Sara Concha (P. Cristiano): “Así como Arrau tomó decisiones con sus subsecretarios, que la ministra pueda determinar cuál es la mejor manera de seguir”

El fin de semana pasado, el Partido Social Cristiano resucitó luego de su disolución legal, al no conseguir cuatro parlamentarios electos en 2025. Esta vez, llegó al mapa político como Partido Cristiano, y continúa encabezado por la diputada Sara Concha.

El nacimiento de la colectividad fue empañado por una controversia. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), acusó que la relación entre la ministra de la Mujer, Judith Marín (Partido Cristiano), y la subsecretaria de la cartera, Daniela Castro (RN), está quebrada.

En esta entrevista, la diputada Concha defiende la labor de Marín, llama a resolver las diferencias entre ella y Castro, y a alinearse detrás del gobierno de José Antonio Kast. Espera, además, que RN deje de entorpecer el trabajo del oficialismo.

Formaron el Partido Cristiano. ¿Cuál es la expectativa ahora que son una colectividad constituida, parte del oficialismo?

La formación responde a tener un espacio de representatividad propio. Si bien es un partido que es parte de la derecha, tiene su esencia y sus principios propios. Hay un sector que no estaba siendo representado por lo que ya existía, por eso surge el Partido Social Cristiano, que lamentablemente no alcanzó los requisitos para seguir siendo partido. Hoy le damos continuidad a ese proyecto.

No es la primera vez que son disueltos. En 2022 vivieron una experiencia similar. ¿No cabe una reflexión sobre si verdaderamente tiene un espacio en el país esta colectividad?

Se debe a varios factores. En la primera instancia éramos un partido chiquitito, en tres regiones. En esta oportunidad, la reflexión es distinta. Probablemente se debe a que no tuvimos la fuerza suficiente para demostrar lo que podríamos haber aportado.

¿Pero el proyecto político sí está vigente?

Sí.

En paralelo a la formación del partido, su colectividad protagonizó una controversia. La senadora Núñez, advirtió que la relación entre la ministra Marín y la subsecretaria Castro está quebrada. ¿Cómo se lo toma?

Lo más importante acá, si hay diferencias, es que se puedan resolver, porque la institucionalidad tiene que funcionar, sobre todo cuando se trata de una cartera como la de Mujer, donde es importante avanzar en los desafíos. Yo apelo a que se puedan resolver esas diferencias. Hay que que tomar determinaciones, así como el ministro Arrau tomó decisiones cuando no se sentía cómodo trabajando con sus subsecretarios, que la ministra pueda determinar cuál es la mejor manera de seguir llevando adelante los desafíos que tiene esta cartera.

¿Espera que la ministra Marín tenga la libertad de remover a su subsecretaria?

Yo entiendo que estos cargos los determina el Presidente, son cargos de confianza. Tendrá que verlo él, nosotros ahí no nos metemos. Lo único que creemos que es importante es que el Presidente y la ministra puedan evaluar qué es lo mejor para el funcionamiento del ministerio. Nadie puede negar que la ministra Marín ha intentado hacer el mejor trabajo para representar a las mujeres de nuestro país.

¿Cree que la subsecretaria de la Mujer se ha transformado en un problema para el funcionamiento del ministerio?

Yo creo que es importante evaluar su función ahí. Eso no lo determino yo. Pero sí es evidente que hay un conflicto que tiene que ser resuelto. A veces hay que tomar decisiones, porque es importante resguardar el funcionamiento de la institución.

¿Espera que al menos se le haga un llamado de atención a la subsecretaria?

Yo haría un llamado a RN a poner las prioridades donde tienen que ir. Hoy estamos todos tratando de trabajar y avanzar con el gobierno, en que supuestamente estamos todos alineados. Haría un llamado a dejar de entorpecer el trabajo. Lo más importante es que RN, sobre todo la senadora Núñez, se alineen con las demandas que tiene nuestro país. Los invito a colaborar más que a entorpecer.

En RN entienden que la relación entre la ministra y la subsecretaria está quebrada. ¿Usted lo ve así también?

Es evidente que hay un quiebre. No sé a qué se debe. No sé si son las ansias de poder de algunos. Pero el foco tiene que estar en resolver esos conflictos que entorpecen el trabajo, porque tenemos grandes desafíos. Sí creo que es importante considerar el respaldo que obtuvo la ministra de las funcionarias.

¿Pesa que la subsecretaria sea del ala más liberal de RN?

No sé. Yo preferiría no meterme ahí. Pero lo importante, independiente de nuestras posturas personales, es poner en el centro lo que quieren las mujeres: sentirse escuchadas, representadas y que trabajemos por las políticas públicas que enfrentan los desafíos de las mujeres. Tenemos una tasa de desempleo alta, y yo agradezco el trabajo que está haciendo la ministra, porque se está apoyando a las mujeres. Agradezco al Presidente por trabajar en las indicaciones para el proyecto de sala cuna universal. Esas son las cosas que importan al final del día.

Mario Desbordes identificó un problema de deslealtad en RN. ¿Coincide con él?

Por alguna razón el alcalde renunció al partido. Eso explica muchas cosas... Evidencia estas acciones del partido que no han sido las mejores. Es importante medir cómo nosotros estamos apoyando realmente el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

¿Teme que por RN caiga la acusación constitucional contra el exministro Grau?

Es un error de Chile Vamos no sumarse cuando evidentemente hay una irregularidad y responsabilidades. No sumarse da una pésima señal, porque son herramientas legítimas que tenemos los parlamentarios para evidenciar que ha habido irregularidades. El texto que se presenta evidencia eso, entonces es una mala señal de Chile Vamos no sumarse. El problema fiscal que enfrentamos responde a una irresponsabilidad del gobierno anterior.