Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC

Al término del cónclave del Socialismo Democrático con la Democracia Cristiana -que excluyó al PC y al FA- los partidos allí reunidos reafirmaron una de las tesis que circularon en ese sector a raíz del quiebre oficialista: la oposición se dividirá en más un bloque durante el siguiente gobierno.

Mediante una declaración pública, el Partido Socialista junto al Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana, destacaron la reunión: “Valoramos profundamente el encuentro que hemos sostenido, un espacio de diálogo fraterno, reflexión política y compromiso con los desafíos que enfrenta nuestro país. Este intercambio reafirma nuestra convicción de que la democracia se fortalece con más participación, más debate de ideas y más unidad en la diversidad".

“Creemos indispensable avanzar con responsabilidad, sentido de urgencia y vocación transformadora, poniendo en el centro la justicia social, la igualdad, la seguridad de las personas y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Reafirmamos nuestro compromiso con un proyecto de cambios profundos y viables, construidos desde la democracia, el diálogo social y el fortalecimiento del Estado, siempre al servicio de las mayorías y del desarrollo equitativo de Chile", detallaron.

23-01-2025 Conclave Socialismo Democratico - La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Al final de la misiva, transmitieron que “seremos oposición al nuevo Gobierno y llamamos al trabajo coordinado de las distintas oposiciones. Seguiremos trabajando, desde este espacio de coordinación, para ofrecer al país una alternativa sólida y democrática, capaz de responder a las demandas ciudadanas y de proyectar un futuro mejor para Chile".

El timonel del PPD, Jaime Quintana, quien fue uno de los que instaló esta hipótesis de las “dos oposiciones”, luego de que el PS suspendiera su participación en la alianza de gobierno por diferencias con el Frente Amplio y el Partido Comunista, sostuvo al término de la reunión que “entendemos también que van a haber distintas oposiciones, y por lo tanto la responsabilidad nos lleva a una adecuada articulación con esas oposiciones para recordar justamente valores esenciales del humanismo cristiano, de la socialdemocracia, del progresismo en general".

“Es una decisión que no se decreta, así como la unidad no se decreta y no puede ser una cuestión vacía, finalmente tenemos claro que vamos a ser oposición, y tenemos claro que van a haber otras oposiciones, y queremos que al menos con otras oposiciones que están en la esfera del mundo progresista, tenemos que tener la más adecuada coordinación y articulación", reiteró.

También evitó ahondar en las declaraciones del jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, sobre que la cita de hoy convocaba a partidos que están en declive. “Tiene que haber un debate de altura en esto, y me parece que eso no está a la altura”, dijo.

En momentos en que la cita comenzaba, el Presidente Gabriel Boric fue consultado al respecto en un punto de prensa convocado en La Moneda. En alusión a los graves incendios en el sur del país y tras ser consultado por la fractura oficialista, el Mandatario recalcó que “El Ejecutivo, en pleno, está dedicado a estar donde se necesita para los ciudadanos afectados por la catástrofe. Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, es que se pongan a la altura de la situación”.