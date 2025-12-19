SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Santa Cruz resalta valor de Chile Vamos en futuro gobierno de Kast: "Somos la reserva de la derecha que sabe gobernar"

    El presidente de Evópoli sostuvo que el futuro gobierno deberá concretar resultados en el corto plazo y así evitar un "hastío de la población con el proyecto político".

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 16 de septiembre de 2025. La bancada de Chile Vamos encabezada por Guillermo Ramirez se refieren a la decisión del Tricel sobre la candidatura de la Senadora Ximena Rincon Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    El presidente de Evopoli, Juan Manuel Santa Cruz, resaltó este jueves el “valor” de Chile Vamos frente a la futura administración que será encabezada desde el próximo 11 de marzo por el republicano José Antonio Kast, quien buscaría figuras de distintos partidos para completar los nombramientos que deberá realizar.

    En entrevista con CNN Chile, Santa Cruz abordó el desempeño del partido y también del bloque en las pasadas elecciones parlamentarias y presidenciales, donde su carta a la presidencia, Evelyn Matthei, terminó en quinta posición.

    En ese contexto, Santa Cruz afirmó que en el balotaje votó por José Antonio Kast. “No me dolió la guata”, dijo respecto a su preferencia, frente a la contendora, Jeannette Jara.

    Además, abordó de la posibilidad de que militantes de Evópoli -que enfrenta el riesgo de disolución por los magros resultados electorales- integren el gobierno. Con todo, Santa Cruz, señaló que “faltan conversaciones” y fijar las políticas que serán prioridad en un eventual “gobierno de emergencia”, como han planteado desde el círculo de la futura administración.

    Respecto a la conformación del futuro gabinete de Kast, Santa Cruz descartó que su figura esté siendo sondeada para algún cargo. “No me han ofrecido nada en el gobierno”, sostuvo.

    Requerido ante la posibilidad de que Evópoli y Chile Vamos sean los “vagones de cola” de la futura administración, Santa Cruz reconoció que ganó un proyecto político distinto al que apoyaban.

    “Es un riesgo (ser vagón de cola), por supuesto. Yo eso lo reconozco”, afirmó, y se preguntó: “Con humildad digo que quien ganó fue un proyecto político distinto al que Chile Vamos empujó. Y, por lo tanto, hay un riesgo ahí. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Uno se va a paralizar por ese riesgo? ¿O va a mostrar distancia del presidente, simplemente porque cree que eventualmente va a ser el vagón de cola de ese proyecto político? ¿O vamos a poner a Chile primero y vamos a ver cómo nos hacemos cargo de los problemas que tenemos?“.

    Sin embargo, resaltó el valor del bloque que conforma la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli.

    “Chile Vamos es un proyecto político que es la reserva, hoy día, de la derecha que sabe gobernar y que sabe sacar adelante buenos proyectos y buenas reformas sociales, como fue, por ejemplo, la PGU, en su minuto con el Presidente Piñera, o como fue el trabajo en la pandemia, o el trabajo en el terremoto”, relevó Santa Cruz.

    Santiago, 14 de diciembre 2025. El candidato Jose Antonio Kast celebra luego de ser escogido como Presidente durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Riesgo del futuro gobierno de Kast

    Santa Cruz también fue consultado respecto a las situaciones que no deberían darse en la futura administración encabezada por Kast, para asegurar cierta capacidad de éxito.

    El presidente de Evopoli señaló que al futuro gobierno no le puede pasar el “no generar resultados. Se hicieron muchas promesas acá, y si no tenemos resultados, y pronto, lo que va a ocurrir es un hastío de la población con este proyecto político. Y lo que es más grave, en mi opinión, es que ese hastío se traduce o permea a todo el espectro político".

    Frente a ese posible escenario, afirmó que el riesgo para el país es que los próximos gobiernos estén “fuera de los proyectos institucionales”.

    “Como el péndulo viene de la izquierda, el riesgo es que, en una próxima elección, no necesariamente el péndulo se vaya de la izquierda, sino que se vaya fuera de los proyectos institucionales. Y eso, en mi opinión, sí que es riesgoso para Chile, y por lo tanto eso es algo que hay que evitar”, sostuvo.

    En ese sentido, señaló, “por ejemplo”, al Partido de la Gente (PDG).

