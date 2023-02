Senador Insulza (PS) tras críticas de Daniel Jadue por ofrecimiento a expatriados nicaragüenses: “Que no sea ridículo el alcalde”

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, respondió a las críticas que hizo el alcalde Daniel Jadue (PC) por el ofrecimiento que hizo el gobierno de conceder nacionalidad y residencia a los expatriados del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, tildando al jefe comunal de “ridículo”.

Durante la jornada del martes, desde la Cancillería y el Ministerio del Interior -por instrucción del Presidente Gabriel Boric- dispusieron de ayuda para más de 300 personas disidentes del gobierno de Ortega, por lo que se hizo el ofrecimiento desde Chile. A raíz de ello, el militante comunista y alcalde de Recoleta, recomendó al gobierno “preocuparse” por los asuntos internos del país y no involucrarse en los asuntos internos de otros países.

Este miércoles, también respondió la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien manifestó que Jadue “tiene una visión muy distinta de lo que es el compromiso con los DD.HH. de un país”.

En conversación con Radio Duna, el senador Insulza, respondió esta tarde al alcalde PC, asegurando que “me parece gracioso porque en realidad, yo parto de la base que el Presidente Boric hace muchas cosas en distintas áreas. Un día se preocupa de los incendios, otro día se ocupa de las materias tributarias, otro día de la inflación, otro día de la delincuencia, y además, de las relaciones internacionales”.

“Que no sea ridículo el alcalde Jadue, si no se trata de que uno no pueda caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Realmente, me parece que no viene al caso”, afirmó el senador Insulza.

“Entiendo que hay otros países que lo están haciendo también, porque esto ya es contagioso. La verdad es que yo me alegro mucho, la verdad es que me alegro y considero que es una gran cosa que el Presidente Boric haya sido de los primeros en hacerlo y de pronto en los diarios del mundo, que haya salido que solo España y Chile estaban ofreciendo residencia”, afirmó el otrora ministro Secretario General de la Presidencia.

“El derecho a la nacionalidad es un derecho humano, artículo 15 de la Carta de Derechos Humanos”, reiteró por la situación que enfrentan los disidentes de Nicaragua.

“Lo que ha hecho el gobierno de Ortega es una cosa muy brutal. Tuvo gente presa por el solo hecho de postular a la presidencia (...) y después de denunciar esto, que lo hizo el gobierno de Estados Unidos, salen de la cárcel, les quitan su nacionalidad, le quitan sus bienes y al mismo tiempo les impiden a sus familiares reunirse con ellos”, detalló sobre lo que viven los opositores al gobierno nicaragüense.