Descifra: Las primeras impresiones de los chilenos sobre Kast como Presidente electo

Muy intensos han sido los primeros días del Presidente electo, José Antonio Kast. Reuniones con diferentes autoridades del país, encuentro con partidos políticos y hasta un viaje a Argentina han sido parte de la agenda del líder republicano esta semana.

Algunas de las primeras definiciones, tras su aplastante triunfo por 16 puntos porcentuales sobre Jeannette Jara, también han generado debate. Como, por ejemplo, la posibilidad de vivir en La Moneda; su posible respaldo a la expresidenta Michelle Bachelet en su afán por llegar a la Secretaría General de la ONU; o la promesa de que se conocerán los primeros nombres de su futuro gabinete en la primera quincena de enero.

Al mismo tiempo, el abultado e histórico triunfo en la segunda vuelta del pasado 14 de diciembre - donde obtuvo 7.254.850 de votos, que representan un 58,2%- ha generado amplias expectativas en la población y en el mundo político, una carga con la que, según analistas políticos, será difícil de lidiar.

Una nueva entrega del “Termómetro Político”, el sondeo realizado semanalmente por Descifra - alianza estratégica entre Copesa y Artool– se adentró en conocer qué es lo que piensan los chilenos sobre alguno de los primeros pasos que ha realizado el futuro Presidente de la República y sobre otros temas que deberá enfrentar.

En lo primero que escudriñó el sondeo fue en cómo José Antonio Kast actuará políticamente, y sobre todo con la oposición, para intentar cumplir sus principales promesas de campaña.

Así ante la pregunta: “¿Usted cree que el Presidente electo José Antonio Kast buscará acuerdos con la oposición o tratará de imponer su programa luego de su amplio triunfo?” La mayoría, con 54%, sostuvo que “tratará de imponer su programa”. Un poco más atrás, con un 43%, se inclinó porque “buscará acuerdos con la oposición”. En tanto, un 3% no sabe o no contestó.

La posible conformación del gabinete y cuáles serán las políticas de alianza del republicano ha sido uno de los principales temas que se ha abordado los días posteriores al triunfo en el balotaje. La posibilidad de armar una coalición amplia con todos los partidos que lo apoyaron o que los respaldos al futuro gobierno sean por fuera de un pacto formal han estado sobre la mesa

En esta línea es que en el “Termómetro Político” preguntó: “¿Cómo piensa que Kast va a conformar su gabinete de ministros?” .

La mayoría, un 40%, optó por la alternativa “con figuras del Partido Republicano y de Chile Vamos”. En tanto, un 37% apostó por un arco político más amplio y señaló que “con figuras del Partido Republicano, de Chile Vamos, Independientes y ex Concertación”. Un 16% manifestó que habrá una red de apoyo formal mucho más limitada y que el gabinete de Kast se conformará “solo con figuras del Partido Republicano”. Finalmente, un 7% no sabe o no responde.

Igualmente se abordó la predisposición que se tendrá desde la otra vereda política en el próximo ciclo.

“Primera foto”

“Esta es una primera fotografía de JAK como presidente electo y hay que leerla en ese código. Lo que están mostrando los encuestados en este sentido es que hay un alto nivel de “tolerancia” a una administración republicana.

Es decir, parecieran ser un costo hundido el que se tratará de un gobierno que intentará avanzar con su programa, aún cuando esto no concite acuerdos amplios y que las expectativas son que lo haga con base principal en sus propias filas”, apunta Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra.

De esta manera, se consultó respecto de si la actitud de la futura oposición “¿será menos, igual o más obstruccionista que la que tuvo el Presidente Sebastián Piñera en su segundo gobierno?” . En este punto, la gran mayoría no es optimista, un 41% se inclinó porque será “más obstruccionista”. Un poco más atrás, con un 33%, se ubicó la alternativa: “igual de obstruccionista”. Solo un 17% manifestó una posición menos alentadora y sostuvo que será “menos obstruccionista”. Un 9% no sabe o no responde.

A su vez, también se preguntó sobre cuál creen los chilenos que será la principal figura de la oposición durante el gobierno de José Antonio Kast. Quien obtuvo el primer lugar fue la excandidata presidencial oficialista -que en las elecciones del pasado domingo obtuvo 5.218.444 de votos- Jeannette Jara (PC), con un 23%.

Más atrás, con un 17%, se ubicó el Presidente de la República, Gabriel Boric. Muchos analistas apuestan a que el líder frenteamplista podría pavimentar el camino apuntando a una segunda aventura a La Moneda.

En tanto, un 16% apostó por la actual ministra de la Segegob, Camila Vallejo (PC). Luego se posicionó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), con un 13%. Finalmente, un 11% se inclinó por la exministra del Interior y excarta del PPD en las primarias oficialistas, Carolina Tohá (PPD). Un 7% de los encuestados apostó por otro y un 13% no sabe o no responde.

“Sobre el rol de la oposición, se espera un mayor nivel de beligerancia, así como un mayor nivel de protesta y movilización. Al parecer y esto no tiene que ver con que la gente “desee” que las cosas sean así, los chilenos asocian una administración republicana a una mayor dureza ideológica, una menor permeabilidad política y una mayor crispación social”, dice Feres.

Y sobre el liderazgo de la oposición, Feres considera que “esta primera foto también se ve fuertemente influida por la campaña que recién concluyó. Por lo mismo, la candidata que se enfrentó a JAK, Jeannette Jara, es percibida como principal figura opositora para el fututuro, seguida muy de cera por los dos reosros del gobierno que asumieron también el papel de contradictores del republicano: Gabriel Boric y Camila Vallejo.

La “paz social”

También el sondeo realizado por Descifra se aproximó a la denominada paz social en el futuro gobierno encabezado por Kast. Frente al enunciado “usted cree que durante el gobierno de José Antonio Kast habrá (...), una amplia mayoría de 73% pronosticó “más movilizaciones sociales”. En tanto, solo un 18% es más optimista y cree que habrá “menos movilizaciones sociales”. Un 9% no sabe o no responde.

Además, el sondeo preguntó por el balance de la ciudadanía sobre el primer viaje de José Antonio Kast como Presidente electo a Argentina . En la ocasión el republicano se reunió con el presidente de ese país, Javier Milei, y protagonizó una polémica imagen con una motosierra, que ha sido el símbolo del mandatario trasandino en su afán por reducir el gasto fiscal.

Así la mitad de los encuestados, 50%, manifestó estar de acuerdo con la visita de Kast al país vecino. En tanto, un 43% señaló estar desacuerdo con el viaje. Un 7% no sabe o no responde.

Finalmente, el sondeo de Descifra pidió a los encuestados realizar una evaluación del mensaje que dio el republicano tras su aplastante victoria del domingo.

De esta manera, se preguntó: “¿Qué nota le pondría al discurso que dio José Antonio Kast la noche en que resultó electo? Utilice una escala de 1 al 7, donde 1 es muy malo y 7 muy bueno" .

La gran mayoría, un 43%, lo calificó como un discurso bueno, poniéndole una nota entre 6 y 7. Luego, un 38% piensa de manera diametralmente opuesto respecto de sus palabras, calificándolo como malo, poniéndole una nota entre 1 y 4. En tanto, un 15% lo calificó como neutro, poniéndole nota 5. Mientras el 4% no sabe o no responde.

Base de datos

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: Ocho preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: Tres minutos promedio.

Fecha de ejecución: 17 al 18 de diciembre.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 662 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,8% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.