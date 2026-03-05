Secretario general de Demócratas defiende cancelación de bilaterales: “No es un tema de voluntad, lo que falta es credibilidad”

Continúan las repercusiones luego que José Antonio Kast cancelara las instancias de diálogo con el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en el marco del traspaso de mando. La decisión de la próxima administración se oficializó a propósito de la controversia generada a raíz del cable submarino chino.

Desde el gobierno han insistido en retomar las reuniones, mientras que el futuro oficialismo se resiste. Eso sí, hay voces dentro de la derecha, particularmente de Chile Vamos, que han presionado a Kast para que se reanude el diálogo para el traspaso de mando.

En ese marco, el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, defendió la decisión del futuro Presidente y afirmó que “esto no es un tema de voluntad, lo que falta es credibilidad”.

En diálogo con radio Agricultura, Maldonado argumentó que “es muy difícil trabajar con alguien” cuando no hay credibilidad.

“No tiene sentido trabajar cuando no sientes que te están entregando la información de forma oportuna, completa, transparente, no sabes lo que te están ocultando. Entonces, en eso también hay que ser rigurosos”, sostuvo.

Para el demócrata, el Presidente Boric debería “disculparse” con Kast para retomar las reuniones.

“Para aquellos que piensan que esto es una cosa de gesto, yo diría que el primer gesto lo tiene que hacer Boric, disculparse por la forma en que han manejado el tema del cable chino “, indicó.

Maldonado remarcó que “hay un tema ético de la forma de presentar la información (…) ha habido problemas de comunicación, ha habido problemas en la forma y en la completitud de la información", sostuvo. Con ello, acusó que el Presidente Boric “se victimiza y no asume ninguna responsabilidad“.

“En ese sentido, mejor nos dedicamos a completar nuestra propia preparación para asumir el mandato que nos dé la ciudadanía, en lugar de seguir en reuniones bilaterales, donde, lamentablemente, no tenemos la confianza necesaria y la convicción de que se nos está entregando toda la información en forma completa, en forma clara (…) que al final se transforma en un problema, más que en un aporte al cambio de mando”, indicó.