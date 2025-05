A más de dos semanas de que la Comisión para la Paz y el Entendimiento terminara con su trabajo y entregara su informe al Presidente Gabriel Boric, la abanderada presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei , cuestionó los anuncios que ayer en cadena nacional realizó el Mandatario en la materia.

Si bien desde su entorno aseguran que es un tema que aún se está estudiando, al ser consultada al respecto, Matthei aseguró a La Tercera que “se perdió una oportunidad clave para anuncios sustantivos. Hay demasiada ambigüedad y no existe un compromiso claro para poner fin a la violencia y dar apoyo real a las víctimas del terrorismo”.

Y agregó que “Chile necesita justicia con orden, condena categórica al terrorismo, reparación profunda a las víctimas. Paz sin impunidad”.

“Se perdió una oportunidad clave”: Matthei cuestiona anuncios de Boric por informe de la Comisión para la Paz.

Y es que este jueves el Jefe de Estado adelantó una serie de proyectos en respuesta al conflicto mapuche en la Macrozona Sur.

Entre ellos, se considera un nuevo Sistema de Tierras Indígenas –que estará vinculado a una consulta indigena–, el fortalecimiento del Programa de Apoyo a las Víctimas de la Violencia Rural, una reforma constitucional para reconocer a los pueblos originarios, la creación de un nuevo órgano de alta jerarquía en materia indígena y un plan de reactivación económica para la zona.

El anuncio generó ruido rápidamente en la coalición, y en cosa de minutos algunos parlamentarios salieron a apuntar en contra de las medidas, mientras que en privado otros han llamado a no apresurar juicios. Esto, pese a que reconocen que en un año electoral es difícil avanzar con algunos de los anuncios, sobre todo con la reforma a la Carta Magna y el nuevo sistema de tierras.

En el bloque además admiten que el tema en el sector es complejo y que también debe ser mirado con cuidado en el equipo de Matthei. Esto porque su jefe de campaña, Diego Paulsen, es de la zona y él mismo pidió –una vez que se conoció el informe– estudiarlo en detalle y recién ahí fijar una postura.

El tema es mirado con atención, pues en el sector recalcan que, más allá de los anuncios de Boric, será el próximo gobierno el que tenga que avanzar con buena parte de las medidas y, por lo mismo, recalcan que la postura respecto de este tipo de proyectos debe ser clara.

Así, por lo pronto, tanto en Chile Vamos como desde el entorno de Matthei dicen que si bien el tema aún está en discusión y podría haber disposición a respaldar algunas de las medias, recalcan que las medidas aún deben ser estudiadas. “No podemos hacer falsas promesas”, plantean.

“Fue un discurso ‘modo campaña’, donde no dijo nada ni qué recursos iba a utilizar ni de dónde los iba a sacar. Le deja todo el fardo al próximo gobierno. Lo único que va a hacer es una consulta indígena el segundo semestre en plena campaña política”, criticó el diputado y jefe de bancada de RN, Miguel Mellado.

“Se perdió una oportunidad clave”: Matthei cuestiona anuncios de Boric por informe de la Comisión para la Paz. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Lo cierto es que en el entorno de la alcaldesa tienen claro que desde que la comisión terminó con su trabajo, Chile Vamos no ha logrado ordenarse en torno al tema.

Reflejo de lo anterior es que el comisionado cercano a la coalición, Alfredo Moreno –quien respaldó las conclusiones de la instancia–, ha estado desplegado con el objetivo de dar una bajada clara respecto de los beneficios del acuerdo alcanzado. El miércoles pasado, de hecho, se reunió con senadores de Chile Vamos para discutir el tema.

En ese contexto, al conocerse el contenido del informe fue la propia Matthei la que tuvo que salir a desdramatizar la división en el bloque. “Las diferencias de opiniones en un mismo sector político, obviamente que es natural que existan, no me parece que uno lo achaque a un tema de elección o electoral el que haya diferencias de opinión", dijo el 6 de mayo.

Así también recalcó: “Tiene que haber un consenso de que no se va a aceptar el terrorismo. Obviamente que nos interesa mucho la reparación de víctimas y ver cómo vamos a seguir adelante”.

Kast y Kaiser cierran la puerta

Mientras Matthei aún no se pronuncia punto por punto sobre la materia y solo cuestionó en términos generales, los otros abanderados de la derecha, José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), nuevamente criticaron el trabajo de la comisión.

En entrevista con T13 Radio, el fundador de republicanos señaló que Boric "de lo menos que habló fue de las víctimas del terrorismo (...) “Hablaba de la violencia rural, que íbamos a hacer esto, y dejó la tarea para el próximo gobierno. Es increíble”.

En esa línea, agregó que “mientras no tengamos paz y no combatamos el terrorismo, no hay nada que conversar. Uno no conversa con terroristas. Lo que sí vamos a hacer es recuperar el Estado de derecho y dar lo que las personas necesitan: calidad de infraestructura, caminos pavimentados, electrificación; agua potable rural, no en camiones aljibe”.

“Se perdió una oportunidad clave”: Matthei cuestiona anuncios de Boric por informe de la Comisión para la Paz. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Kaiser, por su parte, recalcó que “el Presidente Boric ha manifestado el día de ayer en cadena nacional que quiere implementar el acuerdo que no fue acuerdo para la paz en la Araucanía, volviendo a la carga con todas esas cosas que nosotros ya rechazamos en dos procesos constitucionales: los derechos colectivos indígenas, la devolución, la inversión multibillonaria en dólares para seguir comprando tierras y seguir financiando la violencia y un reconocimiento absolutamente indecente de parte de un Estado que ha tratado de violencia rural al terrorismo”.