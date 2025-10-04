“Son los dineros del Estado”: Alessandri cuestiona a Gajardo por caso Bernarda Vera y descarta actuar “negacionista”

Este sábado, el diputado UDI Jorge Alessandri reaccionó frente a los dichos del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien criticó a los denunciantes del caso de Bernarda Vera.

“Son los defensores de las personas que han cometido los crímenes más horrendos de la historia de nuestro país, las torturas más graves de la historia de nuestro país, torturas que son realmente escalofriantes, que siempre han negado a los detenidos desaparecidos, (...) las personas que han presentado esas denuncias siempre han negado a los detenidos desaparecidos", comentó.

Con ello, el diputado Alessandri subrayó que “al ministro de Justicia le pido no tirar la pelota al córner. Denuncia calumniosa o no, nosotros estamos diciendo que una pensión que se pagaba por un detenido desaparecido que aparece, se tiene que dejar de pagar. Eso no es negacionista, eso no se refiere a los derechos humanos, se refiere a los dineros del Estado y cómo los cuidamos . Si aparece un minero número 34 en el rescate de los 33 que no estaba en la mina y que está cobrando pensión, obviamente habría que suspendérsela".

“La pregunta es, ¿por qué el ministro en mayo, cuando se entera que esta persona estaba viva, no suspendió el pago a la familia? No se trata de política, se trata de cuidar los recursos del Estado. Ministro, vamos al fondo del asunto. Funcionarios públicos que tuvieron conocimiento y no denunciaron", continuó.

Añadió que “finalmente, si denunciar que el Estado está pagando algo que no corresponde, arriesga para mí algún tipo de denuncia, estoy dispuesto a ese riesgo. Los recursos del Estado se cuidan. Si había un pago por detenido desaparecido que aparece, el pago se suspende. No es una opinión política, son los hechos”.