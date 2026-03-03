SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Señalamos desde el primer momento que no quedaría en la impunidad”: Boric valora fallo por crimen de carabineros en Cañete

    El Tribunal Oral de Cañete condenó a los hermanos Antihuen Santi como autores materiales del triple homicidio de los uniformados, perpetrado en abril de 2024 en la Región del Biobío.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El Presidente Boric viajó a Cañete tras el crimen en 2024.

    El Presidente Gabriel Boric valoró esta tarde el fallo judicial que condenó a los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi, como autores materiales del triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna, perpetrado en 2024 en Cañete, en la Región del Biobío.

    Esta jornada, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete emitió veredicto condenatorio por el crimen fue perpetrado entre las últimas horas del 26 y la madrugada del 27 de abril de 2024, en coincidencia con el aniversario de Carabineros.

    Los hermanos Antihuen fueron condenados en calidad de autores de tres delitos consumados de homicidio calificado de carabineros en el ejercicio de sus funciones, robo con violencia, incendio y tenencia de armas de fuego, mientras que Nicolás Rivas Paillao, como autor colaborador de uno de los delitos de homicidio calificado de carabinero y robo con violencia.

    Al respecto, el Mandatario relevó en su cuenta de X que “hoy la justicia emitió su veredicto en el caso del brutal homicidio de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal que en 2024 enlutó a todo Chile. A sus familias, seres queridos y compañeros de institución, un abrazo fraterno, mi solidaridad y cariño”.

    “Tal como señalamos desde el primer momento, este crimen no quedaría en la impunidad”, afirmó el jefe de Estado, tras lo cual valoró el trabajo realizado por la justicia y la institución policial para esclarecer el caso.

    Más sobre:GobiernoBoriccarabinerosCañetefalloAntihuen

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Llaman a evacuar sector de Puente Alto por incendio en planta industrial de CMPC

    Respaldo mayoritario en la derecha y ofensiva oficialista: las reacciones al quiebre entre Boric y Kast

    PDI y Carabineros enfatizan necesidad de fortalecer alianza ante desafíos del crimen organizado en 2026

    Reforma política en suspenso: avance logrado por ministra Lobos enfrenta nuevo torpedeo socialista

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Dólar supera los $900 en Chile, pero bolsas globales moderan sus caídas en jornada de vértigo por conflicto bélico

    Lo más leído

    1.
    “¡No somos ni fuimos parte de este mal gobierno!”: DC entra en guerra civil tras ser invitada al cónclave de Boric

    “¡No somos ni fuimos parte de este mal gobierno!”: DC entra en guerra civil tras ser invitada al cónclave de Boric

    2.
    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    3.
    Boric y Kast puertas adentro: los 25 minutos del inédito quiebre en el traspaso de mando

    Boric y Kast puertas adentro: los 25 minutos del inédito quiebre en el traspaso de mando

    4.
    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    5.
    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Llaman a evacuar sector de Puente Alto por incendio en planta industrial de CMPC
    Chile

    Llaman a evacuar sector de Puente Alto por incendio en planta industrial de CMPC

    Respaldo mayoritario en la derecha y ofensiva oficialista: las reacciones al quiebre entre Boric y Kast

    PDI y Carabineros enfatizan necesidad de fortalecer alianza ante desafíos del crimen organizado en 2026

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta
    Negocios

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Dólar supera los $900 en Chile, pero bolsas globales moderan sus caídas en jornada de vértigo por conflicto bélico

    Conflicto en Medio Oriente: mercado modera expectativas de que el BC baje la tasa este mes por alzas del dólar y del petróleo

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad
    Tendencias

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En vivo: Cobresal y Audax Italiano definen al primer clasificado chileno a la fase de grupos de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: Cobresal y Audax Italiano definen al primer clasificado chileno a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

    La goleada de Barcelona no hace el milagro y Atlético de Madrid avanza a su vigésima final en la Copa del Rey

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    Trump dice que ejército iraní está prácticamente “noqueado” e Israel amplía sus posiciones terrestres en el Líbano
    Mundo

    Trump dice que ejército iraní está prácticamente “noqueado” e Israel amplía sus posiciones terrestres en el Líbano

    EE.UU. confirma incendio en perímetro de consulado en Dubai tras impacto de un dron

    Francia moviliza cazas en el Golfo y medios navales en el Mediterráneo ante la escalada regional

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”