Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”

La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, criticó la decisión de la Cámara de Diputados de solo realizar el trabajo legislativo lunes y martes de esta semana, siendo este miércoles 5 de noviembre un día libre para los parlamentarios.

El acuerdo se tomó el pasado jueves 30 de octubre, esto para evitar un nuevo bochorno, en la reunión de comités de este lunes las bancadas de diputados acordaron que el trabajo legislativo será únicamente los dos primeros días de la semana. Y para este miércoles quedaron suspendidas las sesiones de todas las comisiones, además del trabajo en sala.

Ante ello, la senadora Provoste compartió una declaración señalando que “el 5 de noviembre son cerca de las 18 horas y estamos aquí porque esta es la tarea por la cual nos ha elegido la ciudadanía haciendo nuestra tarea legislativa".

“ Realmente no compartimos la decisión de las y los diputados de darse un día libre , dejar de legislar iniciativas tan importantes como el mejoramiento de la ley de Ricarte Soto en donde muchas familias esperan que esto se legisle con prontitud”, apuntó la parlamentaria que enfrenta una dura competencia de diputadas que aspiran a un escaño en la Cámara Alta, especialmente de Daniella Cicardini (PS), con quien es compañera de lista.

Por la Región de Atacama, se eligen dos senadores, por lo tanto, históricamente los cupos se han repartido equitativamente entre derecha y centroizquierda.

Al Senado también postula la diputada Sofía Cid (republicana).