SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Sondeo Descifra: 33% cree que Jara daría más garantía para la paz social seguida por Kast (23%) y Matthei (19%)

Mientras Kast lídera las preferencias respecto de "fortalecer el orden público y el cumplimiento de la ley", Matthei lo hace en el "liderazgo para convocar a personas de diferentes sectores a su equipo" y Jara se nutre de varias fuentes lo que la posiciona en primer lugar, como por ejemplo, “voluntad para negociar acuerdos políticos con la oposición”.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano

El debate lo volvió a instalar Jorge Desormeaux, economista y esposo de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien, en entrevista con La Tercera, sostuvo que “vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de (José Antonio) Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei”.

Este fue el tema que abordó el último “Termómetro Político”, sondeo realizado por Descifra - una alianza estratégica entre Copesa y Artool- y que se adentró sobre qué entienden los chilenos por paz social y preguntó acerca de cuál opción presidencial abordaría mejor esta problemática.

Así, el sondeo permitió a los entrevistados elegir dos alternativas, como máximo, frente al enunciado: “Para que exista paz social en Chile es necesario:”.

La opción que obtuvo más respaldo fue “Fortalecer el orden público y el cumplimiento de la ley” (60%). Luego le siguió la alternativa: “Impulsar la economía y crear más oportunidades de empleo” (51%). Posteriormente, vinieron: “Promover el diálogo y llegar a acuerdos políticos” (26%), “Atender las demandas de los movimientos sociales” (20%) y “Asegurar la representación e inclusión de las minorías y la diversidad” (9%).

En tanto, Descifra también preguntó sobre: ¿Cuál es la característica más importante que debería tener un candidato presidencial para garantizar paz social en el país?

La mayoría se inclinó por: “Mano dura para aplicar la ley y fortalecer la seguridad ciudadana” (39%). Luego le siguió: “Liderazgo para convocar a personas de diferentes sectores a su equipo (25%). Más atrás continuaron características como: “Voluntad para negociar acuerdos políticos con la oposición” (17%), “Experiencia ejerciendo cargos de alta relevancia en el sector público” (8%), “Un programa de gobierno con medidas moderadas y graduales” (6%) y “Relaciones cercanas con los movimientos sociales” (5%).

Además, el sondeo preguntó directamente sobre cuál de los candidatos presidenciales sería una mayor garantía de paz social.

De esta manera, la candidata del oficialismo Jeannette Jara ocupó el primer lugar con un 33%. Y al contrario de lo que sostuvo Desormeaux, los encuestados consideraron que el candidato del Partido Republicano y el PSC, José Antonio Kast, daría mayor garantía de paz social (23%) que la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (19%).

Más atrás le siguen Johannes Kaiser (7%), Franco Parisi (6%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y finalmente, Eduardo Artés (0%).

Según explicaron desde Descifra, si bien la candidata que aparece en primer lugar para garantizar paz social es Jeanette Jara, esto no es coincidente con la característica de mano dura y se explicaría porque ese 33% es la aprobación dura del gobierno del Presidente Gabriel Boric, que tiene una característica monolítica que se concentra en ella. Y si uno suma a Kast, Matthei, Kaiser, Parisi, da 55%, es decir, las preferencias están atomizado por la mayor cantidad de candidatos.

Finalmente, Descifra hizo un cruce de datos apuntando a los tres candidatos que en la mayoría de las encuestas de opinión pública ocupan los primeros lugares de preferencia: Jara, Kast y Matthei. Acá, si bien Kast concentra más respaldo en la característica que apunta la seguridad y Matthei concentra más apoyo frente a la economía, Jara se nutre de varias fuentes lo que la posiciona en primer lugar.

Así, por ejemplo, frente a la característica que la gente considera como la más importante, la de “mano dura para aplicar la ley y fortalecer la seguridad ciudadana”, es Kast quien obtiene la mayoría de las preferencias con un 74%; seguido por Matthei con un 30% y finalmente Jara con 16%.

Sobre la característica: “Liderazgo para convocar a personas de diferentes sectores a su equipo”, es Matthei quien logra el primer lugar con 32%; seguido por Jara con 27% y Kast con 15%.

En tanto, frente a la característica: “voluntad para negociar acuerdos políticos con la oposición”, es la cantidad oficialista la que obtiene el primer lugar con 26%; seguida por Matthei con un 21% y muy lejos está el abanderado republicano con solo 2%.

Base de datos

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 4 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: 2 minutos promedio.

Fecha de ejecución: 3 al 4 de septiembre.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 1.345 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 2,7% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

Más sobre:EleccionesPresidencialesPaz SocialDescifraSondeo DescifraTermómetro políticoJeannette JaraJosé Antonio KastEvelyn MattheiFranco ParisiHarold Mayne-NichollsMarco Enríquez-OminamiEduardo ArtésGabriel Boric

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

El último lamento de Elizalde ante el oficialismo por la división en dos listas parlamentarias

Lo que no se vio del relanzamiento de campaña de Matthei con el que busca repuntar

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

5.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial
Chile

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios
Negocios

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros

Directorios serenos: la ley como oportunidad de gobernar mejor

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa
El Deportivo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser “un modelo orientado a la especulación empresarial”

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile en la lucha por el Mundial de Rugby

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral