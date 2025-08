Senadora Núñez (RN) refuta a Celis por dichos a favor de Kast: “Tenemos una candidata que es Evelyn Matthei”

La senadora Paulina Núñez (RN) salió a refutar las declaraciones entregadas este viernes por el diputado de su colectividad, Andrés Celis, quien deslizó la opción de una candidatura única de la derecha encabezada por José Antonio Kast (republicanos), en desmedro de Evelyn Matthei (Chile Vamos).

Esto, luego que diálogo con radio Universo, el parlamentario de Renovación Nacional apuntó: “Yo soy de los que en política hay que ser realistas, y si una lista única parlamentaria significa tener a un candidato único, yo soy de los que me sumo a esa posición (...) significa ser realista en política y si el candidato Kast está mejor aspectado que la candidata Matthei, yo creo que al menos él debiera ser el candidato del sector”.

Celis, además, afirmó que al menos la mitad de los integrantes de la bancada de diputados de RN preferiría no competir contra Kast. Y ante la pregunta de si ese porcentaje está por bajar la candidatura de Matthei, respondió: “Que haya candidato único”.

Núñez, si bien reconoció que ha habido errores en la campaña de Matthei, planteó que ella es de la idea de “empujar el carro, entender que estamos a tiempo, entender además que si todos empujamos el carro y todos somos voceros, obviamente que la cosa andaría mejor”.

“Obviamente, cuando los errores han sido de público conocimiento, por supuesto que uno primero los reconoce y luego los corrige, y luego tratas de llevar el foco a donde corresponde, que en cualquier campaña política es transmitiendo propuestas, transmitiendo contenidos”, dijo en diálogo con Emol TV.

Y luego agregó sobre la posición de Celis: “Es una opinión de él, yo la respeto, evidentemente no la comparto, y no es lo que va a pasar, nosotros tenemos una candidata, es Evelyn Matthei, vamos a llegar con nuestra candidata obviamente a enfrentar esta primera vuelta , y es más, yo no soy de las que abandono el barco o me pongo a criticarlo cuando se cometen errores, o cuando la encuesta de la semana no anduvo bien”.

“Yo creo que queda mucho todavía, yo entiendo a los diputados, pero también me duele esa actitud, pero lo entiendo, porque ellos van a sus elecciones”, deslizó.

La congresista ejemplificó su argumentación con el caso del diputado RN Miguel Mellado, señalando que “él pretende ir eventualmente al Senado, pero al parecer hay otros que están mejor evaluados, no quiere ir de nuevo de diputado, que es eventualmente lo que le están pidiendo”.

“Creo que hoy día ellos también están a la espera de que, por ejemplo, los confirmen para sus reelecciones o eventualmente a propósito de Mellado le digan si va o no de candidato a senador. Entonces claro, esto es como que aprieto un poquito para ver si me da, pero esa es la pelea chica en la que a veces está la política, y no es lo que esperan los chilenos”, zanjó.

En esta misma jornada, el diputado Mellado se manifestó al respecto: “Cada diputado es libre de dar su opinión sobre cómo ve la contingencia o la campaña. Pero también, con la misma fuerza, le quiero decir que quedan tres meses y medio de campaña donde se van a ver las propuestas a través de debates televisivos y que van a llegar a la ciudadanía. Y en estos tres meses y medio le aseguro que toda la experiencia, tanto en el sector privado, como de diputada, de senadora, de ministra, de alcaldesa, de la candidata Evelyn Matthei, va a salir lo mejor de ella”.