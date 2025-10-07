Rodrigo Galilea (RN) por descuelgue de Diego Paco en favor de Kast: “Es un caso particularmente inexplicable”

Durante la mañana de este martes el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió al apoyo entregado por el gobernador de Arica, Diego Paco, a la campaña de José Antonio Kast, apuntando que “es un caso particularmente inexplicable”.

En conversación con Radio Duna es que Galilea apuntó que “de hecho, José Antonio Kast, los republicanos, no querían que él fuera el gobernador de la región de Arica”, agregando que “no solamente cuando se estaban negociando (los cupos). Le pusieron competencia, fueron a hacer campaña por una de las personas que competía con Diego Paco”.

Según agregó el timonel de RN “no me ha dado a mí una respuesta verdaderamente satisfactoria”, enfatizando que “siempre me dice que su lealtad estará con Renovación Nacional, bueno, es una curiosa manera de hacer las cosas”.

En la ocasión, Galilea además cuestionó el hecho de estar buscando el apoyo de personas de otros partidos. “A mí no me interesa que campañas presidenciales se radiquen o empiecen simplemente a buscar éxitos en levantarle eventuales personas a uno u otro candidato. Eso me parece que no tiene ningún sentido, es no mirar la profundidad del desafío que tenemos, hay que ir a conquistar votos afuera”, mencionó.

Además señaló que “Yo sería un mezquino si es que me dedicara simplemente a mostrarle a la prensa si mira, me conseguí alguien del partido teóricamente cercano a quien me está apoyando, no. Aquí lo que hay que ir a buscar es a la ciudadanía en su conjunto”.

Galilea se refirió a las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien apuntó que han tenido conversaciones con personas de Demócratas para sumar su apoyo a Kast. “Si tú lo miras con perspectiva, no tiene ningún sentido, sería una campaña absolutamente mezquina, encerrada entre nosotros mismos. Hay que ir a buscar el voto ciudadano”, reiteró el timonel de Renovación Nacional.

“No sé si es falta de elenco, no sé si es mirar las cosas de muy corto plazo, no sé si es simplemente concentrar las campañas en generar molestias en otros partidos, en vez de ir a buscar el voto ciudadano, no sé qué es lo que está detrás de eso, pero encuentro que finalmente es una campaña muy corta de miras, que no ofrece nada verdaderamente interesante”, señaló.