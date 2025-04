Senador Insulza se distancia de dichos de timonel PS y refuerza: “Mi candidata es Carolina Tohá (PPD)”

El senador José Miguel Insulza (PS), se desmarcó de la postura de su par en la Cámara Alta y presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, luego que la mañana de este miércoles insistiera que su candidata presidencial es Carolina Tohá (PPD).

Las declaraciones del parlamentario socialista se dan luego que esta misma mañana la timonel PS reforzó que la candidatura de la exministra del Interior es propia del PPD y no representa al Socialismo Democrático en su totalidad. Incluso, dejó abierta la posibilidad de que ella misma pueda ser la abanderada socialista, una definición que probablemente se zanje el próximo 12 de abril.

Es que para Vodanovic la idea que resulta más atractiva políticamente es la de una primaria amplia del sector. “A mí me parece que es bien atractiva una primaria donde haya la mayor cantidad de candidatos y candidatas, donde cada uno pueda poner sus puntos, y donde finalmente nos pongamos todos detrás de la candidatura ganadora”.

Pese a esto, Insulza reforzó la postura que ya había declarado previo a que la expresidenta Michelle Bachelet descartara una tercera aventura a La Moneda.

“Mi candidata es Carolina Tohá, eso lo he dicho varias veces. Yo creo que el Partido Socialista no deja de respetar su principio y su política si elige una persona con una tradición socialista además como es Carolina Tohá, aunque sea militante del PPD”, expresó en conversación con EmolTV.

-¿Por qué al PS le ha costado tanto cuadrarse detrás de la figura de Carolina Tohá?

Ante esta pregunta, el senador respondió: “Yo creo que no es tanto francamente, para ser justo yo no creo que haya habido grandes críticas a su acción como ha habido en muchas partes. No es porque haya sido ministra del Interior, no es por las leyes de seguridad, que a alguna gente de la izquierda no le gustan, por ejemplo a (Daniel) Jadue (PC)”.