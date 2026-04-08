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    Sedini responde a las recriminaciones por su ausencia en el Congreso y por la falta de test de drogas del gabinete

    Sobre la postergación del ingreso del “Plan de Reconstrucción Nacional” al Congreso, la ministra sostuvo que mañana jueves habrá una reunión entre las carteras involucradas en este megarreforma, en la que se van a “ajustar algunos detalles” que pronto se darán a conocer.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde el Palacio de La Moneda, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, entregó una nueva vocería.

    Ahí abordó su ausencia a comisiones a las que fue citada en el Congreso, aseguró que el gabinete sí se hará un test de drogas y defendió la unidad del equipo ministerial de José Antonio Kast, a propósito de la postergación del ingreso del ”Plan de Reconstrucción Nacional". “Este gobierno tiene un alma”, dijo.

    Este lunes y martes, la ministra Sedini fue citada a dos comisiones de la Cámara de Diputados, pero para las dos instancias se excusó y no asistió, lo que desató recriminaciones parlamentarias.

    Frente a esto, la vocera respondió: “Hay que entender que a veces hay topes de agenda y no solo desde los ministros (...) Eso es parte normal del funcionamiento del Congreso”.

    “Ahora, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo son fundamentales. Para mí es muy importante asistir a estas comisiones y apenas me llegue la próxima citación, vamos a agendarlo para poder participar y discutir los temas relevantes en ambas comisiones”, aseguró.

    Test de drogas

    Por otro lado, la ministra también respondió a la ofensiva opositora contra el gabinete por no haberse realizado un test de drogas ahora que están en el gobierno.

    Sobre el punto, la ministra reforzó que la mayoría de los integrantes ya se habían realizado un examen previo a asumir, pero que ahora podrían repetir la prueba. Eso sí, subrayó que se requiere “modernizar la ley porque no tiene reglamento”.

    En ese sentido, incentivó al Parlamento a avanzar con el proyecto de ley de la materia que el gobierno anunció hoy y será ingresado durante las próximas semanas.

    “Podemos repetir el test, efectivamente, pero va a requerir los recursos, y para eso, desde Hacienda, se está realizando el avance para poder entregar el financiamiento a este proyecto. Lo que queremos es que ocurra y darle las señales a los chilenos de que los tests se van a hacer, se van a realizar, pero para eso necesitamos tener el reglamento y el financiamiento claro que hasta el día de hoy no se tiene”, aseguró.

    “Este gobierno tiene un alma”

    Finalmente, sobre la postergación del ingreso del “Plan de Reconstrucción Nacional” al Congreso, la ministra sostuvo que mañana jueves habrá una reunión entre las carteras involucradas en este megarreforma, en la que se van a “ajustar algunos detalles” que pronto se darán a conocer.

    En esa misma línea, requerida por los dos estilos detrás del aplazamiento de este proyecto “misceláneo” -impulsado por los ministros del Interior y Segpres, Claudio Alvarado y José García respectivamente- pese a la intención de Hacienda de ingresarlo esta semana, Sedini aseguró que “este gobierno tiene un alma”.

    “Esa alma busca sacar a Chile adelante, ese es nuestro único objetivo y dentro de eso, todos los ministros del Comité Político y los ministros sectoriales aportamos desde nuestros conocimientos, para que cada uno de los proyectos que le ofrezcamos(7:53)a Chile tenga las mejores características y los análisis técnicos que corresponden”, concluyó.

    Más sobre:Mara SediniCongresoJosé Antonio KastTest de drogas

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