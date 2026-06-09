“Semana subsiguiente”: oficialismo mantiene plazo para votar megarreforma en la Comisión de Hacienda

Una maratónica sesión de más de ocho horas tuvo este lunes la Comisión de Hacienda del Senado para continuar con el debate general del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Hasta la sede del Congreso en Santiago fue a exponer el Consejo Fiscal Autónomo, además de diversos economistas, como el exministro de Hacienda Mario Marcel; Andrea Repetto, José De Gregorio, Klaus Schmidt-Hebbel, entre otros.

Al final de la primera parte de la sesión -que tuvo una pausa entre 13.30 y 15.00 horas-, el presidente de la comisión, el senador Javier Macaya (UDI), confirmó que este espacio legislativo votará la iniciativa en la semana subsiguiente.

Aunque dijo que la fecha exacta, “va a depender de las audiencias” que tengan que escuchar, agregó: “Esperamos tener la discusión general despachada durante este mes. Tenemos audiencia esta semana, la próxima, yo creo que la subsiguiente ya deberíamos estar en condiciones de votarlo.

En esa línea, mantuvo el plazo que manejan desde el gobierno para despachar la emblemática iniciativa.

Aunque inicialmente, al interior de La Moneda imperaba la postura de despachar con mayor celeridad de la megarreforma, con el correr de las semanas, Palacio se allanó a extender la conversación “más allá de junio”, según dijo en su oportunidad el biministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob).

En paralelo a los plazos, este lunes la megarreforma enfrentó, nuevamente, los dardos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

El Consejo reiteró que un riesgo transversal de la iniciativa es el descalce entre costos y beneficios fiscales. “Los costos fiscales (o menores ingresos) directos de las medidas se materializan con mayor certeza desde el primer año de vigencia. En contraste, los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento se incorporan de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre respecto del momento de materialización de los efectos, y de la velocidad y magnitud de transmisión hacia PIB y recaudación. En consecuencia, este descalce podría resultar en un valor presente del proyecto de ley distinto y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, alertó el CFA.

De esta forma, señaló: “De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del Informe financiero presionando aún más el contexto de estrechez fiscal”.

Ausencia de Quiroz

Si en las sesiones anteriores el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se enfrascó en duros rounds con representantes de la oposición, esta sesión los legisladores de centroizquierda e izquierda criticaron al jefe de la billetera fiscal por no asistir.

De hecho, la primera intervención de la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, fue para hacer el punto.

“Quiero preguntar por qué el Ejecutivo no está presente”, partió diciendo Vodanovic.

En ese momento, la senadora fue interrumpida por el presidente de la comisión, quien le respondió: “Está el Ejecutivo presente por intermedio de la Dipres, que es justamente la entidad que se encarga de la revisión del tema fiscal en el gobierno”.

Sin embargo, la explicación no fue suficiente para que Vodanovic aplacara su arremetida.

“La pregunta directa es al ministro Quiroz: ,¿va a escuchar lo que se va a exponer en estas audiencias? Porque funcionarios, yo con todo respeto, yo también fui funcionaria, pero no tienen un margen político y aquí nosotros estamos para hablar con la autoridad política".

A su turno, el senador Diego Ibáñez (FA) consultó, insistentemente, si Quiroz estaba citado formalmente.

“Es importante que, si es que queremos que la Comisión de Hacienda se transforme en un espacio de diálogo político con el gobierno, estén citados formalmente el ministro Quiroz”, comentó el senador.

La senadora Daniella Cicardini (PS), por su parte, afirmó que “el ministro Quiroz no está en la comisión porque no le conviene, porque el informe del Consejo Fiscal Autónomo dice lo que no quiere escuchar el gobierno, que es una reforma tributaria que está mal diseñada”.

KARIN POZO

Oposición junta a sus alcaldes

En medio de su apuesta por lanzarse contra la reforma del gobierno, la oposición organizó este lunes un masivo encuentro con alcaldes y concejales del sector en el Senado de Santiago.

Hasta ese lugar llegaron figuras como Tomás Vodanovic, de Maipú; Claudio Castro, de Renca; Karina Delfino, de Quinta Normal; Matías Toledo, de Puente Alto; Fares Jadue, de Recoleta; Claudia Pizarro, de La Pintana, entre otros. Esto, además de jefes de partido de la oposición, secretarios generales y senadores como Claudia Pascual y Yasna Provoste, organizadoras de la cita.

En la práctica, la idea era por un lado escuchar las propuestas de los alcaldes ante el megaproyecto económico de Kast. Por otro lado, estaba sobre la mesa la intención de dar una señal política de que las autoridades locales están en contra de la iniciativa.

Tras el encuentro se produjo otra cita, más reservada y también en el Congreso de Santiago. Allí se quedaron las directivas de partidos de la oposición, para seguir proyectando los pasos del sector ante la megarreforma. Por ejemplo, se ratificó la cita que tendrán el próximo jueves los secretarios generales con abogados del sector, para analizar si acudir o no al Tribunal Constitucional, ofensiva que se proyecta que se concrete cuando termine la tramitación.

En la reunión de partidos también participó el economista Luis Eduardo Escobar y representantes de centros de estudio. El experto PPD es una de las cabezas de serie en la elaboración de la nueva contrapropuesta económica que prepara la oposición para el ministro Quiroz. Él les entregó a los presentes un documento de tres páginas con los temas donde puede haber mayor disenso dentro del sector.

La idea es que, a raíz del texto, cada partido se tome la semana para analizar las propuestas y demandas propias que puedan tener respecto a esos posibles puntos de disenso. Así, con conclusiones en mano, durante la próxima cita, proyectan intentar consensuar las medidas de cada colectividad.