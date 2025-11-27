BLACK SALE $990
    Política

    “Si le pido una reunión a Bachelet (…) ¿también la van a sancionar?“: Kast en picada contra la DC por medidas contra Frei

    El candidato del Partido Republicano aseguró que está disponible para reunirse con "cualquier expresidente de la República".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Continúan las repercusiones tras la reunión que mantuvo el candidato presidencial del Partido Republicano y de la oposición, José Antonio Kast con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a solo días de la segunda vuelta.

    La cita fue considerada como gesto político hacia el republicano y no solo generó molestia en el partido donde históricamente ha militado el exmandatario, la Democracia Cristiana (DC) -que apoya a la candidata oficialista Jeannette Jara-, sino que, además, la colectividad envió los antecedentes a su Tribunal Supremo, desde donde decidieron suspender su militancia.

    Tras participar en el foro social organizado por el Hogar de Cristo y transmitido por radio Cooperativa, el candidato Kast manifestó su molestia con la medida adoptada por la DC en contra del expresidente, incluso se cuestionó si es que el Partido Socialista tomaría la misma sanción en contra de la expresidenta Michelle Bachelet, si es que ambos concretaran un encuentro.

    “¿Qué pasa si yo le pido una reunión a Michelle Bachelet para hablar del futuro, para hablar de algo que no fue capaz de hablar con nosotros el Presidente Boric? ¿También la van a sancionar por reunirse conmigo?“, se cuestionó.

    En ese sentido, señaló que Frei “no emitió un pronunciamiento respecto a cómo iba a votar, el Presidente Frei tuvo la generosidad, la amabilidad de compartir su experiencia con uno de los dos candidatos presidenciales”, sostuvo.

    Con ello, criticó que “un partido político”, en este caso la DC, lo sancionara “por una reunión, ni siquiera un apoyo”.

    Respecto a la exmandataria, el republicano remarcó que no se ha reunido con ella, pero señaló que está “muy bien dispuesto a que si ella quiere juntarse conmigo (…) yo estoy muy abierto a juntarme con cualquier expresidente de la República que pueda hacer un aporte a lo que podría eventualmente ser mi gobierno", sostuvo.

    Eso sí, recalcó que le “interesaba más conocer la experiencia del Presidente Frei recorriendo el mundo, presentando a Chile, dando las conferencias en Madrid, en Osaka, en distintos lugares, porque yo veo una proyección de Chile en ese estilo de gobernanza”.

    A diferencia de Bachelet, de quien tiene una visión distinta. “Es distinto a lo que yo veo en la expresidenta Bachelet, que recorre el mundo buscando apoyos para una proyección administrativa política internacional”, sostuvo.

