel Boric que salieron este lunes a dar explicaciones por la revelación que hizo la abanderada del Socialismo Democrático.

Así, Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres), Aisén Etcheverry (Segegob) y el propio Marcel enfrentaron el tema.

Esto, porque apenas la pareja definió transparentar su situación, desde la oposición surgieron inmediatamente cuestionamientos por posibles conflictos de interés dentro del Ejecutivo y, principalmente, en contra de Marcel por sus dardos contra Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos y potencial contendora de Tohá en la primera vuelta.

Algunos, como Agustín Romero (republicano), incluso llegaron a solicitar la renuncia del ministro de Hacienda, lo que descartan de plano en el gobierno.

De hecho, todos los secretarios de Estado que hablaron blindaron a Marcel.

Dentro del Ejecutivo, eso sí, dicen que desde ahora el titular de Hacienda tendrá que tener mayor cautela cuando sea abordado por la prensa para referirse a la contingencia electoral.

Esto, explican, no significa que estará vetado de hablar de estos temas, sino que tendrá que contener el tono, como él mismo dio a entender este lunes, tras la reunión del comité político.

“Cuando se me ha preguntado por temas que plantean los candidatos he tratado de referirme al tema de fondo más que al tema de un candidato en particular. Seré muy cuidadoso en ese sentido en todo lo que viene. Por supuesto que debo hablar de la conducción económica y los planteamientos que se hagan en conducción económica”, dijo Marcel.

Luego, el secretario de Estado agregó que “la última vez que me referí a una declaración de Evelyn Matthei, cité a una clasificadora de riesgo. La verdad es que uno trata de apoyarse en elementos que son visibles. Por supuesto que habrá que redoblar los esfuerzos para evitar cualquier suspicacia futura“.

En La Moneda afirman que una vez despejado el rol de Marcel lo importante era descartar conflicto de interés. La idea la planteó la propia Tohá en la entrevista.

“Desde el punto de vista legal, no hay ninguna incompatibilidad ni ahora ni antes. Además, la billetera fiscal no tiene ninguna interferencia en las campañas. Y lo segundo, es que se trata de un ministro que tiene credenciales más que reconocidas por su seriedad, por su compromiso a lo largo de toda su vida profesional”, indicó Tohá en LT Domingo.

Lo mismo reforzó Marcel este lunes: “En realidad nunca he sentido que exista ese conflicto de interés“.

Elizalde, por su parte, afirmó que “Mario Marcel, todos sabemos que es un destacadísimo ministro de Hacienda que ha hecho un muy buen trabajo, transversalmente valorado. Por tanto, respecto de la afirmación o la petición que realizó este diputado, me parece que es absolutamente improcedente”.

Macarena Lobos, en tanto, indicó que “todos los ministros, no solo el ministro Marcel, sino todos los ministros tenemos un deber de prescindencia y por tanto, estamos llamados a respetarlo cabalmente y no me cabe ninguna duda que el ministro Marcel lo hará”.