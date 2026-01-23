SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC

    "Seremos oposición al nuevo Gobierno y llamamos al trabajo coordinado de las distintas oposiciones", dice la declaración pública firmada por los partidos de la ex Cocnertación y la Federación Regionalista Verde Social.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    23-01-2025 Conclave Socialismo Democratico - La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Al término del cónclave del Socialismo Democrático con la Democracia Cristiana -que excluyó al PC y al FA- los partidos allí reunidos reafirmaron una de las tesis que circularon en ese sector a raíz del quiebre oficialista: la oposición se dividirá en más un bloque durante el siguiente gobierno.

    Mediante una declaración pública, el Partido Socialista junto al Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana, destacaron la reunión: “Valoramos profundamente el encuentro que hemos sostenido, un espacio de diálogo fraterno, reflexión política y compromiso con los desafíos que enfrenta nuestro país. Este intercambio reafirma nuestra convicción de que la democracia se fortalece con más participación, más debate de ideas y más unidad en la diversidad".

    “Creemos indispensable avanzar con responsabilidad, sentido de urgencia y vocación transformadora, poniendo en el centro la justicia social, la igualdad, la seguridad de las personas y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Reafirmamos nuestro compromiso con un proyecto de cambios profundos y viables, construidos desde la democracia, el diálogo social y el fortalecimiento del Estado, siempre al servicio de las mayorías y del desarrollo equitativo de Chile", detallaron.

    23-01-2025 Conclave Socialismo Democratico - La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Al final de la misiva, transmitieron que “seremos oposición al nuevo Gobierno y llamamos al trabajo coordinado de las distintas oposiciones. Seguiremos trabajando, desde este espacio de coordinación, para ofrecer al país una alternativa sólida y democrática, capaz de responder a las demandas ciudadanas y de proyectar un futuro mejor para Chile".

    El timonel del PPD, Jaime Quintana, quien fue uno de los que instaló esta hipótesis de las “dos oposiciones”, luego de que el PS suspendiera su participación en la alianza de gobierno por diferencias con el Frente Amplio y el Partido Comunista, sostuvo al término de la reunión que “entendemos también que van a haber distintas oposiciones, y por lo tanto la responsabilidad nos lleva a una adecuada articulación con esas oposiciones para recordar justamente valores esenciales del humanismo cristiano, de la socialdemocracia, del progresismo en general".

    “Es una decisión que no se decreta, así como la unidad no se decreta y no puede ser una cuestión vacía, finalmente tenemos claro que vamos a ser oposición, y tenemos claro que van a haber otras oposiciones, y queremos que al menos con otras oposiciones que están en la esfera del mundo progresista, tenemos que tener la más adecuada coordinación y articulación", reiteró.

    También evitó ahondar en las declaraciones del jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, sobre que la cita de hoy convocaba a partidos que están en declive. “Tiene que haber un debate de altura en esto, y me parece que eso no está a la altura”, dijo.

    En momentos en que la cita comenzaba, el Presidente Gabriel Boric fue consultado al respecto en un punto de prensa convocado en La Moneda. En alusión a los graves incendios en el sur del país y tras ser consultado por la fractura oficialista, el Mandatario recalcó que “El Ejecutivo, en pleno, está dedicado a estar donde se necesita para los ciudadanos afectados por la catástrofe. Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, es que se pongan a la altura de la situación”.

    Santiago 23 de enero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, anuncia nuevas medidas de ayudas tempranas y detalla apoyos en curso para familias afectadas por incendios forestales en la zona centro sur del pais. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
    Más sobre:Socialismo DemocráticoDCDemocracia CristianaOposiciónOficialismoCónclave

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Cataldo anuncia recursos para reconstrucción de escuela y jardín infantil en Biobío y batería de apoyos a estudiantes afectados

    Colisión múltiple entre camiones obliga a cortar ruta en General Velásquez en Cerrillos

    Tricel rechaza reclamo UDI y tras reconteo de votos confirma escaño para el PDG en la Cámara de Diputados

    Brigadistas uruguayos refuerzan el combate de los incendios forestales en el sur: se unen a los 145 mexicanos que llegaron ayer

    Metro mantiene cierre de estaciones en Línea 1 por la presencia de una persona en las vías

    Lo más leído

    1.
    Diego Ibáñez critica exclusión del FA y del PC de cónclave citado por el PS: “Me parece nefasto”

    Diego Ibáñez critica exclusión del FA y del PC de cónclave citado por el PS: “Me parece nefasto”

    2.
    Cómo Kast pasó de denunciar a Jaime Campos en Fiscalía por soborno y cohecho a integrarlo a su gabinete

    Cómo Kast pasó de denunciar a Jaime Campos en Fiscalía por soborno y cohecho a integrarlo a su gabinete

    3.
    Abucheos y aplausos: el contraste de las visitas de Boric y Kast a la zona afectada por los incendios

    Abucheos y aplausos: el contraste de las visitas de Boric y Kast a la zona afectada por los incendios

    4.
    Boric insiste en unidad de la izquierda en reservada cita con alcaldes

    Boric insiste en unidad de la izquierda en reservada cita con alcaldes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC
    Chile

    Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC

    Cataldo anuncia recursos para reconstrucción de escuela y jardín infantil en Biobío y batería de apoyos a estudiantes afectados

    Colisión múltiple entre camiones obliga a cortar ruta en General Velásquez en Cerrillos

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast
    Negocios

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Gobierno publica nuevo reglamento de SEIA con foco en agilizar proyectos de menor tamaño

    Ipsa llega a nuevos récords y SQM toca máximos desde fines de 2023 en medio de reestructuración de las cascadas

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites
    Tendencias

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf
    El Deportivo

    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf

    “Ya tocó techo y Colo Colo necesita plata para los sueldos”: la historia alba juzga la venta de Lucas Cepeda al Elche

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Ronald Lauder, el multimillonario de los cosméticos que estaría detrás de la propuesta de Trump de comprar Groenlandia
    Mundo

    Ronald Lauder, el multimillonario de los cosméticos que estaría detrás de la propuesta de Trump de comprar Groenlandia

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’