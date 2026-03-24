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    “Respetamos absolutamente su decisión de seguir en campaña”: canciller tras confirmarse que Bachelet seguirá su postulación a la ONU

    Francisco Pérez-Mackenna enfatizó que el plan del gobierno era no apoyar ninguna otra candidatura y que "sea cual sea el resultado de la elección, vamos a trabajar como corresponde con la persona que llegue a esa importante investidura".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, FRANCISCO PEREZ MACKENNA, DURANTE SESION DE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El canciller Francisco Pérez-Mackenna abordó la postura de la expresidenta Michelle Bachelet sobre continuar con su postulación a la secretaría general de la ONU con los apoyos de Brasil y México.

    Durante esta jornada, el gobierno de José Antonio Kast confirmó que retiraría el apoyo a Bachelet aludiendo a la falta de viabilidad de la postulación.

    Más tarde, fue la propia exmandataria a través de una declaración pública que abordó la situación y confirmó que continuaría con su postulación.

    En ese sentido, el secretario de Estado fue consultado por los parlamentarios sobre esta situación durante una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriroes. En particular, los diputados opositores Nelson Venegas (PS), Raúl Soto (PPD) y Ericka Ñanco (FA) solicitaron más detalles de la posición del gobierno.

    Mientras el primero consideró como “bochornoso” que otros países apoyen la candidatura, el segundo preguntó respecto a la demora en la comunicación de la decisión. Ñanco, por su parte, anunció la solicitud a un oficio que comparta mayores detalles sobre la determinación.

    En su respuesta a estas interrogantes, Mackenna enfatizó que desde el gobierno consideraron que la candidatura no era viable, como ya habían señalado anteriormente. A esto agregó la “fragmentación de candidatos” e “información clave respecto a su éxito”.

    “Hay que recordar que en el caso de esta candidatura, esto fue una decisión del presidente Boric en su momento, con todo su derecho, digamos, para llevar adelante y es donde básicamente el actual gobierno no participó”, explicó.

    Posteriormente, Soto resaltó que la expresidenta habría confirmado que continuaría con su campaña con el apoyo de Brasil y México, a pesar del retiro del apoyo de Chile.

    Al respecto, señaló que “respetamos absolutamente su decisión de seguir en campaña. De hecho, si ustedes ven en la declaración, es un tema que estaba contemplado".

    Lo que hemos dicho, lo que ha dicho el gobierno es que nosotros vamos a, digamos, no apoyar ninguna otra candidatura y obviamente, sea cual sea el resultado de la elección, vamos a trabajar como corresponde con la persona que llegue a esa importante investidura, como siempre lo hemos hecho", agregó al respecto.

    Lineamientos de política exterior del gobierno

    Durante la instancia, el secretario de Estado detalló los lineamientos de política exterior del gobierno.

    En el inicio de su alocución, el canciller detalló algunas de las posturas que mantendría el país sobre conflictos actuales: la búsqueda de un cierre diplomático al conflicto en Ucrania y el apoyo de la formación del estado palestino y el estado de Israel.

    Enfatizando la importancia de la seguridad en las relaciones internacionales, Pérez Mackenna detalló que tratarían el conflicto del crimen organizado de manera transnacional.

    En ese sentido, destacó las reuniones con diversas naciones durante este período, además de la asistencia a instancias como Celac o el Shield of the Americas.

    Finalmente, enfatizó que las relaciones exteriores buscarían sostener la relación diplomática tanto

    Cable de fibra óptica con China

    En su discurso, el canciller también entregó detalles respecto a la situación del cable de fibra óptica submarino con China Mobile.

    La polémica surgió luego que Estados Unidos sancionara a nuestra nación con el retiro de visa para tres funcionarios de nuestro país (el exministro de Transporte Juan Carlos Muñoz; el exsubsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de este último, Guillermo Petersen).

    Al respecto, el secretario de Estado explicó que “el decreto de concesión que transmitió Subtel fue anulado internamente recién en enero del 2026 , tras conocerse mayores antecedentes sobre riesgos de seguridad. El proyecto hoy día continúa en análisis”.

    Cuando este asunto llegue formalmente a mi escritorio con todos los antecedentes, me corresponderá emitir una opinión y aconsejar al presidente, y lo haré siempre guiado por un solo criterio, el interés nacional y la protección de nuestra soberanía”, agregó el canciller.

    Por otro lado, enfatizó que se continuaría con la materialización del cable Humboldt.

    Acuerdo de tierras raras con EE.UU.

    También durante la instancia el canciller abordó el acuerdo no vinculante con Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras, firmado el pasado 12 de marzo.

    Al respecto, explicó a los miembros de la comisión que “no es un acuerdo comercial que comprometa recursos ni que otorgue acceso preferente. No afecta a la soberanía de Chile sobre sus recursos naturales”.

    “Es un mecanismo de diálogo técnico, un instrumento no vinculante cuyo objetivo es coordinar y no obligar. Chile mantiene pleno control regulatorio sobre sus recursos”, agregó al respecto.

    Finalmente, agregó que este acuerdo tiene como principales intenciones “abrir oportunidades, atraer inversión de calidad, acceder a tecnología de punta, avanzar en mayor valor agregado para nuestros minerales en vez de exportar solo materias primas y consolidar el liderazgo de Chile en la nueva economía global”.

    Posteriormente, explicó que Estados Unidos es solamente una nación más dentro de una red internacional que trabaja con minerales críticos.

    Más sobre:Francisco Pérez-MackennaONURR.EE.Minerales críticosChina MobileCable chinoEE.UU.Michelle BacheletEstados UnidosChinaFibra ópticaRelaciones internacionales

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