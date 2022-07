Senador Latorre sostiene que Boric “no está haciendo campaña por el Apruebo”, pero admite que “nadie puede negar” su opción

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, se refirió a las acusaciones de la oposición que vinculan al gobierno con la opción Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre y al presidente Boric de intervencionismo.

Al respecto, el senador oficialista señaló en Mesa Central que las cuestionadas visitas del Mandatario a distintas comunidades “es el contacto para escuchar en terreno las necesidades de la gente, el foco de esas visitas no es el plebiscito”.

“Obviamente la gente llega con sus constituciones que han ido adquiriendo, y le pide que firme y son gestos de cariño, pero el Presidente no está haciendo campaña por el Apruebo. Ahora, insisto, nadie puede dudar que el Presidente va a votar Apruebo”, aseguró, agregando que con la campaña informativa “él está siendo jefe de gobierno”.

En esa línea, subrayó que “el gobierno tiene el deber de informar, los partidos y las organizaciones sociales tenemos el deber de hacer campaña por el Apruebo”.

“El Presidente ha sido muy claro en decir que acá hay un rayado de cancha en Contraloría que implica no gastar recursos públicos por el Apruebo, eso sería corrupción (...), no hacer campaña por el Apruebo en horario laboral, esto para los funcionarios públicos; pero nadie puede restringir en democracia y frente a un plebiscito que es histórico, con voto obligatorio, que expresemos nuestras opiniones políticas y no dejamos de ser ciudadanos”, apuntó el presidente de RD.

“Dejémonos de estas acusaciones cruzadas en el oficialismo”

Asimismo, al ser consultado por la polémica luego de que algunos parlamentarios de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático votaran en contra del veto presidencial al proyecto de infraestructura crítica -que fue rechazado tras la votación-, lo que llevó a que parlamentarios del Partido Socialista (PS) acusaron que era “darle la espalda al Presidente”. Latorre señaló que “yo diría dejémonos de estas acusaciones cruzadas en el oficialismo, que creo que no contribuye mucho, a ver quién es más leal o quién es menos leal”.

“El PS quedó muy bien ubicado en el gobierno, tiene muy buenos representantes en todos sus cuadros en el gobierno a nivel central. Son un fuerza importante de gobierno y uno esperaría en esto mayor colaboración y las críticas hacerlas hacia dentro más que por la prensa”, agregó en Mesa Central.