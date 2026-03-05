SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Secretario general de Demócratas defiende cancelación de bilaterales: “No es un tema de voluntad, lo que falta es credibilidad”

    Carlos Maldonado señaló que no tendría "sentido trabajar cuando no sientes que te están entregando la información de forma oportuna". En ese sentido planteó que, a su parecer, el Presidente Boric debería “disculparse” con Kast para retomar las reuniones.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Diego Martin /Aton Chile. Diego Martin

    Continúan las repercusiones luego que José Antonio Kast cancelara las instancias de diálogo con el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en el marco del traspaso de mando. La decisión de la próxima administración se oficializó a propósito de la controversia generada a raíz del cable submarino chino.

    Desde el gobierno han insistido en retomar las reuniones, mientras que el futuro oficialismo se resiste. Eso sí, hay voces dentro de la derecha, particularmente de Chile Vamos, que han presionado a Kast para que se reanude el diálogo para el traspaso de mando.

    En ese marco, el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, defendió la decisión del futuro Presidente y afirmó que “esto no es un tema de voluntad, lo que falta es credibilidad”.

    En diálogo con radio Agricultura, Maldonado argumentó que “es muy difícil trabajar con alguien” cuando no hay credibilidad.

    “No tiene sentido trabajar cuando no sientes que te están entregando la información de forma oportuna, completa, transparente, no sabes lo que te están ocultando. Entonces, en eso también hay que ser rigurosos”, sostuvo.

    Para el demócrata, el Presidente Boric debería “disculparse” con Kast para retomar las reuniones.

    “Para aquellos que piensan que esto es una cosa de gesto, yo diría que el primer gesto lo tiene que hacer Boric, disculparse por la forma en que han manejado el tema del cable chino“, indicó.

    Maldonado remarcó que “hay un tema ético de la forma de presentar la información (…) ha habido problemas de comunicación, ha habido problemas en la forma y en la completitud de la información", sostuvo. Con ello, acusó que el Presidente Boric “se victimiza y no asume ninguna responsabilidad“.

    “En ese sentido, mejor nos dedicamos a completar nuestra propia preparación para asumir el mandato que nos dé la ciudadanía, en lugar de seguir en reuniones bilaterales, donde, lamentablemente, no tenemos la confianza necesaria y la convicción de que se nos está entregando toda la información en forma completa, en forma clara (…) que al final se transforma en un problema, más que en un aporte al cambio de mando”, indicó.

    Más sobre:DemócratasServelPartidoCarlos Maldonado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    Quiebre Boric-Kast: Sedini acusa al gobierno de “desviar la atención con discusiones pequeñas” y de actuar con “mala fe”

    Chevesich y casos de corrupción: “Han impactado gravemente la imagen, la credibilidad, la confianza en el Poder Judicial”

    “Tengo miedo de morir”: silencio y temor entre los iraníes bajo los bombardeos de EE.UU. e Israel

    Landes demanda al Estado por más de US$ 70 millones por efectos de la ley de fraccionamiento pesquero

    Lo más leído

    1.
    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    2.
    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    3.
    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    4.
    Van Klaveren informa a comisión del Senado que proyecto del cable chino fue abordado en grupo de trabajo con Presidencia

    Van Klaveren informa a comisión del Senado que proyecto del cable chino fue abordado en grupo de trabajo con Presidencia

    5.
    “La trama del cable terminó con su candidatura”: Squella refuerza su negativa a Bachelet y los otros factores que evalúan en la OPE

    “La trama del cable terminó con su candidatura”: Squella refuerza su negativa a Bachelet y los otros factores que evalúan en la OPE

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”
    Chile

    Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

    Quiebre Boric-Kast: Sedini acusa al gobierno de “desviar la atención con discusiones pequeñas” y de actuar con “mala fe”

    Secretario general de Demócratas defiende cancelación de bilaterales: “No es un tema de voluntad, lo que falta es credibilidad”

    Landes demanda al Estado por más de US$ 70 millones por efectos de la ley de fraccionamiento pesquero
    Negocios

    Landes demanda al Estado por más de US$ 70 millones por efectos de la ley de fraccionamiento pesquero

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Paqui Meneghini aborda su futuro en la U tras el fracaso en Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su futuro en la U tras el fracaso en Copa Sudamericana

    Pese a mantenerse invictos: los Diablos empatan ante Francia y quedan eliminados del Clasificatorio para el Mundial

    Nuevo DT de Torino explica la suplencia de Guillermo Maripán mientras el defensa negocia extensión de su contrato

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini
    Cultura y entretención

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani
    Mundo

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    “Tengo miedo de morir”: silencio y temor entre los iraníes bajo los bombardeos de EE.UU. e Israel

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana