“Señalamos desde el primer momento que no quedaría en la impunidad”: Boric valora fallo por crimen de carabineros en Cañete

El Presidente Gabriel Boric valoró esta tarde el fallo judicial que condenó a los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi, como autores materiales del triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna, perpetrado en 2024 en Cañete, en la Región del Biobío.

Esta jornada, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete emitió veredicto condenatorio por el crimen fue perpetrado entre las últimas horas del 26 y la madrugada del 27 de abril de 2024, en coincidencia con el aniversario de Carabineros.

Los hermanos Antihuen fueron condenados en calidad de autores de tres delitos consumados de homicidio calificado de carabineros en el ejercicio de sus funciones, robo con violencia, incendio y tenencia de armas de fuego, mientras que Nicolás Rivas Paillao, como autor colaborador de uno de los delitos de homicidio calificado de carabinero y robo con violencia.

Al respecto, el Mandatario relevó en su cuenta de X que “hoy la justicia emitió su veredicto en el caso del brutal homicidio de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal que en 2024 enlutó a todo Chile. A sus familias, seres queridos y compañeros de institución, un abrazo fraterno, mi solidaridad y cariño”.

“Tal como señalamos desde el primer momento, este crimen no quedaría en la impunidad”, afirmó el jefe de Estado, tras lo cual valoró el trabajo realizado por la justicia y la institución policial para esclarecer el caso.