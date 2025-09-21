SUSCRÍBETE
Política

“Se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde”: Rincón arremete contra el ministro tras impugnación de su candidatura

La senadora de Demócratas nuevamente criticó el fallo del Tricel que finalmente cerró sus opciones para una tercera postulación senatorial en la Región del Maule.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
“Se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde”: Rincón arremete contra el ministro tras impugnación de su candidatura Dedvi Missene

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, criticó nuevamente este domingo el fallo que emitió el Tricel a principios de esta semana que impugnó su candidatura senatorial para el Maule y aseguró que la acción “se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde”.

La decisión por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se dio a conocer el lunes de esta semana. En fallo dividido de tres votos contra dos, el tribunal habría determinado que la parlamentaria habría cumplido con dos períodos como senadora consecutivos, lo que la inhabilitaría para postular a un tercero.

En ese contexto, en una entrevista con El Mercurio, habría señalado sobre el fallo que “la resolución del Tricel que me deja fuera de la papeleta es fruto claramente de una vendetta política por haber defendido lo que creo que fue correcto y haberme transformado, sin quererlo, en rostro del rechazo”.

En ese sentido, criticó el hecho que el ministro Gabriel Ascencio (DC), no se hubiera inhabilitado en la votación del fallo, aludiendo a roces pasados con ella y con Matías Walker, además del hecho que uno de los requirentes de la causa era la Democracia Cristiana.

Consultada sobre si consideraba que había sido sacada de la papeleta por la vía administrativa por parte del PS y su presidenta, Paulina Vodanovic, señaló que “absolutamente”.

“Además miente, porque cuando yo le reprocho que no tuvo el coraje para poner la firma en el escrito, ella dice que es un poder que le entregó a (Gabriel) Osorio. Claramente hay una senadora y presidenta de partido que es incumbente y no firma el escrito”, explicó.

Por otro lado, también abordó parte del desarrollo de la carrera presidencial. Consultada sobre si el fallo contra su candidatura afectaría al oficialismo, señaló que “han intentado todo para evitar la competencia”.

A ellos no les gusta la democracia y no les gusta que la ciudadanía se exprese, y obviamente esto se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde, con su abogado Osorio, Paulina Vodanovic como presidenta del partido y obviamente la Democracia Cristiana, pero creo que la ciudadanía se da cuenta de las cosas y al final se va a expresar y elegirá una opción diferente para hacer mejor las cosas", señaló.

Vodanovic: “¿Ella pretendía burlar la ley? ¿Pretendía que esto pasara colado?"

Este domingo también abordó el fallo contra la candidatura de Rincón la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

En entrevista a La Tercera, la senadora habría rechazado las acusaciones de Rincón sobre estar detrás del requerimiento. "Aquí nadie ha estado detrás, esto no es una conspiración, no es una persecución política como pretende presentarlo Ximena Rincón, sino más bien el ejercicio legítimo de una acción judicial para que el Tribunal Calificador de Elecciones calificara la candidatura, y la candidatura de ella no califica“, señaló al respecto.

08/09/2025 - PAULINA VODANOVIC - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Vodanovic, consultada sobre si hubo falta de voluntad en el oficialismo para que Rincón pudiera competir, cuestionó la situación con algunas preguntas.

“Yo podría contrapreguntar: ¿Por qué Ximena Rincón no estudió bien los antecedentes? ¿Por qué no consultó con los abogados? ¿Por qué inscribió una candidatura que estaba obligada a saber que no cumplía con los requisitos? ¿Ella pretendía burlar la ley? ¿Pretendía que esto pasara colado? Esa es la pregunta en definitiva. Aquí estamos en el mundo al revés", dijo al respecto.

Por otro lado, señaló frente a la consulta de cuánto cambiaba el escenario político con la salida de Rincón que era un tema que debían tratar los analistas políticos. “Yo me dedico a la política activa, a estar en los lugares en que tengo que estar, a hacer mi trabajo, tanto como presidenta del Partido Socialista como senadora”, explicó.

Más sobre:Ximena RincónTricelÁlvaro ElizaldeServelPaulina VodanovicRegión del Maule

Portada del dia

