SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Rodrigo Galilea (RN) por descuelgue de Diego Paco en favor de Kast: “Es un caso particularmente inexplicable”

El timonel de RN además señaló que "no me ha dado a mí una respuesta verdaderamente satisfactoria”.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Rodrigo Galilea (RN). Foto: Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Durante la mañana de este martes el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió al apoyo entregado por el gobernador de Arica, Diego Paco, a la campaña de José Antonio Kast, apuntando que “es un caso particularmente inexplicable”.

En conversación con Radio Duna es que Galilea apuntó que “de hecho, José Antonio Kast, los republicanos, no querían que él fuera el gobernador de la región de Arica”, agregando que “no solamente cuando se estaban negociando (los cupos). Le pusieron competencia, fueron a hacer campaña por una de las personas que competía con Diego Paco”.

Según agregó el timonel de RN “no me ha dado a mí una respuesta verdaderamente satisfactoria”, enfatizando que “siempre me dice que su lealtad estará con Renovación Nacional, bueno, es una curiosa manera de hacer las cosas”.

En la ocasión, Galilea además cuestionó el hecho de estar buscando el apoyo de personas de otros partidos. “A mí no me interesa que campañas presidenciales se radiquen o empiecen simplemente a buscar éxitos en levantarle eventuales personas a uno u otro candidato. Eso me parece que no tiene ningún sentido, es no mirar la profundidad del desafío que tenemos, hay que ir a conquistar votos afuera”, mencionó.

Además señaló que “Yo sería un mezquino si es que me dedicara simplemente a mostrarle a la prensa si mira, me conseguí alguien del partido teóricamente cercano a quien me está apoyando, no. Aquí lo que hay que ir a buscar es a la ciudadanía en su conjunto”.

Galilea se refirió a las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien apuntó que han tenido conversaciones con personas de Demócratas para sumar su apoyo a Kast. “Si tú lo miras con perspectiva, no tiene ningún sentido, sería una campaña absolutamente mezquina, encerrada entre nosotros mismos. Hay que ir a buscar el voto ciudadano”, reiteró el timonel de Renovación Nacional.

“No sé si es falta de elenco, no sé si es mirar las cosas de muy corto plazo, no sé si es simplemente concentrar las campañas en generar molestias en otros partidos, en vez de ir a buscar el voto ciudadano, no sé qué es lo que está detrás de eso, pero encuentro que finalmente es una campaña muy corta de miras, que no ofrece nada verdaderamente interesante”, señaló.

Más sobre:Rodrigo GalileaRenovación NacionalJosé Antonio KastDiego PacoEvelyn Matthei

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Cyber Monday 2025: la PlayStation 5 se cae de precio en Chile

Rincón dice que republicanos “intenta dividir el pacto Chile Grande” y arremete contra el partido: “Son igual de mesiánicos que el FA”

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Rincón dice que republicanos “intenta dividir el pacto Chile Grande” y arremete contra el partido: “Son igual de mesiánicos que el FA”

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención
Negocios

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir
Tendencias

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Cyber Monday 2025: la PlayStation 5 se cae de precio en Chile

La respuesta de Massive Attack a las afirmaciones sobre el supuesto uso de “reconocimiento facial” en sus conciertos

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20
El Deportivo

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos
Cultura y entretención

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump
Mundo

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Taiwán ve a Trump “merecedor del Nobel de la Paz” si logra que China renuncie a la reunificación por la fuerza

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?