Política

“Seguramente de dónde provendrán”: Boric refuerza ofensiva contra Kast con alusión a campaña de “bots” en redes

El Mandatario, eso sí, mantuvo el diseño de dichas intervenciones, sin mencionar directamente al republicano.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Presidente Gabriel Boric.

Pese a las críticas en su contra, incluso desde el comando de la abanderada oficialista Jeannette Jara, el Presidente Gabriel Boric insistió este miércoles en su ofensiva en contra del candidato republicano, José Antonio Kast.

Una vez más, como ha sido la tónica de sus intervenciones en clave electoral en contra del exdiputado, en esta jornada también lo hizo de manera indirecta, sin mencionar su nombre.

El Jefe de Estado lanzó este nuevo dardo en medio de su visita a comunas del interior de la Región de Valparaíso. En este caso, en su paso por Quillota, para inaugurar el Centro de Salud Mental Comunitaria del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca.

Mientras volvía a recordar su internación voluntaria en un hospital psiquiátrico, en su etapa de diputado, el Mandatario hizo alusión a la “campaña de bots” en redes sociales, que ha sido atribuida a adherentes del republicano.

Dicha controversia volvió a estar en el debate recientemente, luego del emplazamiento de Evelyn Matthei a Kast en el Encuentro Nacional de Empresas (Enade), a propósito de esos ataques en su contra, en los que se le achacó padecer alzheimer. “Yo estaba super molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones. Te acepto las disculpas. Te perdono. Doy vuelta la página”.

En ese contexto, Boric dijo en esta jornada: “Hay mucha gente que lleva una procesión por dentro vinculada a salud mental porque no se atreve a decir lo que le pasa porque lo van a acusar de loco, de incapaz. Miren ustedes los bots de derecha como muchas veces cuando uno habla de esto te dicen, ‘ah, está loco, no tiene capacidades para el cargo, debiera renunciar’, cuestiones de esas características”.

Y luego ironizó: “Es muy, muy común. Seguramente de dónde provendrán. Pero más allá de eso, yo lo que les digo es que es bueno hablar de esto y que estamos instalando un ecosistema que se hace cargo de enfrentar las dolencias de salud mental”.

Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastRepublicanosBots

