Senadores aún no cierran pacto de comisiones, pero acuerdan hacer una excepción por proyecto de combustibles

Hasta este martes en la mañana se prolongarán las negociaciones entre distintas bancadas del Senado con el fin de cerrar un pacto administrativo.

Si bien una parte del acuerdo ya se materializó con la elección de Paulina Núñez (RN) como presidenta de la Cámara Alta, aún falta por resolver la composición de las comisiones legislativas, que incluso son más trascendentes para el manejo legislativo, ya sea para acelerar o bloquear proyectos.

El problema es que mientras no se resuelvan las comisiones, ningún proyecto de ley nuevo puede ser tramitado, ya que necesariamente deben ser vistos primero por estas instancias legislativas.

Ello generaba especial preocupación en La Moneda que pretende despachar esta semana una modificación legal para atenuar el alza de los combustibles, especialmente de la parafina, que ingresará este martes por la Cámara de Diputados.

Para evitar que ello afecte una medida gubernamental en ayuda de sectores sociales más vulnerables, los jefes de bancadas resolvieron hacer una excepción y permitir que se constituya la Comisión de Hacienda aun cuando no haya pleno acuerdo en las otras instancias. Además se acordó que, al menos por el primer año, esta estratégica comisión (a cargo de analizar todo cambio tributario o iniciativa que tenga impacto fiscal) será presidida por el senador Javier Macaya (UDI).

La fórmula, agregan las mismas versiones, contempla que los cinco partidos con mayor cantidad de senadores propongan un nombre para integrar este espacio legislativo.

Adicionalmente, los mismos senadores miembros de esta comisión, sesionarán este martes en una suerte de comisión ad hoc para recibir el Informe de Política Monetaria (IpoM) del Banco Central.

Nudo en la oposición

Hasta el piso 3 del Senado, en el edificio del ex Congreso de Santiago, llegaron los negociadores de las bancadas de oposición con el objetivo de continuar las tratativas por el esquema de comisiones legislativas.

La cita, pactada para las 15.00, comenzó pocos minutos después de ese horario. En la sala 3 del Senado se reunieron Juan Luis Castro (PS), Loreto Carvajal (PPD), Yasna Provoste (DC), Claudia Pascual (PC) y Beatriz Sánchez (FA).

Sin embargo, la reunión duró alrededor de 40 minutos y la única novedad fue la propuesta que hizo Provoste -representante del comité que agrupa a la DC, FA, PC, FRVS e independientes- al bloque de centroizquierda: PS, PPD y PL.

En lo medular, lo que le interesa al comité de la senadora por Atacama es presidir la comisión de Hacienda cuando sea el turno de la oposición, pues el primer año le corresponde a la UDI.

Desde la centroizquierda, sin embargo, replican que la DC y sus socios de comité tienen pretensiones desmedidas.

Además de Hacienda, dicen en la oposición, otros nudos son la cantidad de cupos que tiene cada partido en algunas comisiones sectoriales, como Vivienda.

Por contrapartida, la única claridad que existe en este sector es que la presidencia de la Comisión de Constitución quedaría durante el primer año en manos de Pedro Araya (PPD).

Conscientes de ello, los senadores hicieron una pausa de algunas horas para retomar las conversaciones este lunes, a eso de las 21.30. La modalidad de esta cita será telemática.

El apuro que existe en las bancadas para cerrar el mapa de comisiones es llegar a este martes, antes de las 16.00 -cuando se inicia la sesión de sala- con la propuesta lista y entregarla a la mesa de la corporación, liderada por la senadora Núñez (RN).

Con ese timing, en la oposición confiesan que llegarán con su propio esquema casi al inicio de la sesión del pleno.

¿Y el oficialismo?

A falta de las firmas que sellen de manera formal el acuerdo, en las bancadas de la derecha al menos ya se resolvió el principal nudo que era la Comisión de Hacienda, que será presidida por el senador Macaya (UDI).

Otros acuerdos a los que ya han llegado las bancadas que sustentan al gobierno de José Antonio Kast es que la titularidad de la Comisión de Seguridad quedará justamente en manos de la colectividad fundada por el mandatario: el Partido Republicano.

De mantenerse ese consenso, republicanos quedará presidiendo este espacio legislativo en ambas ramas del Congreso, luego de la reelección que logró la semana pasada el diputado Cristián Araya.

Al tener la presidencia, podrán controlar los ritmos legislativos y priorizar ciertos proyectos de seguridad ciudadana.

La Comisión de Educación será presidida nuevamente por el senador Gustavo Sanhueza (UDI), por su parte Trabajo quedará en manos del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

En la derecha, según transmiten en el sector, tendrán una reunión a las 12.00 en el Congreso de Valparaíso con el objetivo de cerrar definitivamente la propuesta que entregarán a la mesa directiva.