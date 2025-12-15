SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Couble (FA) y triunfo de Kast: “Lo que hizo el gobierno durante la campaña estuvo lejos de ser incidente en el resultado”

    En esta línea, el secretario general del Frente Amplio señaló que "sin duda hay responsabilidad de todos quienes queríamos ganar esta elección, de todos quienes trabajamos por ella”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, abordó esta jornada en Desde La Redacción de La Tercera los resultados de la elección presidencial de ayer domingo, que dio el triunfo a José Antonio Kast, así como también las responsabilidades del sector en la votación de la ciudadanía.

    Al respecto, Couble expresó que el análisis en profundidad de la situación lo iniciaron “el día de hoy”, esto, tanto al interior del partico como en la coalición y en diálogo con los otros partidos, “porque sin duda no es unicausal”.

    “Uno no podría decir que se debe a solo A, solo B, solo C, todos estos procesos son multicausales y lo importante ahí es, con humildad, escuchar y buscar entender qué es lo que quiso decir la ciudadanía, que por qué en este caso las ideas propuestas o lo que representaba José Antonio Kast fue más llamativo y la gente le confió el futuro del gobierno, versus lo que proponíamos desde la candidatura a Jeannette Jara", señaló.

    En esta línea, y consultado sobre las responsabilidades, especialmente luego de que desde el Socialismo Democrático algunas figuras apuntaran a un desgaste del gobierno de Gabriel Boric y de su figura, Couble fue tajante en diferenciarse de esas declaraciones, apuntando a que no corresponden a dirigentes partidarios ni presidentes de partido.

    “Tengo conversación con Paulina Vodanovic, con Camilo Escalona, con Jaime Quintana, con José Toro, con los distintos dirigentes que tienen a cargo los partidos y no es esa su posición”, señaló.

    En cambio, sostuvo,están por analizar los resultados y realizar una autocrítica en unidad.

    “Dentro de los partidos que estamos en la alianza, tanto del Socialismo Democrático, como nosotros, como el Partido Comunista, estamos por proyectar una unidad, estamos por efectivamente leer estos resultados de manera profunda, de manera autocrítica, de manera humilde, viendo qué es lo que nos quiso decir la ciudadanía más que apuntar con el dedo a uno u otro”, expresó. “Porque lo que espera la gente yo creo, es que cada quien se haga responsable de lo propio y no apuntar con el dedo al lado”.

    En esta línea, el secretario general del FA reiteró a que “es un error decir que hay responsabilidad de A, B, C, D” ya que fue de todos los que estuvieron tras la campaña, descartando a su vez, responsabilidad del gobierno en la materia.

    “La candidata tiene una militancia, pero ella ganó una primaria y se convirtió en candidata del sector. Tuvo algunas dificultades al inicio, diría yo, con su partido, pero también marcó una distancia rápida y yo creo que también eso le permitió fortalecer un liderazgo y mostrar que no se dejaba pautear por lo que dijera su partido, por lo que dijera también el gobierno, y pudo marcar una distancia que creo que le permitió mostrar un liderazgo", explicó “Pero sin duda hay responsabilidad de todos quienes queríamos ganar esta elección, de todos quienes trabajamos por ella”.

    En esto, Couble apuntó a que ella marcó ciertas distancias para mostrar que no era solo continuidad.

    “Y por otra parte está lo que hizo el gobierno durante la campaña, que yo creo que estuvo lejos de ser incidente en el resultado”, indicó.

    “Yo creo que uno podrá discutir si en el margen fue bueno o no. Yo creo que estuvo bien que el Presidente, sobre todo en el tema del presupuesto, que fue un punto polémico, marcara un punto de distancia, porque es un tema de política pública (...) y por lo tanto era una preocupación genuina que sigue estando respecto a si va a ejecutar este recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses (que propone Kast), de dónde lo va a hacer, y es una preocupación de la que vamos a seguir estando vigilantes”, expresó.

    Ahora que ya se cerró la elección, añadió, “esperamos ver cuál es ese plan, de dónde va a salir, cuáles son las iniciativas legislativas, también porque ha dicho que parte de ello lo va a canalizar con iniciativas legislativas de ese ahorro, y tendremos que analizarla, porque no se ve fácil hacerlo sin recortar beneficios o prestaciones sociales”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:PolíticaFrente AmplioJosé Antonio KastAndrés Couble

    COMENTARIOS

