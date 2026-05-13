Senador Gahona: “El partido más leal a Kast ha sido la UDI, porque nosotros entendemos la responsabilidad de gobernar”

Las semanas marcadas por las diferencias al interior del Partido Republicano, en torno al rol de Alejandro Irarrázaval en el Segundo Piso de La Moneda, han logrado que el senador Sergio Gahona llegue a una conclusión. Su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI), es el más leal del oficialismo, por sobre la colectividad que José Antonio Kast fundó y lideró.

En esta entrevista, el parlamentario por Coquimbo hace un balance de los primeros dos meses de la era Kast, llama al oficialismo a entender la responsabilidad de gobernar y enfatiza que las críticas de Evelyn Matthei al plan de reconstrucción de La Moneda no lo representan a él ni a la UDI. Partido que, cree, está “más vivo que nunca”.

De forma inédita, el senador Arturo Squella cuestionó el rol de Irarrázaval, quien también es militante republicano. ¿Cómo se lo explica?

Tengo la mejor impresión del Partido Republicano. Sin embargo, es un partido joven, todavía en proceso de ajuste y entendimiento. Por primera vez tienen la experiencia de gobernar y es natural que surjan diferencias, aunque uno esperaría que esas diferencias se ventilaran en privado. Pero es una situación puntual que yo creo que van a superar.

¿Cuánto perjudica al gobierno?

Las fricciones al interior del Partido Republicano de una u otra manera pueden repercutir en el gobierno. Sin embargo, la presidencia de Kast es sólida y avanza a paso firme. Sin perjuicio de que esto pueda afectar, van a poder enfrentarlo.

RN también ha cuestionado al gobierno, por distintas razones. ¿Qué rol juega la UDI en esta administración?

La UDI es un partido leal, pero no incondicional. Cualquier cuestionamiento que tengamos será puertas adentro. Vamos a estar firmes con Kast y sus políticas públicas. Y cuando veamos que hay algún tema que corregir, lo haremos ver en los canales y formas que correspondan. La UDI no da recados por la prensa.

¿No todos en el oficialismo comprenden la responsabilidad de ser gobierno?

Hay que entender la responsabilidad de lo que significa gobernar, que es estar en las buenas y en las malas. No me parece que diferenciarse al interior de la coalición enfrentándose al gobierno sea correcto. Se puede discutir y disentir, pero para eso los canales de comunicación están expeditos con los ministerios, el Segundo Piso y el propio Presidente.

12 MAYO 2026 SENADOR SERGIO GAHONA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿Es de la idea de que la UDI es el partido más leal al gobierno?

Absolutamente. Hasta este minuto, el partido más leal al gobierno del Presidente Kast ha sido la UDI, sin duda alguna. Por nuestra conducta y comportamiento: porque nosotros entendemos la responsabilidad de gobernar. Si queremos estar criticando y cuestionando por la prensa las decisiones del gobierno, mejor no seamos partido de gobierno. La UDI está en el gobierno y va a colaborar para que le vaya bien.

¿En qué se nota la lealtad de la UDI?

Hemos cerrado filas con el proyecto de reconstrucción, con los ministros cuando han tenido que enfrentar dificultades, con el Presidente. La UDI va a estar siempre del lado del gobierno y eso se demuestra con las votaciones en el Congreso. Si tenemos alguna corrección, la haremos en la discusión parlamentaria, en acuerdo con el gobierno. Eso la UDI lo demostró en los gobiernos del presidente Piñera, en que terminó siendo el partido eje.

Dice que la UDI ha sido el partido más leal. ¿Cómo se explica, entonces, la actitud de Evelyn Matthei? Fue muy crítica de la megarreforma.

Sus palabras uno las puede respetar, y se puede disentir de cómo ha actuado el gobierno, pero los calificativos usados no son los más adecuados. Uno esperaría que esto se abordara como lo hace el partido y sus parlamentarios: a puerta cerrada. Lo expresado por ella no me representa como senador UDI, tampoco al partido.

¿Le hicieron llegar ese mensaje?

Varios de nuestros líderes dieron su opinión. A buen entendedor, pocas palabras.

Destaca el rol de la UDI. ¿Está vigente su proyecto político?

Sí, más que nunca. El partido está vivo, tiene sentido popular, está conectado con sus bases. Esperamos que siga así.

¿Se superaron las heridas de campaña que dejaron los republicanos? Ellos los trataron de “derecha cobarde” por cuatro años.

La “derechita cobarde” de la que algunos hablaban hoy es la derecha que sostiene el gobierno. La mejor manera de cerrar esas heridas es trabajar en conjunto.

12 MAYO 2026 SENADOR SERGIO GAHONA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿Cuánto se juega el gobierno en el éxito de la megarreforma?

El éxito se juega en muchas cosas. La reforma es uno de los ámbitos, pero el gobierno es seguridad, derechos sociales, el manejo responsable de las finanzas públicas, enfrentar las listas de espera. La megarreforma es importante, pero no nos estamos jugando un plebiscito constitucional como lo hizo Boric.

¿Cómo ha visto el comportamiento de la oposición en torno a la megarreforma?

Varios actores de la oposición son muy serios. Pero algunos en la forma han cometido un error descomunal. Esto de decir que van a presentar 2.500 indicaciones para entorpecer es una mezquindad, un comportamiento infantil.

¿Se ha desdibujado la idea de las dos oposiciones? Al menos en la Cámara, el PPD y el PS no se diferencian del FA y el PC.

Para situaciones puntuales, actúan unidos. Pero claramente hay dos oposiciones. En el Socialismo Democrático hay cierto pragmatismo y disposición al diálogo. Eso se valora. El FA-PC es oposición por oponerse, porque no les gusta que la derecha gobierne. Sin perjuicio de ello, hay que estar siempre abiertos al diálogo con todos. No hay que descartar el diálogo con el FA ni con el PC. Este gobierno tiene que dialogar.

Pero los diputados UDI se quejaron cuando el gobierno agendó reuniones con el FA y el PC.

Son situaciones puntuales. Pero, aunque la oposición cierre las puertas varias veces, hay que intentar ese diálogo varias veces. Y cuando no haya diálogo, hay que establecer la que es la correlación de fuerzas políticas y resolver democráticamente estas cosas.

¿Cuál es su balance de los primeros dos meses de Kast?

Tuvimos algunas dificultades, como el alza del precio del combustible. A muchos nos habría gustado una manera distinta de enfrentarlo. El oficio donde se confundió la palabra “reformular” con “descontinuar” fue un error. Pero, en el balance, me quedo con lo que se está haciendo en seguridad, cómo se demuestra la diferencia entre este gobierno y el anterior.