Jadue (PC) tras ofrecimiento de residencia y nacionalidad a nicaragüenses expatriados: “Le recomendaría al gobierno que se preocupe de las problemáticas del país”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), aseguró que el gobierno del Presidente Gabriel Boric debe preocuparse de las problemáticas internas del país, luego de que el Mandatario ofreciera residencia y nacionalidad a los disidentes expatriados del régimen de Daniel Ortega.

Durante este martes, desde el gobierno señalaron que -por instrucción del Presidente Boric- la Cancillería y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ofrecerán protección a más de 300 opositores al gobierno nicaragüense. “Ante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de trescientas personas nicaragüenses, identificadas como opositoras políticas, el gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan (...)”, se informó a través de un comunicado.

A raíz de ello, el alcalde Jadue, en conversación con Radio Futuro, recordó que fue esta misma administración la que aseguró que era “inadecuado” opinar sobre situaciones de otros países. “El Gobierno de Chile dijo que era inadecuado que representantes de otros países tengan palabras y opiniones sobre problemas externos. Yo le recomendaría al gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país”, manifestó el jefe comunal.

La declaración del alcalde se da en momentos en que el Partido Comunista prepara un pronunciamiento sobre el gobierno de Ortega y luego de que el jefe de Estado acusara a su par nicaragüense de “dictador” tras quitar la nacionalidad a un grupo de opositores.

Requerido sobre qué le parecía el anuncio realizado desde el Ejecutivo para ayudar a disidentes de Ortega, Jadue aseguró que sobre política externa prefería no pronunciarse. “Prefiero no manifestarme con lo que ocurre en otros países y aquí en Chile hay bastante de qué preocuparnos. A mí me llama la atención de que me pregunten por eso y no sobre las violaciones de Derechos Humanos en Cisjordania por israelíes. Prefiero preocuparme por los problemas de Chile”, afirmó, al tiempo que ejemplificó con la postura del gobierno por la declaración que firmó el Presidente argentino Alberto Fernández, en apoyo a Marco Enríquez-Ominami y que criticaba al Poder Judicial chileno.

Respecto al Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el excandidato presidencial del PC aseguró no “juzgar” sus acciones y recalcó que “lo que sé es que fue electo en elecciones”. Y criticó que “en Perú no hay pronunciamiento sobre lo ocurrido y no hubo elecciones”.